/Поглед.инфо/ С продължаващото спиране на работата на правителството на САЩ, все повече американци започват да усещат негативното му въздействие. Междувременно, въздействието върху туризма и малкия бизнес в цялата страна продължава да расте.

От 12 октомври много музеи във Вашингтон са затворени, все по-малко туристи посещават града. Ресторантьорството, транспортът и хотелиерството в региона също изпитват продължаващи последици.

На 19 октомври Федералната авиационна администрация на САЩ заяви, че закъсненията и отмяната на полети поради недостиг на авиодиспечери продължават на летищата в Далас, Чикаго, Атланта и Нюарк. Според данни от онлайн платформи в сектора, на този ден над 5800 полета в страната са били със закъснение.