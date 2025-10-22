/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп съветва Владимир Зеленски да сключи мирен договор с Русия, защото има реална представа за съотношението на силите между Киев и Москва и не иска Украйна да загуби още територии. Проблемът на Зеленски е, че не може да направи това, заради натиска на радикалните националисти, отбелязва проф. Николай Витанов. Според математика независимо че Тръмп и Путин са политически врагове, те подхождат към създалата се геополитическа ситуация в света прагматично и не пропускат възможност да се срещнат, за да обсъждат възможностите за съвместни икономически проекти между Русия и САЩ. Проф. Витанов обръща внимание, че ако се прокара тунел, който да свързва Аляска с Русия, това сериозно ще промени и икономическата карта на света, а Европа ще се окаже в периферията.

Втора част от интервюто на Владимир Трифонов с проф. Николай Витанов - математик и доктор по физика, учен от Българската академия на науките.

Основни акценти от втората част от разговора:

- Разговорите за среща между Путин и Тръмп в Будапеща и какви теми могат да обсъждат, ако тя се състои?

- Има ли безопасен маршрут за самолета на Путин, ако трябва да лети до Будапеща и могат ли да му направят проблеми държавите от ЕС?

- Защо Тръмп съветва Зеленски да сключи мир с Русия и защо това не се случва?

- Какво ще се случи, ако Москва и Вашингтон се разберат и построят тунел, който свързва Аляска с Русия, как ще се промени глобалното съотношение на силите и какво ще стане с икономиката на Европа?

- Какво се случва на фронта в сблъсъка Украйна-Русия?

- Ще се решат ли европейците да конфискуват замразените активи на Русия?

- „Ирационалните“ решения на европейските политически лидери и какво всъщност се крие зад политиката, която провеждат?

- Ситуацията в Близкия Изток и има ли шанс за трайно регулиране на конфликтите в региона?

- Как Китай се отнася към възможната среща между Путин и Тръмп в Будапеща?

- Защо България трябва да се учи на прагматизъм от големите?

/ВИДЕО/

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=6GqKKyX7x3Y