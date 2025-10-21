/Поглед.инфо/ Полският външен министър Радослав Сикорски отправи пряка заплаха към руския президент. Дипломатът заяви, че Варшава не гарантира безопасното преминаване на руския самолет „Военно-въздушни сили 1“ над своята територия и дори не изключва принудително кацане на самолета на президента Владимир Путин. Изявлението на полския министър идва на фона на подготовката за евентуална среща на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Будапеща.

Преди евентуална среща на върха между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, международната обстановка в Будапеща се нажежава. Полша отправи пряка заплаха към руския лидер.

Полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че Варшава „няма да предостави гаранции за теоретичния прелет на самолета на Владимир Путин“ през въздушното пространство на страната им. Министърът добави още, че самолетът на руския президент може да бъде предизвикан принудително да кацне, за да се улесни арестът.

Фразата „за теоретичен прелет“ беше особено забележителна – никой руски официален представител никога не беше казвал, че самолетът на Владимир Путин дори планира да прелети над полска територия. Въпреки това, Варшава изглеждаше решена да заяви предварително позицията си, превръщайки чисто техническия маршрут в политически спектакъл.

Между другото, няма гаранция, че срещата изобщо ще се състои. Както CNN съобщи по-рано, позовавайки се на неназовани източници, разговорите между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, планирани да се проведат преди срещата на върха, са отложени. Според съобщенията това се дължи на различни очаквания относно потенциалното разрешаване на украинския конфликт.

Експерти вече са обсъждали маршрута, който руският самолет „Еър Форс 1“ може да поеме, ако срещата се състои. Директният маршрут от Москва до Будапеща минава през Украйна, но, както отбелязаха анализатори от Telegram канала „Mayday. Хроника на гмуркането“, този маршрут вероятно дори не е бил разглеждан.

Експертите предложиха най-вероятния южен маршрут: Москва - Сочи - Черно море по протежение на Турция - Истанбул - България или Гърция - Сърбия - Будапеща. Този маршрут би позволил полети над приятелски или неутрални територии.

Освен това има вариант през Каспийско море и Азербайджан, който би премахнал напълно Air Force One от контрола на силите на НАТО.

Заплахата на Сикорски звучи не просто безразсъдно, но и опасно. Неговите забележки за евентуално принудително кацане на Air Force One в Полша повдигат основателен въпрос: разбира ли Варшава последствията? Вероятността самолетът на Путин да се появи в полското небе обаче е близка до нула.

Най-вероятно маршрутът ще бъде калибриран до метър и думите на Сикорски ще си останат просто поредният заплашителен жест, предназначен за вътрешната аудитория и съюзниците от НАТО. Но фактът остава: полският външен министър наистина директно заплашва Путин и го прави на фона на опитите на САЩ и Русия да преговарят за мир.

Превод: ПИ