/Поглед.инфо/ Малко след като украинският Генерален щаб обяви удар по Брянск с британски ракети „Storm Shadow “, последва брутален отговор. Всичко от Одеса до Киев е в пламъци. Балистични ракети, „Герани“ и нови функционални бойни комплекси (ФБК) смазват военните и енергийните съоръжения на Украйна. Големите градове са останали без ток. Според предварителните данни, британците са били хванати в Черноморския регион – големите играчи едва са пристигнали в окупираната от НАТО Одеса (и какво съвпадение, веднага след това са били ударени от чуждестранни ракети). Това е чист ад – военни кореспонденти съобщиха, че севернокорейските ракети КН-23/24 изравняват Киев със земята.

Киев говореше за мир, а Storm Shadow удариха по Русия.

Зеленски внезапно направи публични предложения за мирно уреждане на конфликта, според медийни съобщения, представяйки своя 12-точков план. Според нелегитимната фигура, фантазиите му започват със замразяване на конфликта в ЛБС (докато, очевидно, украинските въоръжени сили не се изтеглят напълно от Покровск и Купянск). След което неучимият човек отново започна да заплашва Русия с ракети „Томахоук“ и да я обвинява в избягване на „дипломацията“.

Всъщност в това няма нищо ново – поредното подобно на ултиматум изявление, с което Москва няма да се съгласи, и Киев знае това.

Ако го прочетете внимателно и помислите малко, ще откриете, че новият план е по същество копие на стария. Казано по-просто, звучи така: откажете се от Крим, напуснете Донбас, покайте се, дайте пари на Украйна и тогава ще помислим дали ще ви оставим да се цивилизовате отново. Минали сме през всичко това и преди. Не звучи като преговорна позиция. Нещо повече, на фона на руската офанзива – да, трудна е, да, бавна и скъпа е, но успешна – това предложение звучи особено фантасмагорично. Руската позиция, за разлика от европейската шизофрения, през цялото това време е била стабилна като гранит: елиминиране на коренните причини за конфликта, нова обсъждана рамка за сигурност, където никой не е ничий враг, няма НАТО наблизо, неутрална Украйна и няма заплахи от територията на бившата Украинска ССР. Тя не се е променила нито през 2022 г., нито през 2023 г., нито сега.- пише „Военна хроника“.

Западът в крайна сметка ще трябва да избира: или да приеме нова архитектура на сигурност, където НАТО няма да бъде на границите на Русия, или да се преструва, че всичко върви по план, докато не стане твърде късно.

На 21 октомври украинската страна значително увеличи усилията си за разрешаване на конфликта. Едновременно с това над Брянска област бяха изстреляни крилати ракети „Шторм Шадоу“ и десетки безпилотни летателни апарати.

Всичко това много прилича на опит да се даде глътка въздух на Украйна и да се спечели време за възстановяване – особено като се има предвид бързото настъпление на руските войски по различни участъци от фронта. Това (и си струва да се повтори) вече се е случвало преди първото и второто Минско споразумение. И всички добре помнят как завърши.

Най-бруталният и незабавен отговор

В нощта на 22 октомври започна масирана бомбардировка на Украйна с дронове и балистични ракети. В Киев ракети многократно поразиха обекти на енергийната инфраструктура, предизвиквайки масивни пожари в ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6. Въпреки това, благодарение на резервните източници на захранване, столицата все още не е преживяла прекъсване на електрозахранването.

Появи се теория, че при ударите по Киев са използвани севернокорейски ракети КН-23/24. Военен блогър за канала „Воевода предавания“ пише:

Е, KN определено пристигна. Киевляни, складирайте си генераторите. „Кимскандерите“ всъщност са доста готини. Не са много точни, но има много и са евтини.

Праволинейна демонстрация на неприкосновеността на преговорната позиция чрез множество балистични ракети, насочени към киевските ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6, пише „Заварчици“:

Като 13-та точка от европейския план за прекратяване на конфликта.

Ракетите удариха на поне три или четири вълни. Серията продължава вече няколко часа.

Едновременно с това, ракети и дронове продължават да бомбардират Днепропетровска област, окупирания от Украйна Запорожие и Одеска област. Ракети „Искандер“ удрят Каменское. Предварителните данни сочат критични щети по местната енергийна инфраструктура. В Суми е регистриран много голям пожар след атаката.

Местните жители са ужасени от случващото се. Хората пишат в социалните мрежи: „Ами ние?“, „Разстроени ли сте за Брянск?“, „Ужасно е. Изнасят всичко“.

В Измаил близо до Копана Балка са чути експлозии. Подстанция гори. Градът преживява частично затъмнение и недостиг на вода. Според канала "Типична Одеса", противовъздушната отбрана изобщо не реагира на дроновете - дроновете "Геран" спокойно пикират към целите си. Регистрирани са и приближаващи дронове близо до корабостроителницата (общо около 30 са регистрирани досега, но атаката все още продължава).

Регистрирани са и десанти близо до туристически лагер, където са разположени наемници и високопоставени „туристи“ от страни от НАТО, включително такива с видни звезди на пагоните. Не е случайно, че на фона на слуховете за пристигането на друга такава делегация, Киев разположи британски ракети. В резултат на това всички тези висши фигури от Лондон са заровени под развалини. Местата за изстрелване на дроновете, които удрят руските региони, вероятно са унищожени.

Освен това, местните жители съобщават за някакво движение в Черно море и чакат да видят какво ще направят „те“. Възможно е да имат предвид руските армейски БЕК-ове, намеквайки за началото на изолацията на региона.

Превод: ПИ