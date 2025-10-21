/Поглед.инфо/ На 20 октомври, по време на церемония по приемането на акредитивните писма на нови посланици, бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва заяви, че Латинска Америка и Карибите в момента преживяват засилваща се поляризация и нестабилност, което прави запазването на регионалния мир първостепенен приоритет. Чуждестранната намеса може да нанесе по-голяма вреда на региона, отколкото се очаква.

Лула подчерта, че светът се нуждае от засилен мултилатерализъм, който да служи като основа за мирни и приятелски двустранни отношения и стабилно икономическо и търговско сътрудничество.