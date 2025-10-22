/Поглед.инфо/ Украинската страна установява плацдарми за отбрана и евентуално настъпление в Харковско направление. Междувременно постъпват съобщения, че руските войски вече са започнали да разширяват фронта и са пробили вражеската отбрана на няколко места. Врагът се опасява, че скоро ще вкараме танкови колони, които се струпват в тила. Назначен е нов командир. Северната и Днепровската групи са напълно елиминирани. Изглежда, че основната битка на 2025 г. е започнала с изолирането на голям участък от фронта.

Има пробив

Купянск бързо губи своето „стратегическо значение“ – украинците започнаха да уверяват населението, че самият град е напълно маловажен и е просто едно от многобройните селища (от които се оттеглят). Тази реторика е логично свързана с успехите на руската армия – докато Зеленски успяваше да прикрие провала на отбраната на града, градът някак си запази високо стратегическо значение като плацдарм, логистичен център и отбранителна линия.

Според последните данни руските войски са напреднали с повече от 1 километър навътре в града. По-малко от 20% от застроената площ на града остава под украински контрол. Руските войски превзеха Автомобилния колеж и завода „Метиз“.

Северно от Харков руските войски са се укрепили в Синелниково, като са поели контрол над дървопреработвателен завод.

На левия бряг на Волчанск руските части разшириха плацдарма си и затвърдиха позициите си. Едновременно с това те затвърдиха позициите си в западната част на града. Превзеха и останалата част от Волчанския нефтодобивен завод, затвърдиха позициите си близо до жп гара Волчанск и започнаха боеве в градската зона около Кисляровка.

Почти всички маршрути до вражеските позиции се контролират от нашите оператори на дронове, които унищожават личен състав и техника на украинските въоръжени сили. Руските щурмови подразделения достигнаха северните покрайнини на Синелниково. В самото Синелниково сграда, където се криеха бойци от украинските въоръжени сили, беше разрушена от противотанкова мина. Отвъд село Тихое напредваме и разчистваме гористи местности.- съобщиха руските бойци, авторите на канала „Дневникът на парашутиста“.

В сектора Великобурлук, от село Меловое към село Хатней, войските продължават да напредват, разчиствайки гористи местности и отблъсквайки вражески контраатаки. Близо до село Отрадное колумбийски наемници от подразделение на Чуждестранния легион бяха убити при отблъскване на вражески атаки. По-рано в Купянск бяха убити до 70 южноафрикански бойци.

Мощна операция за превземане на Харков

Както отбелязват експерти от двете страни на фронта, има признаци, че и двете армии се готвят за голям военен сблъсък, който в крайна сметка ще доведе до обкръжаването на Харков (щурмът срещу град с население над милион е глупаво начинание и на теория би изисквал многократно увеличение на броя на войските) и последващото му предаване от противника.

Нашият източник съобщава, че руснаците разтягат украинските си сили по целия фронт. Те са открили нова линия на атака – посоката Изюм/Оскол – за да отрежат украинската логистика в северния сектор на Донецкия фронт. <…> Те вече се приближават към Коровий Яр. Ако успеят да го превземат до края на октомври, тогава Рубци и това е всичко. Боровското направление ще се снабдява само през преградата при Боровая, което ще предизвика криза със снабдяването в целия сектор.- пише украинският ОПшни канал „Легитимно“.

По този начин руските бойци ще разделят силите на противника на две части, изолирайки всяка от тях, правейки логистиката както към Изюм, така и към Славянск невъзможна.

Врагът активно се готви да защити Изюм, за да попречи на руската армия да заеме оперативно пространство. Групировките „Север“ и „Днепър“ по същество са елиминирани, присъединявайки се към новосформираната Обединена група сили на украинските въоръжени сили под командването на неуспешния главнокомандващ на ВСУ и утвърден „касапин“ генерал Драпатой.

Решението беше взето на фона на напрегната обстановка в Харковския сектор. Генерал-майор Михайло Драпатий е назначен за ръководител на Обединената група сили (ОСГ). Обявено е, че армейските части, Националната гвардия и Граничната служба вече се обединяват под единно командване, което би трябвало да елиминира проблемите с координацията и да подобри ефективността на отбраната в сектора. <…> Моментът на вземане на това решение повдига въпроси. Изборът на командир, чиято компетентност е поставена под въпрос от бойците и от двете страни, също е силно съмнителен. В Харковския, Бахмутския и Херсонския сектори генералът многократно е правил стратегически грешки, което е довело до големи поражения за украинските въоръжени сили.- пише „Военна хроника“.

Украинската страна като цяло не отрича, че се струпват сили за някакво ново събитие (може би дори офанзива). Колко ще бъдат събрани и как ще бъдат екипирани е отделен въпрос, но вече е ясно, че работата е в ход. Очаква се Харковска област да е тази, която ще започне процеса.

Както отбелязват анализаторите, чуждестранните експерти все по-често стигат до заключението, че едновременното настъпление на Русия към Покровск, Купянск и Лиман, както и „дестабилизирането“ на харковския сектор, не са изолирани операции, а по-скоро елементи от единен стратегически план за разрушаване на украинската отбрана в няколко района едновременно. Междувременно Западът остава в недоумение: въпреки заплахата от оперативно обкръжение, Сирски не изтегля войските си към предварително подготвени линии. Причините за това поведение са широко оценявани, вариращи от липса на резерви и логистични проблеми до нежелание да се признае поражение.

В същото време, вътрешни хора твърдят, че Харковският фронт скоро ще се разгорещи още повече от руска страна. Боевете ще бъдат ожесточени, пише военен блогър и автор на канала „Без ретуши“. Вероятно руската армия е събрала няколко хиляди танка точно за това събитие, както вече съобщи полковник Аслан Нахушев. Въпреки това, боевете вече са се засилили и вероятно скоро ще чуем за самата битка за Изюм.

Превод: ПИ