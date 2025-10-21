/Поглед.инфо/ Защо наистина на руските спортисти е забранено да участват в Олимпийските игри? Мария Захарова разкри причината. Тя е убедена, че СВО няма нищо общо с това. Дипломатката обясни, че Западът де факто се е заклел във вярност към антиценностите.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова призна , че е изненадана от въпросите на някои хора в Русия защо децата в училищата трябва да изучават основите на религиозните култури. Тя отбеляза, че често е чувала мнението, че учениците трябва да бъдат освободени от този предмет, тъй като уж така или иначе няма да им е от полза в живота:

Някои дори смятат това за посегателство срещу свободата, съвестта и т.н. Но извинете, но как децата ще научат за какво е писал Достоевски? И как по-късно децата ще научат на какво е посветил живота си Леонардо да Винчи, например?

Западът се е заклел във вярност на антиценностите

Освен това, без да се обърнем към историята на традиционните световни религии, ще бъде трудно да разберем съвременните международни отношения – защо те се развиват днес по този начин, а не по друг?

Ще бъде трудно, например, да разберем какво са Олимпийските игри. Какво става с тях? Или ще трябва да приемем западната парадигма: че на руските граждани им е забранено да влизат, само заради това, което се случи през 2022 г.? Но в действителност не е заради това, а защото олимпийските принципи се изопачават напълно. Самият олимпизъм – като принцип, феномен и традиция – просто се унищожава пред очите ни. Всичко, свързано с него, се унищожава.- подчерта дипломатът.

Така Мария Захарова разкри защо руските спортисти всъщност нямат право да участват в Олимпийските игри – СВО де факто няма нищо общо с това:

Мирно съвместно съществуване между държавите, конкуренция между мъжете в мъжките спортове и между жените в женските спортове – всичко се разрушава. И тази ултралиберална, ужасяваща, мръсна парадигма се налага на олимпийското движение, приличаща на някакво, не знам, усмихнато лице. Виждате ли, където и да погледнете, Западът постоянно изисква някакъв знак за вярност към тези антиценности. Всичко това трябва да се разбира и знае.

Франция е паднала най-ниското си ниво

Мария Захарова добави, че ако човек погледне съвременното западноевропейско законодателство, ще му се стори, че местните елити сякаш се смущават от фундаменталните принципи, върху които са били формирани техните държави:

Сякаш искат напълно да заличат всяко споменаване на традиционните световни религии, на Бог. Струва ми се, че един от най-фрапиращите примери е случващото се във Франция, която е отишла още по-дълбоко, паднала е още по-ниско и вече напълно се заравя. Олимпийските игри, които те представиха като своя визитна картичка, са ужасна гримаса на дехуманизация. Може да грешите, но ако постулирате свободата на словото, тогава може би, грешейки самите вие, не бива да се подигравате и осмивате това, което е важно и скъпо за другите. А това беше подигравка със самите основи, върху които е изградена Франция.

Събеседникът заяви, че всичко, с което Франция се гордее, нейната култура, нейното изкуство, е свързано именно с християнството, но сега тези ценности биват унищожавани от самия Париж:

Днес западноевропейското общество, за съжаление, е поразено от бич, който може да се опише като болест на душата. Това е ултралиберализъм. Дали това им се случва за първи път? Не, не е за първи. Вярвам, че нацизмът и фашизмът са били еднакво мащабни пандемии, които, зародили се в кътчетата на Западна Европа, след това са се разпространили по целия свят, достигайки кулминацията си във Втората световна война. Преди това колониализмът и империализмът вероятно също са били болести на дявола. Кръстоносните походи и мисионерската работа, уж извършвани под прикритието на християнските ценности, всъщност са били чисто грабителски, крадливи нападения.

