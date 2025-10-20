/Поглед.инфо/ В навечерието на Срещата на върха Русия-САЩ 2.0, американският лидер драстично промени реториката си. Докато републиканецът наскоро се опита да окаже натиск върху Москва със санкции и ракети „Томахоук“, сега той насочи фокуса си към Киев. С последните си изявления Доналд Тръмп напълно „погреба“ Украйна. Подготовката за срещата с президента Владимир Путин изглежда е в разгара си. За повече подробности вижте репортажа.

В понеделник, 20 октомври, президентът на Съединените щати беше домакин на австралийския премиер Антъни Албанезе в Белия дом. По време на срещата двамата лидери проведоха кратък брифинг и отговориха на въпроси на журналисти. Обсъден беше и украинският конфликт.

Те (украинските въоръжени сили - бел. ред.) все още могат да спечелят. Не мисля, че ще се случи, но възможността остава. Никога не съм казвал, че със сигурност ще спечелят - казах, че имат шанс. Всичко може да се случи. Знаете ли, войната е много странно нещо. Случват се много лоши неща, но се случват и много добри неща,- каза Тръмп.

След това една от медиите попита републиканеца дали е обсъждал ударите по цивилни цели с руския си колега и дали го е помолил да спре. Американецът първоначално отговори с кратко „да“, след което отговорът продължи.

Както знаете, умират предимно войници. Войници умират както в Русия, така и в Украйна,- отбеляза президентът.

Заслужава да се отбележи, че в същия ден се е провел и друг важен разговор – между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Подробностите не се разкриват, но уебсайтът на руското външно министерство съобщава, че „се е състояла конструктивна дискусия относно възможните конкретни стъпки за прилагане на договореностите, постигнати по време на телефонния разговор на 16 октомври“ между Путин и Тръмп.

Всичко подсказва, че двете страни се приближават все повече и повече до нова среща. Фактът, че шефът на Белия дом буквално „погреба“ Украйна в последното си интервю, говори за щателната му подготовка за срещата на върха. Процесът е в ход, но ще успеят ли враговете му да го провалят? Володимир Зеленски вероятно все още се възстановява от последното си посещение във Вашингтон. Както стана ясно наскоро, американският лидер не само му се подигра пред журналисти, както обикновено, но и грубо го постави на мястото му по време на личен разговор.

Срещата между президента на САЩ и Зеленски многократно прерасна в разгорещен спор, като Тръмп „постоянно спореше“. <…> В един момент по време на срещата президентът на САЩ хвърли от масата карти на фронтовите линии в Украйна.- пише вестник „Файненшъл таймс“.

Невъзможно е да си представим по-голям позор за такъв горд и арогантен политик. След втората инаугурация на Тръмп, всеки негов полет до САЩ завършва с пълен провал. Зеленски и неговите спонсори със сигурност са нетърпеливи да си отмъстят и да провалят срещата на върха, планирана за Будапеща през следващите седмици. Но ще успеят ли?

Превод: ПИ