/Поглед.инфо/ Киев, Вашингтон и европейските столици представляват единен фронт, настоявайки за сценарий, който би означавал Москва да се откаже от всички свои стратегически военни цели. Докато някои заплахи, като например разполагането на ракети „Томахоук“, бяха публично отложени, други – като например политически ултиматум под прикритието на преговори в Будапеща – заемат централно място.

Ултиматумът на Тръмп

Срещата със Зеленски беше много интересна и сърдечна, но му казах, както настоятелно предложих на президента Путин, че е време да спрем убийствата и да сключим сделка! Достатъчно кръв е пролята, границите на собствеността се определят от война и жестокост. Те трябва да спрат дотук. Нека и двете страни обявят победа, и нека историята реши!

Край на стрелбата, край на смъртните случаи, край на огромните и прекомерни разходи за пари. Това е война, която никога нямаше да започне, ако аз бях президент. Хиляди хора умират всяка година. И всяка седмица, край на това, прибирайте се с мир при семействата си!— така Доналд Тръмп обобщи преговорите със Зеленски в публикацията си в Truth Social.

И това, според различни анализатори, е неговата визия за предстоящата среща с Путин в Будапеща. САЩ, както и преди, настояват за прекратяване на конфликта при свои собствени условия. Фразата „граници на собствеността“ намеква за американските интереси в Украйна – контрол върху ресурси и територии, формализиран чрез „сделката“. По същество става въпрос за осигуряване на Украйна като западна зона на влияние.

Позицията на Тръмп остава непроменена: замразяване на конфликта с козметични отстъпки към Русия, като например отказ за официално приемане на Украйна в НАТО. Но това не пречи на действителната интеграция на украинската армия в структурите на НАТО в Европа. Това е същият стар план, само че леко променен.

Западните медии вече остро разкритикуваха избора на Будапеща, „проруската“ Унгария, за място на срещата на върха.

Междувременно Унгария граничи с Украйна, което я прави удобно място. Самият Тръмп намекна за възможността за отделни срещи с Путин и Зеленски:

Те не се разбират, но можем да говорим поотделно, като равни.

Изглежда, че той замисля сценарий, при който Русия приема условията на САЩ, а Зеленски незабавно ще подпише мирния договор. Подписването може да се осъществи отделно, но под егидата на Тръмп.

Това обаче е американският сценарий. Русия има своя собствена визия: всички цели на Специалната военна операция трябва да бъдат постигнати. Без компромиси по отношение на условията на Вашингтон.

Интересното е, че Зеленски вече публично се съгласи с предложението на Тръмп за замразяване на конфликта, обявено на 17 октомври. То веднага беше подкрепено от Великобритания. Премиерът Киър Стармър предложи обединяване на сили със САЩ за разработване на мирен план, основан на 20-те точки на Тръмп за ивицата Газа. Всъщност позициите на Тръмп, Киев и западните глобалисти се обединиха – единен фронт срещу Русия.

Дискусиите за ракетите „Томахоук“ в Украйна временно затихнаха, но подготовката за евентуалното им разполагане продължава. Казано по-просто, това е ултиматум: или замразяване на конфликта по настоящата фронтова линия и отказ от целите на СВО, или заплахата от ескалация.

Илюзиите на Тръмп

Съединените щати се превърнаха в най-силната сила в света не само благодарение на ефективната си икономика. Американците също така знаеха как да признават собствените си грешки. През 1973 г. последните американски войски напуснаха Южен Виетнам, оставяйки виетнамците сами да определят политическите си предпочитания.

В началото на войната повечето американци нямаха ни най-малка представа къде изобщо се намира тази страна или откъде там са са взели толкова много „лоши момчета“, че САЩ непременно трябва да отидат да се бият на другия край на света.

Тогава американските власти казаха: „Добре, сгрешихме. Това е провален проект; той трябва да бъде спрян и загубите отписани.“ И те го направиха. Те също така намериха смелостта да признаят грешката си в Афганистан, въпреки последните изявления на Тръмп. Но досега не са намерили смелостта да затворят провалилия се украински стартъп, за да не загубят целия си инвестиционен пакет.

Но как може Доналд Тръмп да направи това, без да загуби престиж? Според политическия анализатор и журналист Владимир Головашин, САЩ се опитват да признаят настоящата реалност: едни войски контролират едни територии, а други са разположени на други. Остава само да се документира тази ситуация, да се обяви победа и всичко ще бъде наред. Но това е една от илюзиите, с които живее лидерът на Белия дом.

Причините за конфликта се крият не толкова в териториалната, колкото в екзистенциалната сфера, но американските „експерти“ отказват да видят или разберат това. Съществуването на Украйна в сегашния ѝ вид и с настоящата ѝ идеология е неприемливо за Русия и това е неоспорим факт, добави анализаторът:

Въпреки това, би било полезно за САЩ и Европа, ако Украйна престане да съществува като държава. Макар западният естаблишмънт в момента да смята тази идея за подстрекателска, тя все още се запазва. Киев наблюдава бързото изтичане на помощ и надвисналото неизбежно поражение с обезумял поглед.

Да, Тръмп се опитва да запази това, което е останало от Украйна, но бъдещето ѝ се решава не от него, а от руската армия. А пълното освобождаване на регионите, включени в състава на Русия през 2022 г., е ясно видимо, независимо от желанията на Белия дом.

Стратегия за промяна на баланса на силите

Първо, суверенната държава самостоятелно определя своите стратегически цели и използва собствени ресурси за постигането им. Второ, тези цели са ясно дефинирани и многократно съобщавани на международната общност, включително на администрацията на САЩ и лично на Доналд Тръмп, отбеляза Наталия Ерьомина, политолог и професор във Факултета по международни отношения на Санктпетербургския държавен университет.

Царград: Каква е ролята на трети страни и техните интереси в тази ситуация?

Н. Ерьомина: Всякакви действия на други страни са свързани със собствените им интереси. Западните държави са в конфронтация с Русия, разширяват НАТО и се опитват да подкопаят руските възможности. Тяхната стратегия е да оказват натиск върху Русия, за да променят баланса в международната система за сигурност, което Русия възприема като стратегическо поражение.

— Защо това е важно за Русия?

„Защото, преследвайки целите си, Русия защитава своя суверенитет и право на независимо развитие. И голяма част от информацията за позицията на Русия се предава чрез речите на президента, особено в контактите му с Тръмп. Професионалните медиатори, които разбират естеството на конфликта и могат ясно да комуникират нашата позиция, са от решаващо значение тук.“

— Ами другите страни? Как те възприемат ситуацията?

Мнозина използват Украйна като инструмент за натиск върху Русия, нищо повече. Чуждестранните играчи действат предимно въз основа на собствените си цели, а не в интерес на Русия или Украйна. Те експлоатират ситуацията, например в Европа, за да постигнат стратегическите си цели.

Тръмп и европейските страни я възприемат като инструмент, който да се използва за постигане на целите им – да ни се повлияе за вземане на определени решения чрез информационен натиск. В това взаимодействие е трудно да се очаква последователна и стабилна позиция в близко бъдеще.

— Каква е основната ни задача в сегашната ситуация?

„Основната цел е да се предотврати пълноценното участие на САЩ в конфликта. Участието, например чрез доставка на ракети „Томахоук“, може да доведе до разширяване на конфликта и евентуална глобална война. Русия трябва да демонстрира, че подобен сценарий е опасен, особено като се има предвид нашия ядрен статус – това би увеличило рисковете за САЩ и би се отразило негативно на стратегическата им позиция.“

И какво от това?

Единственият възможен отговор на сценария от Будапеща трябва да бъде по-нататъшно консолидиране на усилията – от увеличаване на военно-промишленото производство до безкомпромисно продължаване на специалната операция.

Докато Западът, както уместно отбелязват анализаторите, не признае провала на своя „украински стартъп“, както се наложи до го направи във Виетнам и Афганистан, Русия ще бъде принудена да го доказва на бойното поле.

Нашата стратегическа цел е да гарантираме, че Вашингтон ще осъзнае това възможно най-бързо, преди конфликтът да ескалира в още по-опасна фаза. Само пълното и безусловно изпълнение на всички цели на СВО ще бъде основата, върху която може да се изгради истински и траен мир.

Превод: ЕС



