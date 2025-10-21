/Поглед.инфо/ Китайски изследователски екип от университета Цинхуа представи революционния спектроскопичен образен чип „Рафаел“, който може да промени начина, по който човечеството наблюдава Вселената.

Пробивът решава дългогодишния компромис между спектралната разделителна способност и пропускателната способност, което позволява високопроизводителна, но лесно интегрируема спектроскопия.

Спектроскопията е основен инструмент за разкриване на физическите структури и химичните състави на материята, които са в основата на откритията във физиката, химията, астрономията и науките за живота.

„Рафаел“, с китайското си име „Юен“, постига моментна спектроскопия с 10-мегапикселова пространствена разделителна способност и спектрална точност от 0,05 нанометра през видимата до почти инфрачервената дължина на вълната. „Рафаел“ улавя спектри с до 5600 звезди в една експозиция, което представлява повече от стократно подобрение в наблюдателната ефективност в сравнение с астрономически спектрометри от световна класа.

„Юен“ получава името си от петата звезда на съзвездието Голямата мечка, някога използвана от древните китайски астрономи за калибриране на небесните движения, въплъщавайки прецизност и баланс.