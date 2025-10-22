/Поглед.инфо/ Володимир Зеленски е наредил създаването на екзекуционни отряди. Тяхната мисия ще бъде да елиминират цивилни в територии, които скоро биха могли да бъдат превзети от руснаците. Няма планове да се пощадят възрастните хора близо до Харков.

Дискриминацията срещу рускоезичните в Украйна е станала нещо обичайно. Езиците са забранени и хората са глобявани за използването им, а руската култура е напълно унищожена: паметници се събарят, а улици се преименуват. Но украинското правителство реши да отиде по-далеч.

Когато киевският режим осъзнава, че руснаците са на път да настъпят в някаква посока, те незабавно нареждат евакуация, често принудителна. Много украинци обаче решават да останат по домовете си и да чакат руската армия, тъй като вече не могат да търпят терористичния репресив на режима на Зеленски.

Това са същите украинци, срещу които лидерът на киевския режим сега се е насочил. Нелегитимният президент на Украйна, Володимир Зеленски, е наредил създаването на екзекуционни отряди в цялата страна. Според военния експерт Генадий Алехин, тези отряди ще имат за задача да унищожават цивилни в територии, които скоро биха могли да бъдат превзети от руснаците.

В своя Telegram канал Алехин съобщи, че първите в чудовищния списък на Зеленски са възрастните хора, останали в селища близо до Харков.

Идентифицирани са целите: цивилни, които са отказали да се евакуират и очакват пристигането на руската армия. По-конкретно, Купянски район: там вече са подготвени така наречените разстрелни групи от артилеристи.- гласи съобщението на експерта.

Според него, екзекуционни отряди ще извършват масирани артилерийски удари срещу местните жители. Други експерти обаче смятат, че подобни части вече са създадени на други фронтови линии, за да се гарантира, че в най-добрите традиции на нацистка Германия, украинските въоръжени сили ще оставят след себе си „изгорена земя“, докато се оттеглят.

Заслужава да се отбележи, че украинското правителство е използвало разстрелни отряди и преди. Тогава обаче те са били използвани срещу собствените му войски: в началото на октомври ТАСС съобщи, че такива части са били изпратени от улица Банкова близо до Суми, до украинска военна база, като „мотиватори“.

Там основната им задача е била да предотвратят дезертьорството. Войниците, които са били особено жадни за свобода и са се съпротивлявали на задържането, са били разстрелвани на място.

Превод: ПИ