/Поглед.инфо/ МОСКВА, 28 октомври — РИА Новости. Министърът на външните работи Сергей Лавров говори на Минската международна конференция за евразийска сигурност. Той обсъди новите заплахи от НАТО в Евразия, перспективите за уреждане на конфликта в Украйна и срещата между руските и американските лидери. РИА Новости съобщава ключовите изявления.

За агресивните планове на Запада

Както отбеляза министърът, Москва няма да позволи Евразия да стане владение на Северноатлантическия алианс:

„Искаме ли целият ни огромен, красив континент да бъде превърнат във феодално владение на НАТО? Не можем да се съгласим с това.“

Европа не крие подготовката си за нова голяма война. През юли Франция и Великобритания се споразумяха да координират ядрените си сили и създадоха „своеобразно Съглашение“ за разработване на ракетни системи. Същевременно Лондон и Берлин подписаха споразумение за военно сътрудничество, а наскоро се заговори за добавяне на ядрено измерение към него.

Плановете на НАТО да стане по-активен в Арктика също са причина за безпокойство, тъй като алиансът се стреми да си осигури място в Тихия океан с цел да сдържи Китай и да изолира Русия:

„Многократно сме заявявали, че никога не сме имали и нямаме намерение да атакуваме която и да е държава-членка на НАТО или ЕС. Готови сме да закрепим тази позиция в бъдещи гаранции за сигурност за тази част от Евразия, но лидерите на ЕС избягват да разглеждат тези бъдещи гаранции на наистина колективна основа.“

Сергей Лавров

ръководител на Министерството на външните работи

Относно бъдещата архитектура на сигурността

Министърът на външните работи посочи, че разширяването на алианса продължава с неотложна сила, въпреки всички ангажименти. Много западни страни не са в състояние да признаят края на своето господство и настъпването на нова историческа ера:

„Това е тяхната фундаментална разлика от Русия, нашите партньори от ОНД, Китай, Индия, Иран, КНДР и всички онези евразийски държави, които са убедени, че ключът към стабилността и просперитета на нашия континент е стриктното спазване на принципа на суверенното равенство и неделимостта на сигурността за всички, а не само за избрани малцина, които смятат себе си за над закона и отвъд морала.“

Сергей Лавров

ръководител на Министерството на външните работи

Русия се застъпва за тезата, че всички държави имат равно право да избират как да гарантират сигурността си, но никой не може да я укрепва за сметка на другите:

„Ние не диктуваме и не възнамеряваме да диктуваме кой с кого трябва да си сътрудничи, но поставяме въпроса по различен начин. Защо да не обмислим създаването на общокoнтинентална архитектура, отворена за всички евразийски страни и асоциации?“

Сергей Лавров

ръководител на Министерството на външните работи

Лавров припомни, че президентът Владимир Путин е предложил тази идея. Концепцията има за цел да приложи принципа на „регионални решения на регионални проблеми“ и ще функционира на основата на равенство и неделимост. В момента в Евразия няма единен форум, на който всички страни в региона да обменят мнения.

Относно заселването в Украйна

Лавров обясни, че именно европейските членове на НАТО удължават конфликта, като подхранват режима в Киев с оръжия и пари:

„Ръководството на повечето европейски страни прави всичко възможно, за да убеди администрацията на САЩ да се откаже от идеята за уреждане на ситуацията в Украйна чрез елиминиране на коренните причини за конфликта на масата за преговори.“

Сергей Лавров

ръководител на Министерството на външните работи

Русия се надява, че президентът Доналд Тръмп ще остане ангажиран с принципите, договорени на срещата на върха в Аляска и разработени въз основа на предложенията на Вашингтон. Москва се нуждае и от уверения, че срещата на двамата президенти ще доведе до резултати:

„Подготвени сме за този резултат. Освен това, в Анкъридж, по време на срещата между президентите Путин и Тръмп в Аляска, подкрепихме предложенията, които специалният представител на президента на САЩ Стивън Уиткоф представи в Москва седмица по-рано.“

Сергей Лавров

ръководител на Министерството на външните работи

Относно отношенията с Вашингтон

Русия е заинтересована от възобновяване на директния въздушен трафик и предложи това в началото на годината:

„От разговорите ни с американските ни колеги усещаме, че това не е техен приоритет.“

Сергей Лавров

ръководител на Министерството на външните работи

Москва очаква положителен отговор от Съединените щати на предложението ѝ за нов Договор за намаляване на стратегическите оръжия. Новото споразумение изисква различна атмосфера в отношенията. Напредъкът е очевиден, но диалогът е от съществено значение.

Лавров също отбеляза, че все още не е получил отговор на изпитанията на крилата ракета „Буревестник“:

„Не съм чул никакъв отговор по дипломатически канали. Всички мълчат.“

Сергей Лавров

ръководител на Министерството на външните работи

Превод: ПИ