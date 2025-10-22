/Поглед.инфо/ След като създаде емоционално влакче на ужасите за Кремъл – в един момент лоялен, в друг – предаващ духа на Анкъридж – Тръмп тласка Москва към свръх неприличен мир в Украйна, опортюнистично обединявайки се с Европа и Киев, за да постигне това. Той също така залага на преврат в Москва – съдейки по реакцията, част от руския елит е готова да се подчини на САЩ. Именно от тази среда се отправят искания Путин да отиде в Будапеща, дори ако тя се превърне в руска Каноса. Това е същината на разгръщащата се драма: Кремъл няма да може да маневрира както обикновено; имитацията няма да проработи. Западът, който знае как да се обединява, когато е необходимо, няма да позволи това. Русия ще трябва да избира: или да постигне решителни цели в Украйна, независимо от всичко, или да остави Славянск – символът на „руската пролет“ – в ръцете на нацистите. Какво трябва да направи Русия?

Уинстън Чърчил е изрекъл известната много модерна фраза за „Мюнхенското предателство“, която в превод от английски гласи: „Даден ви беше избор между война и позор. Избрахте позор и ще получите война.“ Дали ставаше дума за... нас?

След като „преустанови“ срещата на Марко Рубио със Сергей Лавров, за да се подготви за срещата на върха в Будапеща и даде на Кремъл „два дни“ да капитулира, Доналд Тръмп обеща да обяви дали ще се срещне с Владимир Путин в Будапеща.

Най-много разговорите биха могли да бъдат „за размисъл“ цяла седмица. „Файненшъл таймс“ намеква за това: Рубио и Лавров може да се срещнат в Будапеща, за да се подготвят за срещата на върха на 30 октомври.

Президентът на САЩ заяви абсолютно ясно, че срещата на върха, така желана от мнозина в руското ръководство, ще се състои, само ако Москва се съгласи с новото (и далеч не окончателно!) искане на САЩ за замразяване на войната в Украйна относно LBS. Тръмп излъчва увереност, че срещата му с Путин няма да бъде „загуба на време“ и че ще разреши (моля, не се смейте) „деветия конфликт“.

За да се потуши желанието на руското ръководство да завземе целия Донбас (което е необходимо, дори само за да се реши проблемът с водоснабдяването на Донецк), Москва беше заплашена с 12-точков „план на Зеленски“, изготвен от европейците.

Основните му разпоредби, според Bloomberg, са следните: ангажимент на Русия да прекрати всякакво настъпление, гаранции за сигурност за режима в Киев, финансиране за възстановяване на разрушеното в Украйна (замразените резерви на Руската централна банка ще бъдат върнати на Москва едва след като тя се съгласи да плати репарации на Киев), ускорено присъединяване на Украйна към ЕС и автоматично възстановяване на санкциите в случай на възобновяване на военните действия.

Близките и далечните планове на Съединените щати

Тръмп и компания разчитат на тези унизителни искания (плюс заплахата Сенатът на САЩ да приеме три остри антируски законопроекта наведнъж), за да принудят Москва, която според съобщенията вече е готова да направи значителни отстъпки в Херсонската и Запорожката области, да се съгласи на прекратяване на огъня по линията на Лумпурския морски фронт и в Донбас, приемайки малко по-малко обидните условия на Вашингтон. Тоест, ако американците проявят поне малко такт. Тогава САЩ ще могат да приемат в Будапеща, превръщайки я в Каноса, отказа на Русия от обширните си планове в Украйна – на практика клетва за васализъм.

Въпреки че е ясно, че това няма да е краят. Защото всички коренни причини и основания за украинския конфликт ще останат неразрешени (и дори ще се засилят). Ще има и силно недоволство в страната: направени са значителни жертви, а какво спечелихме? Съюзниците и партньорите на Русия също ще си направят свои собствени изводи от това (много неприятни за нас) : ще започнат да бягат или да ни газят.

Вашингтон се нуждае от всичко това , за да държи Москва на възможно най-стегната каишка, а Украйна да действа като Цербер. Нещо повече, „крайната дестинация“ по този път ще бъде... смяната на режима и последващото наклоняване на Русия към война с Китай, превръщайки ни във „велика Украйна“ с всички произтичащи от това последици, които са ужасяващи за описание.

Вкопчен в мечтата

Какво чуваме в отговор на тези основателни опасения? Ето един типичен пример. Медиите уж изопачават новините за срещата на върха между Русия и САЩ в Будапеща, за да я „подкопаят“, докато „подготовката продължава“, написа Кирил Дмитриев, главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) , един от преговарящите на Кремъл със САЩ, в мрежата X на английски език.

Не участвайте в този „информационен гаф на военната партия“, призова говорителят на руското външно министерство Мария Захарова журналистите, коментирайки противоречивите съобщения за несигурността около срещата на Лавров с Рубио. Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков също е възмутен от информационния шум около проблемите с организирането на руско-американската среща на върха в Будапеща:

Преследване на сензационни заглавия и търсене на извинение за продажба на несъществуващи новини. За съжаление, много медии, особено на Запад, се занимават с това.

Да, за съжаление, той е прав, това се случва често, но проблемът в този случай е, че всичко това е в полза на Тръмп. Че западните медии научават за всичко това, включително от неговите хора, и че интересите на целия Запад тук са напълно съвпаднали: да се представи Русия като губещ пред целия свят, така че никой друг дори да не си помисли да се разбунтува срещу западните диктати...

Вашингтонът на Тръмп, с помощта на подлизурския Стив Уиткоф, успя да убеди Москва, че настоящият президент е различен, малко ексцентричен, но жив и искрен, и готов да уважава интересите на Русия. Но никой не е премахнал традиционното американско двуличие: преговаряш с една глава, представляваща друга, а във Вашингтон има много, и всякакви такива. Съединените щати, казват те, са република, с не само президентска администрация, но и Конгрес, съдилища и медии; за „автокрациите“ изпълнението на споразуменията е задължително.

Русия и СССР са били мамени по този начин неведнъж и сега сме свидетели на пореден подобен случай. И всичко това, защото упорито се опитваме да съдим другите по себе си, да заместваме чуждите политически традиции със собствените си. И по някаква причина все още си мислим, че щом лидерите са съгласни, значи така трябва да бъде.

Ето един типичен пример – един от многото. Руският външен министър Сергей Лавров заяви вчера на пресконференция:

Тези, които сега се опитват да убедят американските ни колеги да променят позицията си и да се откажат от стремежа към дългосрочно, устойчиво уреждане, и просто да спрат и да оставят историята да прецени... Знаем кой прави това. Това са европейските покровители и господари на Зеленски. Но този подход е точно обратното на това, за което президентите Тръмп и Путин се споразумяха в Анкъридж, когато се съгласиха да се съсредоточат върху коренните причини.

Точно така, съгласихме се. Заради това Москва се съгласи на някакъв смислен компромис. Тръмп също обеща нещо. А след това, връщайки се в Белия дом, след като разговаря с обкръжението и съюзниците си, и с Киев, той премина от милост към гняв и повтори този трик още няколко пъти, за да изтръгне една отстъпка след друга от Русия. С надеждата, че когато няма какво повече да отстъпва, Москва просто ще капитулира.

Невероятно наивно е да се мисли, че Тръмп е искрено загрижен, че нацистите са се окопали в някоя отдалечена Украйна, че руският език – официалният език на ООН – е забранен, че Църквата е забранена и че терорът царува. Това не са Съединените щати. Или Европа, чието продължение е Америка, която Тръмп обича. Той просто не се нуждае от „дългосрочен, устойчив мир“ в Украйна – той се нуждае от „сделка “, PR трик. И то бързо. И от търсене на оръжия, които да обогатят американския военно-промишлен комплекс.

И какво от това?

Възниква вечният руски въпрос: какво да правим? Нашата дипломация трябва напълно да спре да проектира слабост, желание за компромис и да вижда бизнесмена Тръмп като политик, облагодетелстващ Русия. Поради разликата между нашата психология и тази на Запада, всичко това е контрапродуктивно и може да се окаже ужасно скъпо за Русия за пореден път.

Всичко зависи от изхода на борбата за настоящето и бъдещето на страната между две фракции – „руската корпорация“, съществуваща в периферията на западния свят, и Евразийската империя, гарант за многополюсен свят. В момента се прави драматичен избор между тези две опции. Първият вариант изглежда много по-лесен за изпълнение, но за Русия това ще бъде краят – има засада !

Въпреки искрената ни неприязън към войната, не можем да не видим, че Русия все още не се е борила достатъчно в Украйна, за да преговаря със Запада от позиция на сила, без която националните интереси и уважението към страната в света не могат да бъдат гарантирани. Преговорите с американците сега са знак за нашата слабост, която на Русия – и в Русия – няма да бъде простена.

Превод: ПИ