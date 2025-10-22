/Поглед.инфо/ Почина журналистката и бивш депутат Магдалена Ташева.

Магдалена Ташева е дългогодишен журналист и редактор във вестниците "Пари", "Монитор" и "Атака", автор на много анализи за общественополитическия живот в страната и чужбина. Водеща в предаване та телевизия "Алфа", член на ръководството на партия "Атака", депутат в Народното събрание на Република България.

Последната дейност на Магдалена Ташева беше като журналист на свободна практика със собствен Youtube канал и предаване. От 2022 година работи в телевизия "България 24" и води предаването "Срещу течението", а от 2023 г. - "Полюси".

Магдалена Ташева беше чест и очакван гост в предаванията на "Поглед.инфо". Тя имаше собствен почерк и винаги интересна гледна точка към събитията, заради което я ценяха нашите зрители.

Поклон пред паметта и!

Всички, които искат да се сбогуват с Магдалена Ташева, могат да дойдат на поклонението.

Сряда - 22 октомври - в 10.30 ч в църквата “Свети Седмочисленици”, а погребението ще е в 13.30 ч на Централни софийски гробища.

От екипа на"Поглед.инфо"