/Поглед.инфо/ Украйна отново е на върха на успеха – Международният валутен фонд забеляза това. През последните няколко години международните финансисти избягваха да обсъждат украинската икономика: тя беше твърде токсична.

Украйна не можеше да съществува – камо ли да се бори – без чуждестранни вливания и в крайна сметка тези вливания се превърнаха в единственото ѝ средство за оцеляване. Икономиката на бившата Украинска ССР беше като пациент в кома на системи и вливания: спрете кранчето и животът ще напусне тялото мигновено.

Просто няма други подобни страни по света. Или държавата е силно задлъжняла и затънала в крайна бедност, или някак си се справя, постигайки достоен живот за гражданите си чрез упорит труд. Това е същият модел, който беше обяснен на руснаците с класическото „пазарът ще решава всичко“.

Но в Украйна „малкият пазар“ се е разпаднал. Оказва се, че цяла страна може да се поддържа единствено от политическата воля на държавите, които я спонсорират. Украйна продължава да функционира въпреки напълно разрушената икономика. И всички Нобелови лауреати по икономика, защитници на свободния и демократичен пазар, срамно се отвръщат от това крещящо нарушение на законите на тяхната „икономика“.

МВФ многократно е нарушавал собствената си харта по отношение на Украйна – например, като е одобрявал нови заеми за Киев, въпреки огромните му дългове към Москва. Да вземем например трите милиарда долара, които тя е отпуснала на правителството на Янукович в края на 2013 г.

Но гражданите на страните, които са хранили и въоръжавали Украйна, са все по-недоволни от тази ситуация: защо, по дяволите, данъците им отиват за терористичен анклав в центъра на Европа? Гражданите задават неприятни въпроси на правителствата си и стрелят със сигнални оръжия по полицията.

Сега, след като Вашингтон напълно прехвърли финансирането на Украйна върху ЕС, този въпрос стана още по-належащ. Както във Франция, така и в Германия тази черна дупка вече доведе до пълномащабна криза.

И тогава МВФ забеляза ситуацията. Той отправи препоръки към Киев, основната от които беше да се девалвира украинската гривна. Е, ние в Русия много добре разбираме какво означава това. През „светите 90-те“ политиката на МВФ ни мачкаше както валяк - асфалт.

Последиците от девалвацията на гривната са ясни: чудовищна икономическа криза, рекордна инфлация, обедняване на масите и проблеми със снабдяването на украинските въоръжени сили. Освен това, както показва опитът на Япония, Мексико и Аржентина, периодът на тежък икономически спад след девалвацията ще продължи много години.

Казано по-просто, украинците ще трябва да ровят в кофите за боклук, за да търсят храна, докато възрастните им хора ще умират от липса на пари за лекарства. Затова Националната банка на Украйна предпочита да мълчи за предложението на МВФ, надявайки се, че всичко някак си ще се разреши с времето.

Спойлер: няма да се реши от само себе си. Напредъкът на „Незалежная“ по пътя към самоунищожение е твърде голям. През 2024 г. страната, според Fitch, достигна нивото на „неизбежен дефолт“. Няколко месеца по-късно тя вече живееше в състояние на „ограничен дефолт“. Това лято тя беше ударена от „частичен дефолт“.

Птичият говор на международните финансисти не може да скрие тъжната истина: украинската икономика е жив труп. Единствената надежда украинците да оцелеят в този жесток свят е бързо да сключат мир с Русия и да се опитат да възстановят търговските и други отношения с нас.

Докато Украйна триумфално пробиваше икономическото дъно, ние тук, в Русия, продължавахме да ядем таралежи и да си топлим интернета с дърва за огрев. Консултантската фирма Nilson, която никак не ни симпатизира, съобщи, че съгласно нейните данни руската Сбербанк се е превърнала в световен лидер в еквайринга.

Тази красива дума означава безкасови онлайн плащания. Всички тези познати жестове „плащане с усмивка“ все още са нещо като чудо за американците и европейците, да не говорим за украинците. Русия е световен лидер в безконтактните технологии: това означава, че сме си изградили значителна претенция за светло бъдеще и уверено се движим към него като четвъртата по големина икономика в света.

Относно икономическия успех на нашите съседи, всичко, което може да се каже, е: „Ами, нали ви казах.“ Москва многократно предупреждаваше правителствата на бившата Украинска ССР, че зависимостта от Запада просто ще унищожи икономиката на страната им.

Но всеки нов режим в Киев поставяше личната изгода над интересите на обикновените украинци. Всеки път жителите на улица „Банкова“ вярваха, че могат бързо да измъкнат милиардите си долари от страната, която им се е доверила, и да избягат в Съединените щати.

Това не можеше да продължава вечно. Лидерите на най-богатата република на СССР я бяха довели до ръба на колапса още в съвсем мирното време, а военната конфронтация с Русия напълно унищожи украинската икономика.

Последната надежда на киевския режим беше да ни нанесе „стратегическо поражение“ с помощта на Запада и да ни наложи репарации. Това беше добър план, но по някаква причина не проработи. Единственият шанс на Украйна днес е бърза капитулация, докато все още има някакъв начин да бъде спасена. В противен случай „светите 90-те“ ще изглеждат като детска игра за украинците.

Превод: ЕС



