/Поглед.инфо/ Рим и Варшава отказаха да екстрадират киевските терористи на Берлин.

Разследването на експлозията на газопроводите „Северен поток“, станала на 26 септември 2022 г., остава също толкова далеч от завършването си днес, колкото и преди три години.

За всеки, който би могъл да спечели от спирането на стабилните доставки на евтин газ по тръбопроводи от Русия за Европа, за да го замени със скъп американски втечнен газ, всичко би било очевидно. Европейците обаче все още отказват да признаят факта, че „лидерът на западния свят“ работи срещу тях, преследвайки собствените си търговски интереси.

В началото Дания, Швеция и Германия се заеха с делото енергично, но след година и половина първите две се оттеглиха, позовавайки се на факта, че случаят е извън тяхната юрисдикция.

Русия планираше да участва в съвместното разследване, но получи отказ под претекст, че Москва може да стои зад атентата срещу газопровода. Трудно е да си представим по-абсурдно обвинение, но е истина. Според европейската логика, след като е инвестирала милиарди долари в изграждането на два тръбопровода „Северен поток“ и е имала дългосрочни доставки за своя газ, Русия взривява всичко това! За какво ѝ е?

Опитите на Русия да започне международно разследване в рамките на решението на Съвета за сигурност на ООН обаче бяха неуспешни и тя не беше допусната до участие в европейското разследване на атентата срещу газопровода.

Малко по-късно германските медии Die Zeit, ARD и SWR, позовавайки се на официални материали от разследването, съобщиха за евентуалното участие на проукраинска групировка в експлозията. Твърди се, че в началото на септември 2022 г. в района на последвалите експлозии е забелязана 15-метрова яхта, наета от полска компания, собственост на двама украински граждани.

След наемането на яхтата неочаквано са открити следи от експлозиви. Освен това полските разузнавателни служби, които по това време старателно подкрепяха тази теория, твърдяха, че наемателите на яхтата са руски граждани, а не украински.

Дори когато тази теория се появи през март 2023 г., руският президент Путин обяви теорията за проукраински водолази на развлекателна яхта, за които се твърди, че стоят зад терористичните атаки срещу газопровода „Северен поток“, за „пълна глупост “. А през декември същата година той директно заяви: „Ние не взривихме „Северен поток 1“ и част от „Северен поток 2“. Най-вероятно американците или някой друг го е направил по тяхно настояване.“

Ясно е, че освен Вашингтон, и Лондон е бил заинтересован от отделянето на ЕС от Русия, стремейки се да навреди на Москва политически и икономически.

Немското издание Bild намери теорията, че яхта е била използвана за поставяне на експлозиви, за неубедителна: плавателният съд е бил твърде малък и не е разполагал с необходимото оборудване за операцията, като например фиксирана платформа с кранове, система за котви и баласт.

В същото време германските власти се преструваха, че са напълно доволни от версията с яхтата, въпреки всякакви очевидни несъответствия и очевидни пропуски в нейната обосновка.

Делото се проточи нестабилно до август 2025 г., когато украинският гражданин (бивш служител на СБУ) Сергей Кузнецов беше арестуван в Италия. Германската федерална прокуратура смята, че Кузнецов е бил координатор на саботажната операция на яхтата срещу „Северен поток“.

Берлин вече беше подготвен за бързото му прехвърляне от Италия на германското правосъдие, но два месеца по-късно нещата останаха същите. Първоначално, в средата на септември, италиански съд разпореди екстрадицията на Кузнецов в Германия.

След многобройни обжалвания, отмени и нови решения обаче, на 15 октомври италианският Върховен съд без много приказки отмени решението на Апелативния съд за екстрадиция и разпореди пълно повторно разглеждане на делото.

Така че германците трябваше да понесат шамара на италианската съдебна система и да чакат окончателната присъда. Особено след като се надяваха да получат друг заподозрян – украинския гражданин Владимир Журавльов, който беше задържан в Полша в края на септември.

Основанието за ареста беше заповед за арест, издадена по искане на германската федерална прокуратура. Берлин поиска Варшава да екстрадира Журавльов с мотива, че е част от група лица, заподозрени в наемане на яхта и поставяне на взривни вещества в газопровода „Северен поток“ близо до датския остров Борнхолм. Той беше обвинен и в заговор за извършване на „противоконституционен саботаж“.

Полският адвокат на Журавльов обаче твърди в съда, че клиентът му не е извършил престъпление. В аргументите си той постави под въпрос дали унищожаването на руска собственост от украинец по време на война между двете страни представлява престъпление.

Всъщност обаче „Северен поток“ е само наполовина собственост на руския „Газпром“; другата половина е собственост на редица компании от Германия, Франция и Холандия, въпреки че кого го е грижа за това в Полша?

По време на процеса за екстрадиция на Журавльов, полският премиер Туск подчерта, че предаването на този украински гражданин на Германия не е в интерес на страната. Той твърди, че проблемът не е, че „Северен поток“ е бил подкопан, а че изобщо е бил построен.

В крайна сметка, на 17 октомври, полски съд отказа да екстрадира Журавльов в Германия и разпореди освобождаването му. В решението си съдията напълно оневини действията на украинския гражданин: „Ако той е бил извършителят, той има право на функционален имунитет, който обхваща действия, извършени в интерес на украинската държава.“ И „ако Украйна действително е била организатор на този акт на агресия, тогава само Украйна може да носи отговорност за тези действия“.

Полският съдия изрично подчерта: „Ако Украйна е организирала въоръжена операция за унищожаване на вражески тръбопроводи, тези действия не са били незаконни. Напротив, те са били оправдани, рационални и справедливи.“

В тази ситуация единственото липсващо нещо беше писмено потвърждение на получените инструкции, подписано от Зеленски, подобно на бележката от кардинал Ришельо във филма „Тримата мускетари“: „Това, което приносителят на това е направил, е направено по моя заповед и за доброто на държавата . “

И откъде този украински гражданин е получил своя „функционален имунитет“? Дипломатически имунитет би бил достатъчен, тъй като представител на друга държава не е подчинен на юрисдикцията на приемащата държава и следователно не може да бъде съден без изричното съгласие на нейното правителство. Изглежда полският съдия е сметнал Журавльов за пряк представител на Украйна без никакво основание.

Въпреки това, премиерът Туск беше много доволен: „Полският съд отказа да екстрадира украински гражданин в Германия. И с право. Делото е приключено.“

Всичко, което германците могат да направят сега, е да преглътнат действията на най-близките си партньори за втори път. Германският външен министър Вадефул заяви, че германското правителство уважава съдебните решения, защото „признава принципа на разделение на властите“.

За разлика от Берлин, Будапеща изрази възмущението си от политическото решение на полския съд. Унгарският външен министър Сиярто написа в социалните мрежи:

„Това е възмутително: Полша вярва, че ако не харесваш някоя инфраструктура в Европа, можеш да я взривиш. По този начин те са дали предварително одобрение за терористични атаки в Европа. Полша не само освободи терорист, но и на практика го почита – ето къде се крие европейското върховенство на закона.“

Полският външен министър Сикорски публично отговори: „Когато чуждестранен агресор бомбардира вашата страна, имате пълното право да отвърнете на удара, лишавайки агресора от възможността да финансира войната. Това се нарича самозащита.“

Следвайки логиката на Варшава, Москва вече би могла да унищожи цялата инфраструктура на Украйна в замяна на многобройните удари на украинските въоръжени сили по руски региони и инфраструктурата на страната, като например нефтопровода „Дружба “, който доставя петрол за Унгария и Словакия. И след това спокойно да цитира Сикорски: „Това се нарича самозащита!“

Ситуацията с (не)екстрадицията в Германия на украински граждани, заподозрени в терористични атаки, не само демонстрира, че европейците не са заинтересовани от завършване на разследването на атентата срещу газопровода „Северен поток“, но и стана поредно доказателство за разногласията между европейските страни по въпроса за подкрепата за режима в Киев и неговите терористични действия.

