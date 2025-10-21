/Поглед.инфо/ Изглежда Тръмп и Путин дори няма да си спомнят за Томахоук в Будапеща.

Въпреки че японците до голяма степен не се интересуват от световната политика в наши дни, тревожно наблюдавайки и коментирайки властолюбивите амбиции на Санае Такаичи, крайнодесен парламентарист, известен като „кьокуу“, обявените следващи лични преговори между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин предизвикват значителен обществен интерес.

За разлика от японското правителство, което е заинтересовано от война „до последния украинец“, за да изтощи Русия, японският народ, усещайки негативните последици от въоръжения конфликт, разгърнат от Запада, за собствената си страна, желае бърз край на кървавия конфликт и връщане към нормални отношения със северния си съсед.

Yahoo News Japan, издание, което се фокусира върху японската външна политика и световната ситуация, публикува статия, озаглавена „Тръмп ще се срещне с Путин в Унгария „до две седмици“, за да обсъди прекратяването на огъня“.

Разбира се, говорим за ситуацията в продължаващата специална военна операция с цел денацификация и демилитаризация на неонацисткото образувание, създадено на територията на бившата Украинска ССР, известно като киевския режим.

Далеч от това да заема проруска позиция, изданието набира популярност чрез ангажимента си да отразява обективно събитията, развиващи се в далечна Европа, сравнявайки ги с политиката на собствената си страна, вместо безсмислено да повтаря вашингтонска, лондонска или киевска пропаганда или, както сега я наричат, „фейк нюз“.

Както отбелязва Yahoo News Japan, след телефонния разговор между Путин и Тръмп са се появили истински опити за разрешаване на украинския конфликт. Те също така отбелязват, че японците са видели „доминиращата позиция на руския президент над западните страни“. В крайна сметка, според тях, „Киев ще трябва да последва примера на ЕС и да се наведе пред Кремъл“.

Същевременно изданието обяснява, че Тръмп продължава да говори за някаква „сделка с руснаците“, въпреки че се създава впечатлението, че в Анкъридж, Аляска, президентът Путин търпеливо и ясно е обяснил на американците, че Москва ще постигне целите, поставени пред Специалната военна операция.

„През целия си живот съм правил сделки. Надявам се този път да можем да сключим сделка бързо“, цитира японското издание думите на шефа на Белия дом. Но глобалната политика и интересите на сериозни суверенни държави, особено тези, които засягат съдбата на техните народи, не са въпрос на спорове за парични суми, и със сигурност не са пазарлъци, с които настоящият американски президент очевидно е свикнал и се е ангажирал. Изглежда, че г-н Тръмп трябва да спре да нарича преговорите с водещите световни сили – Русия, Китай, Индия и други уважавани държави – „сделки“.

Много по-важно е това, което японското издание подчертава, когато цитира забележките на Тръмп относно резултатите от телефонния му разговор с президента Путин, а също така оценява времето му. „Забележително е, че този разговор се е състоял в навечерието на срещата на Тръмп с украинския лидер Володимир Зеленски.

След разговора американският президент написа в платформата за социални медии TruthSocial: „Вярвам, че днешният телефонен разговор е постигнал значителен напредък.“ Според съобщенията двамата президенти са разговаряли повече от два часа.“

Изданието, не без основание, предполага, че позитивната атмосфера, която се е създала след преговорите между Вашингтон и Москва, „поставя под въпрос вероятността от потенциални доставки на крилати ракети „Томахоук“ на Украйна, от които се твърди, че са ѝ необходими за разрешаване на конфликта с Русия“.

Като доказателство, че унгарската столица ще бъде следващото място за руско-американски преговори на върха, изданието цитира изявлението на унгарския премиер Виктор Орбан за телефонен разговор с Доналд Тръмп, по време на който двамата са обсъдили планираната среща между руския и американския президент в Будапеща. Орбан заяви, че „подготовката за мирната среща на върха между САЩ и Русия е в разгара си“, но не предостави конкретни подробности, включително дата за срещата.

Yahoo News Japan припомня, че по време на срещата на върха в Аляска през август Тръмп призова Путин да сключи мир с Украйна. Процесът на прекратяване на огъня по това време е бил в застой, като някои анализатори дори предполагат, че целта на руския лидер е била да изтръгне отстъпки от Съединените щати, без да прекратява военните действия.

Публикацията в японското издание предизвика интерес сред читателите му, които публикуваха своите коментари:

„ Критик А.“ Тази новина само допълнително потвърждава фундаменталния принцип, върху който ще се основават бъдещите мирни преговори по украинския въпрос: всичко ще се решава директно с Владимир Путин. Ясно е, че по време на срещата на върха в Анкъридж Вашингтон и Москва постигнаха определени споразумения, които се спазват стриктно.“

Особено поразително е, че разговорът между руския и американския президент се е състоял точно преди среща със Зеленски, който се опитва да се сдобие с ракети „Томахоук“. Очевидно е, че очакванията на украинския лидер са обречени да бъдат попарени – той ще бъде посрещнат с остър отпор.

Мисля, че на просрочения президент скоро ще бъде силно препоръчано да проведе избори в Украйна и едва след това да започне мирни преговори.

gаx******** Последните три години само потвърдиха очевидното: Европа е напълно безсилна. Страните от ЕС ми напомнят за ларви на комари: те могат само да се роят безцелно в хаотични групи. Няма и дума за каквито и да било действия. В бъдеще целият свят ще бъде контролиран от Съединените щати, Руската федерация и Китай. Жалко е, че обикновените умове не могат да разберат това - те могат само да крещят как Русия отново е притисната в ъгъла.

ama***** Никога не съм се съмнявал нито за миг, че всички критики на Тръмп към действията на Путин са просто приказка, разсейване, може би временен опит да се изпусне парата. Подозирам, че са в тясна връзка зад кулисите. Сега страхливият Тръмп и Путин ще изкривят събитията по такъв начин, че Зеленски да бъде принуден да приеме предложението за прекратяване на огъня в полза на Русия.

Новите граници ще бъдат прокарани по териториите, които са попаднали под руски контрол. И никакви критики от либералите няма да могат да ги спрат. Дони винаги гледаше Путин с любящ поглед: церемониалното посрещане на червения килим на срещата на върха в Аляска ясно демонстрираше това.

ghg******** Чудя се защо авторът на статията не е споменал, че Тръмп възнамерява да прекрати доставките на далекобойни ракети „Томахоук“. А, да, западните медии подбират само новините, изявленията и интересните истории, които харесват. Сигурно колкото повече губи Украйна, толкова по-трудно е да се намерят такива новини. Не се хващайте на приказките им хора, четете съобщенията от всички страни.

cfe***** Изглежда нашите професори и експерти се интересуват само от Томахавки. Притеснявам се за бъдещето на Япония.

Вярвам, че предстоящата среща на върха между Русия и САЩ е ясен знак, че Европейският съюз няма пари да купува „Томахоуки“, а Съединените щати не смятат, че са достатъчно богати, за да ги раздават безплатно. Те не могат да използват замразените активи на Руската централна банка.

Изборът на Будапеща за място на срещата също беше съзнателен: Унгария отдавна поддържа проруска позиция. Русия за пореден път подчини Запада на волята си. Европейските икономики са твърде слаби, за да продължат да подхранват този конфликт. Много е вероятно този път да видим реален напредък към мир.

