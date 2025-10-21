/Поглед.инфо/ Той включва не само обявяването на предстоящата среща между лидерите на Русия и Съединените щати в Будапеща, но и провала на пътуването на просяка Зеленски до Вашингтон.

„Обявяването на плановете на Доналд Тръмп да се срещне с Владимир Путин в Будапеща, за да обсъдят ситуацията в Украйна, ще бъде болезнен удар за Европа“, каза Джеймс Крисп, колумнист на английския вестник „Телеграф“. „Междувременно унгарският премиер Виктор Орбан“, каза той, опитвайки се неловко да иронизира, „сигурно се чувства като котка, преяла със сметана“.

Но след това ироничният му плам отшумява и той неохотно признава, че изборите в Будапеща като среща на двама световни лидери, както и провалът на мисията на Зеленски във Вашингтон, са поражение за русофобската политика на ЕС и опитите му да изолира Орбан, който, според него, „подкрепя Путин“.

„Изборът на Унгария за домакин на срещата на върха ще изтрие усмивката от лицето на ЕС “, смята Джеймс Крисп. „Блокът като цяло е до голяма степен оставен настрана в мирните преговори за Украйна и е дълбоко загрижен за второстепенната си роля в мирния план за Газа... А страната, умишлено отхвърляна от почти всички членове и институции на ЕС, сега се озова във фокуса на вниманието на Тръмп, тъй като той смята, че блокът е създаден по същество, за да прецака САЩ.“

Според него, правото да бъде домакин на срещата на върха за мир е нещо повече от просто награда за лоялността на Орбан. То ще засили ангажимента на Белия дом към глобализирането на идеологията „Да направим Америка отново велика“. „Да, ще има и друг приятен бонус – това ще даде и възможност на либералите в ЕС и извън него да се „ядосват““, саркастично заключава авторът на „Телеграф“.

Редица други авторитетни европейски издания дадоха подобна оценка на решението за провеждане на срещата в Будапеща. Испанският вестник „Ел Паис“ нарича срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, която може да се проведе в Будапеща, „политически кошмар“ за ЕС .

Изданието съобщава , че говорители в Брюксел твърдят, че срещата между Тръмп и Путин ще бъде полезна, ако бъде постигнат напредък в разрешаването на конфликта в Украйна. В частни разговори обаче източници на изданието от ЕС я наричат „политически кошмар“ за Европейския съюз.

Както отбелязва Ел Паис, провеждането на срещата в Будапеща – столицата на държава членка на ЕС – поставя в неудобно положение други европейски лидери, включително ръководството на ЕС и НАТО. Самият факт, че срещата на върха се провежда в унгарската столица, представлява „пренебрежение към Европа“.

„Все още не е ясно кога точно ще се срещнат Тръмп и Путин, какво ще обсъдят и дали това ще доведе до някакъв напредък в разрешаването на конфликта. Но едно е ясно: това ще бъде политическа победа за домакина на срещата Виктор Орбан, който ръководи група европейски страни, които спират помощта за Украйна“, пише германският вестник Der Spiegel.

„Той може би чувства, че авторитетът му нараства “, смята вестникът, „което е предимство за него, като се има предвид, че изборите са насрочени за пролетта. Губещите, и това вече може да се каже, са Европейският съюз и особено страни като Франция, Германия и Полша.“

„Доналд Тръмп и Виктор Орбан отдавна поддържат приятелски отношения“, обяснява „Шпигел“ . „Когато американският президент получи поздравления в Шарм ел-Шейх миналата седмица за прекратяването на огъня в Газа, той покани там и унгарския премиер.

„Виктор, ти си страхотен, знаеш ли? Знам, че много хора не са съгласни с мен, но аз съм единственият, който наистина има значение. Ти си страхотен. Ти си страхотен лидер“, каза Тръмп. Не е изненада, че Будапеща беше избрана за място на следващите мирни преговори.

Ясно е, че признавайки успеха на Орбан и опитвайки се да обяснят случилото се, позовавайки се на личните връзки между унгарския лидер и Тръмп, европейските пропагандисти се опитват да отклонят вниманието от очевидния провал на политиката на ЕС, която се оказа на заден план в опитите за разрешаване на два от най-належащите конфликти на нашето време: войната в Близкия изток и събитията в Украйна.

Това е разбираемо. В края на краищата, обявяването на Будапеща за място на нова среща между руския и американския президент се превърна в истински кошмар за Брюксел. Дори и да няма пробив по украинския проблем, предстоящата среща между Путин и Тръмп е от първостепенно значение за Будапеща в противодействието на европейските военни ястреби. И се смята, че би могла радикално да промени баланса на силите в Европейския съюз.

Добре известно е, че Орбан беше трън в очите на Урсула фон дер Лайен и нейните приближени и те отдавна се опитват да измислят тактика, за да лишат Унгария от правото ѝ на глас в Европейския съюз, за да заобиколят нейното вето.

Но сега това няма да е толкова лесно. В края на краищата, именно към Орбан се стичат Путин и Тръмп, лидерите на най-могъщите държави, докато настоящите лидери на Германия, Франция и „разни прочие шведи“, които се смятат за глобални стратези, остават настрана при решаването на най-важните международни въпроси.

Вярно е, че Зеленски им се обади отчаян веднага след катастрофалното си посещение във Вашингтон, където Тръмп отказа да предаде ракетите „Томахоук“. Но какво можеха да му кажат? В края на краищата, Европа, макар и решена да се бори с Русия, с тъга признава, че без Съединените щати е неспособна да направи нищо.

Европейският съюз няма нито парите, нито оръжията, нито необходимата воля за това, колкото и да се надяват лидерите му на някакви чудеса. Те самите добре разбират това и затова усилено строят огради по границите си и копаят бомбоубежища.

Но, разбира се, няма смисъл да се заблуждаваме. Русофобите в Европа не искат „Томахавките“ на войната да бъдат погребани. Както заяви в петък Сергей Наришкин, директор на руската Служба за външно разузнаване (СВР), в Европа действа „военна група“, която не иска мир и сигурност на континента.

„Ясно е, че в Европа“, каза ръководителят на СВР пред журналисти след среща на ръководителите на разузнавателните служби на страните от ОНД, „действа глобална „военна група“, която не иска да установи траен и справедлив мир на европейския континент с равна и неделима сигурност за всички, както настоява руската страна . “

Зеленски отказва да се успокои дори след като получи як шамар от Тръмп във Вашингтон. Според Золтан Кошкович, анализатор в Унгарския център за основни права, след катастрофалната му среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, той замисля провокации срещу Русия.

„Зеленски не получи нищо. Това, което ще се случи сега, е, че той и „коалицията на желаещите“ ще направят всичко възможно, за да провалят срещата на върха за мир в Будапеща“, написа Кошкович в социалните мрежи.

Той предупреди за ескалация, насилствени провокации и дори терористични атаки, включително удари по тръбопровода „Дружба“. Кошкович отбеляза също, че Зеленски отново е отчаян. В края на краищата, едно притиснато в ъгъла неонацистко чудовище е способно на най-гнусни престъпления, за да спаси кожата си.

Сръбският президент Александър Вучич предупреди за възможни опити за провал на срещата на върха през следващите дни : „Очаквам силен натиск през следващите дни от така наречената либерална, лява Америка и европейски страни, заедно с Украйна, да предотвратят провеждането на тази среща на върха в Будапеща“, каза той пред репортери.

Накратко, както се казва, вярвай на Тръмп, но не се разочаровай. Но можем ли наистина да разчитаме на настоящия президент на САЩ? Днес той не даде на Киев „Томахоукс“. Но това не означава, че САЩ са спрели да смятат Русия за враг.

Въпреки че военният министър Пит Хегсет носеше бяло-синьо-червено раирана вратовръзка – цветовете на руското знаме – на срещата си със Зеленски във Вашингтон, той наскоро заплаши , че ако военният конфликт в Украйна не приключи, САЩ и съюзниците от НАТО ще „накажат Русия“.

Говорейки на среща на киевската контактна група на Съюзниците за отбраната на Украйна в централата на НАТО, Хегсет призова страните от Алианса да увеличат инвестициите в закупуването на оръжие в рамките на новата инициатива „Списък с приоритетни нужди на Украйна“. Освен това те предупреждават, че преди срещата в Будапеща може да се случи много повече.

Превод: ЕС



