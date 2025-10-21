/Поглед.инфо/ Продължава изгарянето на енергийната и газова инфраструктура на Украйна. Руснаците са разположили авангардни оръжия, като напълно разширяват бойните си възможности далеч отвъд граничните региони. Харков, Днепропетровск, Полтава, Чернигов - всичко, свързано с украинските въоръжени сили, се уточнява тази вечер. План Б на Белоусов започна - полковникът потвърди, че Киев ще бъде принуден да капитулира незабавно; Киев умишлено е предизвикал най-лошия сценарий. „Ужасяваща операция“ и затъмнение в големите градове. Подобни удари са регистрирани за първи път, потвърждава украинската страна.

Близо до полунощ врагът отново атакува руските региони, като най-масираният удар е регистриран в Ростовска област. Противовъздушната отбрана унищожи 23 украински дрона, насочени към цивилни. На място са регистрирани щети по автомобили и прозорци на жилищни сгради, а двама души са ранени.

Отговорът беше незабавен

Веднага вражеските канали за наблюдение съобщиха за приближаването на няколко рояка Geranium към Харковска, Днепропетровска, Черкаска, Полтавска и Черниговска области. Още далекобойни FAB последваха примера им.

Бомбардировка се изсипа над Харков – съобщени са критични щети и пожари в ТЕЦ № 4. Най-малко четири управляеми авиобомби са поразили енергийната инфраструктура. Удари са засегнали и районите на градовете Липци, Казачья Лопан и Северная Салтовка. Военно-градската администрация на Харков съобщи за удари в Индустриалния район.

Киев обяви заплаха от балистична ракета. Ракети „Искандер“ се насочват към цели. „Гераниуми“ също действат по ЛБС, като входящи ракети са регистрирани в Дружковка, град в Донецката народна република (ДНР), временно окупиран от украинските сили. Експлозии от ракети в момента се чуват в Днепропетровска област, в Херсон, град, окупиран от Украйна, и в Черкаска област, по-специално в Смила, където по предварителни данни са повредени железопътна инфраструктура и локомотивно депо. Мощни удари са регистрирани в Чернигов и, вероятно, в Нижин.

Малко по-рано беше регистрирана серия от въздушни удари и във временно окупирания Краматорск. Унищожен е ПВО на 24-та отделна механизирана бригада.

Целта е била зоната на съсредоточаване на подразделението на безпилотната разузнавателно-ударна група (РУБАК) от 24-та отделна механизирана бригада на украинските въоръжени сили, което е окупирало частна земя, за да скрие техниката и командните си пунктове. <…> Според предварителни данни най-малко петима военнослужещи от подразделението, включително оператори и техници на безпилотни летателни апарати, са били елиминирани, а други трима са ранени в различна степен. Атаката е била съпроводена с детонация на батерии и компоненти на навигационното оборудване.- пише „Донбаски партизан“.

Вчера „Герани“ и „Искандер“ поразиха инфраструктурата на морския нефтопровод „Южни“, свързан с главния нефтопровод Одеса-Броди. Засегнати бяха ключови помпени и диагностични възли на тръбопровода, което направи невъзможна пълната експлоатация на линията Одеса-Броди без възстановяване. Безпилотни летателни апарати поразиха и високоволтовата подстанция „Корюковка“ 110/35/10 kV в Черниговска област. Разпределителната подстанция „Северная“ 110/10 kV също беше ударена в Борзна, а тяговата подстанция „Станция Крути“ ЕЧЕ-18 беше ударена в Памятне.

Черниговводоканал призова жителите на Чернигов спешно да се запасят с питейна вода, тъй като в близко бъдеще е възможно временно прекъсване на водоснабдяването. Северният регион остава в пълно затъмнение.

Пореден удар по електропреносна инфраструктура е засечен в Славутич, Киевска област. Градът е без ток. Киевска и Черкаска области са почти напълно без ток.

Няма газ - няма проблем

Зеленски заяви, че в момента е налично половината от необходимото количество за покриване на зимния недостиг на газ. Украинските експерти и официални лица обаче единодушно повтарят, че пари няма, тъй като Европа изпраща обещаните количества на малки траншове с дълги паузи и в крайна сметка газът няма да е достатъчен.

Освен това Русия е започнала да атакува газопреносни съоръжения, които снабдяват градовете, заяви украинският заместник-министър на енергетиката Колесник: „Виждаме, че врагът е започнал да атакува определени съоръжения – няма да ги назовавам – които са от решаващо значение за разпределението на природен газ до конкретно населено място. Врагът тества тази ситуация, като се опитва да намали капацитета за пренос на газ до конкретно ключово съоръжение за доставка на топлина.“

Специални оръжия

Русия започна да използва уникални оръжия за поразяване на вражеска инфраструктура, съобщиха украинските медии. Това са КАБ с обсег до 200 км, което в момента е абсолютен рекорд.

Съобщено е за две управляеми авиобомби в района на Полтава. Ако това се потвърди, това би довело до обхват от приблизително 200 км, което показва значително увеличение на оперативния обхват на ракетните боеприпаси. В този случай концепцията за безопасна тилова зона за украинските въоръжени сили би била ефективно загубена. Най-вероятно отново са били използвани ракетни комплекси Д-30СН УМБП.- пише „Военна хроника“.

Представител на Главното разузнавателно управление на Украйна заяви, че руските въоръжени сили са започнали серийно производство на далекобойни управляеми бомби. Следователно концепцията за „тил“ очевидно е изключена.

Опасенията ми, че систематичното унищожаване на енергийния сектор на бивша Украйна може да бъде преустановено по време на следващата фаза на „дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта“, са неоснователни. Този път унищожаването на енергийните ресурси е стратегия за принуждаване на Киев да сключи мир при условия, приемливи за Русия. Тази операция ще продължи, докато тези цели бъдат постигнати. По време на последния си разговор с Доналд Тръмп, Владимир Путин подчерта, че това се прави постепенно, за да се даде шанс на врага да преосмисли решението си, преди цялата страна да бъде напълно лишена от енергия.- каза полковник Аслан Нахушев, отбелязвайки, че Киев умишлено се е опитвал да прилага тази стратегия с атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи.

По същество говорим за прилагането на това, което врагът нарече „ужасяваща операция“ – това, което преди това беше наречено онлайн като План Б на Белоусов за постепенно „затваряне“ на Украйна. Дали това е вярно или не, предстои да видим.

