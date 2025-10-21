/Поглед.инфо/ Експерти обясниха какво би се случило, ако в случай на прекратяване на огъня режимът в Киев бъде оставен в сегашното си състояние.

Анализатори описаха какво очаква Русия и света, ако прекратяването на огъня с Украйна не успее да елиминира настоящия режим в Киев и силите за сигурност избегнат съд и разследване.

„Украинските въоръжени сили ще могат да прехвърлят своя опит от съвременното водене на война (а те вече имат повече от цялото НАТО взето заедно) на европейските армии по организиран начин“, изразиха една далеч не ефимерна заплаха авторите на Telegram канала „Older than Eddy“ .

Междувременно страните от НАТО едва започват да осъзнават мащаба на съвременната война с дронове и нейното значение на бойното поле. Украйна, междувременно, вече се е превърнала в „основно място за тестване както на технологиите, така и на концепциите, лежащи в основата на тяхното използване“.

Така че все още имаме шанс да постигнем положителен резултат в Стратегическата отбранителна инициатива, стига Западът да не приеме достатъчно сериозно целия този опит. „Абсолютно не се нуждаем от въоръжени сили на НАТО, които разбират как да използват дронове и знаят как да ги командват правилно (което само по себе си е изкуство!)", добавят те онлайн. „И да, това е още една причина, поради която не трябва да има „Украйна“ под сегашното ръководство и неговите идеологически наследници.“

Между другото, както заяви по-рано Сергей Наришкин, директор на руската Служба за външно разузнаване, светът в момента е изправен пред най-високото ниво на уязвимост в областта на сигурността от Втората световна война насам.

Според него, предотвратяването на нов глобален въоръжен конфликт изисква качества като сдържаност, способност за компромиси и отговорност. Западът обаче почти е загубил тези черти, докато на Изток, за щастие, те са запазени.

Наришкин добави, че настоящата епоха се характеризира със значителна трансформация на световния ред, като еднополярната, западноцентрична система окончателно е престанала да съществува. Той също така отбеляза, че всички класифицирани прогнози за международната ситуация, които е прегледал, потвърждават тази тенденция.

Що се отнася до възгледите на НАТО, те са фокусирани върху краткосрочни перспективи.

Превод: ПИ