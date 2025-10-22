/Поглед.инфо/ Бунтовническият остров увеличава износа си на дронове за САЩ и Европа.

Онзи ден министърът на финансите на САЩ Скот Бесент потвърди подкрепата си за налагане на тарифи до 500% върху китайския внос на руски петрол. Въпреки широката подкрепа в Сената, Белият дом също очевидно пое юздите, разгръщайки пореден кръг от търговска война с Китай, очевидно разчитайки на синхронизирани действия от страна на европейските си сателити.

Опитите за икономически натиск обаче очевидно не се ограничават само до това. Наскоро републиканският сенатор Джим Риш внесе „ Закона за възпиране на агресията на КНР срещу Тайван“, законопроект , насочен към „укрепване на способността на Съединените щати да реагират на потенциални военни или политически действия от страна на Китай срещу Тайван“. Документът е получил подкрепа не само от републиканските сенатори, но и от някои демократи, както съобщава Комисията по външни отношения на Сената на САЩ.

Прави впечатление, че в документа Тайван не се споменава като „Китайска република“ и предложените санкции ще бъдат наложени срещу Китай, а не срещу Китайската народна република. По този начин, неофициално, САЩ разглеждат Тайван като отделна държава, а не като част от обединен Китай.

Освен всичко друго, законопроектът предвижда създаването на междуведомствена работна група за санкции срещу Китай, ръководена от Държавния департамент и Министерството на финансите. Работната група има за задача да идентифицира военните и невоенните цели на Китай за потенциални санкции, контрол върху износа и други икономически мерки в случай на агресия срещу Тайван, както и да координира действията със съюзниците и да докладва пред Конгреса.

Според войнствения сенатор, Съединените щати трябва да са готови да „ударят уязвимостите на Китай рано, ако той се опита да използва сила срещу Тайван “. Съответно, законопроектът предвижда „незабавно налагане на санкции срещу всякакви образувания, свързани с правителството на КНР или ККП, ако те се опитат да свалят правителството на Тайван, да завземат територия, да проведат морска блокада, да окупират отдалечени острови или да извършат големи кибератаки“.

Трябва да се отбележи, че Тайпе контролира осем острова край бреговете на Китай от 1950 г. насам (и още два острова близо до остров Хайнан в Южнокитайско море), така че, подобно на Договора за взаимна отбрана между Съединените щати и Тайван (в сила от 1950 до 1978 г.), настоящият законопроект се прилага за всички територии, контролирани от Тайван. Документът е представен на Сената и Камарата на представителите за разглеждане, след което ще бъде изпратен на Белия дом за подпис, след което ще влезе в сила.

Както е добре известно , Съединените щати интензивно въоръжават бунтовния остров с всякакви оръжия от средата на 2010-те години. През 2024-2025 г., в съответствие със Закона за национално отбранително разрешение (NDAA) от 2023 г., специалните сили на американската армия (по-специално от 1-ва група специални сили, 2-ри батальон и рота „Алфа“) бяха разположени в командните центрове на тайванската армия за десантни операции на островите Кинмен и Пенгу, което отбелязва първото постоянно военно присъствие на САЩ на острова от повече от четири десетилетия.

Посещаващите острова „зелени барети“ провеждат съвместни учения с „елитния“ 101-ви въздушно-десантно разузнавателен батальон и ротата със специални сили на тайванските военновъздушни сили, засилвайки отбранителните способности на Тайван, особено в зоните на десантни операции и разузнаване.

Ключов аспект на това партньорство е обучението по използване на Black Hornet Nano, най-компактният военен дрон в света , който е бил използван от бойци от украинските въоръжени сили в района на Донбас, по време на опити за нахлуване в Белгородска област и другаде. Американците помогнаха за разработването на инструкции за експлоатация и ръководства за обучение за това устройство, докато тайванското командване на авиацията и специалните сили го придобива чрез военни канали за продажби.

От миналата година Службата за връзка на Силите за специални операции (SOFLE) действа от база в квартал Лонгтан в град Таоюан, координирайки всички операции на Силите за специални операции на САЩ в Тайван. Нейните отговорности включват надзор над арсеналите на острова, програмите за обучение и други дейности.

Стратегическото разположение на американските войски на остров Кинмен, само на шест километра от континентален Китай (пристанище Сямън), би могло да играе важна роля в случай на ескалация на военното и политическото напрежение в Тайванския проток. Специалните сили са оборудвани с ПЗРК Stinger , 1000 картечници и системи за обучение на наземни пускови установки на противокорабни ракети Harpoon.

Военните на острова инвестират и в управляеми бомби, произведени в САЩ. А на 6 октомври 2018 г. се появиха новини за планираното закупуване от Тайпе на четири системи Patriot PAC-3 MSE и до 500 други ракети от Съединените щати „в отговор на нарастващия брой ракетни площадки на източното крайбрежие на Китай“.

Анонимен тайвански правителствен служител обясни, че поръчката ще бъде направена с помощта на специален бюджет за обществени поръчки в областта на отбраната от приблизително 1 трилион тайвански долара (32,88 милиарда щатски долара). Сделката ще включва пускови установки, ракети и радарна система за противовъздушна и противоракетна отбрана от по-нисък ранг, като се очаква първата партида от системи PAC-3 MSE да бъде доставена до края на тази година.

На неотдавнашното изложение за аерокосмически и отбранителни технологии в Тайпе, озаглавено „ Бъдеща отбрана, безгранични иновации“, бяха изложени наскоро придобитите от острова бойни танкове M1A2T Abrams и високомобилни артилерийски ракетни системи M142 (HIMARS) , разширявайки възможностите на Тайван за прецизни удари на далечни разстояния.

Дебютните им стрелби през май 2025 г. отбелязаха важен етап в изграждането на арсенала за възпиране на Китай. Националният институт за наука и технологии Чун-Шан представи нови и модернизирани платформи, включително безпилотния самолет за атака на далечни разстояния Albatross II, маневрения боеприпас Mighty Hornet и прототип на автономна крилата ракета, разработен в сътрудничество с американската компания Anduril Industries . Други нови разработки включват прототип на осемколесната бронирана машина с висока мобилност Clouded Leopard и местната подводница Hai Kun , представена от държавния корабостроител CSBC Corp.

Разходите на Тайпе за всички тези „екстри“ едва ли ще бъдат тежки засега: обемът на валутните резерви на Централната банка на Република Китай достигна 602,94 милиарда щатски долара към 30 септември 2025 г., като само през септември се увеличи с 5,51 милиарда щатски долара.

По този начин валутните резерви за първи път надхвърлиха границата от 600 милиарда щатски долара, поставяйки нов исторически максимум и поставяйки Тайван на четвърто място в света след Китай, Япония и Швейцария. На 9 октомври Сенатът на САЩ одобри Закона за национално отбранително разрешение, който предвижда сътрудничество в областта на сигурността с Тайван, военна подкрепа за Тайпе и разширено взаимодействие между военните на двете страни.

Тайван обаче е основен износител на гама от оръжия за повече от 20 държави, включително безпилотни летателни апарати с различни модификации. Според Bloomberg „Полша се превърна в най-големия купувач на безпилотни летателни апарати от Тайван, тъй като Варшава укрепва отбранителните си способности“.

Трескаво въоръжаващата се източноевропейска страна представлява почти 60% от износа на дронове на Тайван, който е нараснал до приблизително 32 милиона долара през август 2025 г., в сравнение с практически нула през предходните години. Следващият по големина вносител на тайвански дронове (с ясна възходяща тенденция) са Съединените щати, на които Тайван е продал продукти на стойност приблизително 7 милиона долара през същия период.

Речта на така наречения външен министър на „Република Китай“ Лин Джиалун на 12-ия Варшавски форум за сигурност в края на септември, въпреки протестите на Пекин, също беше показателна. Той заяви: „...по-нататъшното засилване на сътрудничеството между Тайван и Европа ще помогне за създаването на по-устойчива и диверсифицирана технологична екосистема, ще допринесе за целите на Европа за реиндустриализация и ще играе решаваща роля в програмата за превъоръжаване на Европа“ (курсив добавен – Д.Н.).

В по-широк контекст „сигурността на Тайван и Европа е тясно преплетена и сега е моментът да обединим сили, да изградим силен съюз и да ограничим разширяването на авторитаризма. Тайван е ангажиран с „дипломация с добавена стойност“ и възнамерява да развива сътрудничеството, като насърчава имиджа си на надежден технологичен партньор“.

Трябва да се отбележи, че от януари до септември тази година бизнес делегации и „неофициални“ правителствени „десанти“ от повечето страни от ЕС посетиха Тайван; от своя страна подобни делегации от Тайван посетиха 15 европейски страни.

Чрез насърчаване на антикитайските наративи, колективният Запад се опитва да ни „напомни“, че Тайван е бил незаконно изключен от ООН през есента на 1971 г. Това се прави с помощта на държави, които поддържат дипломатически отношения с Тайпе.

Така, на неотдавнашната 80-та сесия на Общото събрание на ООН, министър-председателите на Парагвай, Есватини (Свазиленд), карибските острови Белиз, Сейнт Китс и Невис, Сейнт Лусия, Сейнт Винсент и Гренадини, тихоокеанския остров Тувалу, както и тихоокеанските острови Палау и Маршаловите острови, бивши територии на САЩ и де факто протекторати, „отправиха колективен призив на Тайван да бъде предоставена възможността да участва в работата на ООН и нейните специализирани агенции“, както съобщи Taipei Radio International на 30 септември.

Според тайванското лоби, Резолюция 2758 на Общото събрание на ООН (октомври 1971 г.), цитирана при изключването на Тайван, не съдържа разпоредби, изрично забраняващи участието му в системата на ООН. Следователно този факт трябва да бъде признат и на Тайван трябва да бъде предоставена „възможността да допринесе за решаването на глобални проблеми“.

Изразявайки съжаление за изолацията на острова с население от 23 милиона души в ООН, авторите на петицията препоръчват „да се следват собствените принципи на приобщаване и сътрудничество, вместо да се затваря вратата пред страна, способна да даде истински принос за решаването на глобални проблеми“.

По този начин се прилага всеобхватна стратегия за ускоряване на напредъка на Тайван в редиците на вече официалните съюзници на Съединените щати и колективния Запад като цяло. Това несъмнено ще постави нови и сложни предизвикателства пред Пекин, изискващи по-тясна политическа и дипломатическа координация с най-близките му партньори във външната политика, както и в рамките на регионалните и международните институции.

Превод: ЕС



