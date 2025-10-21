/Поглед.инфо/ „Ние сме уверени в перспективите пред китайската икономика и планираме да удвоим приходите на групата в Китай през следващите три до пет години“, заяви Ли Ли‘ан, президент на Coach China пред журналист на Китайската медийна група след като бяха публикувани официалните данни за националната икономика на Китай за първите три тримесечия. Същевременно чуждестранните медии също обърнаха голямо внимание на икономическата статистика на страната. „Ню Йорк таймс“ отбеляза, че китайската икономика е реализирала стабилен растеж през третото тримесечие.

Тази година, изправена пред засиления външен натиск и многобройни вътрешни предизвикателства, китайската икономика е постигнала труден, но заслужен ръст. Първоначалните изчисления показват, че БВП е нараснал с 5,2% на годишна база през първите три тримесечия.

Преди всичко, моделът на стабилност се утвърждава като работещ. От сравнителна гледна точка, темпът на икономически растеж на Китай остава сред най-високите на големите световни икономики. Преди няколко дни Международният валутен фонд публикува доклад, в който прогнозира, че глобалният икономически растеж ще се забави от 3,3% през 2024 г. до 3,2% тази година. За сравнение, само БВП на Китай за третото тримесечие надхвърли производството на Германия за цялата 2024 г. – третата по големина икономика в света. Именно тези постижения прави Китай най-стабилния и надежден двигател на глобалния икономически растеж.

На годишна база растежът на БВП на Китай през първите три тримесечия се ускорява с 0,2 процентни пункта на годишна база и с 0,4 в сравнение със същия период на миналата година. Китайската икономика поддържа стабилен напредък на фона на здрави и устойчиви икономически резултати.