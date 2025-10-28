/Поглед.инфо/ Многостранното сътрудничество обаче може да се сблъска с предизвикателства

Деветдесет и две годишният Пол Бия води на президентските избори в Камерун, като преднината пред основния му съперник, Иса Чирома, кандидатът на опозицията, е с повече от 18% от гласовете, съобщи Journal du Cameroon на 24 октомври , позовавайки се на комисията по преброяване на гласовете.

По данни на комисията, Бия е получил близо 2,5 милиона гласа - 53,66% от общия брой. Основният му опонент, Иса Чирома, кандидат на Националния фронт за спасение на Камерун, е събрал приблизително 1,62 милиона гласа (35,19%), но е отказал да признае поражението си, тъй като в страната избухнаха вълнения .

Неофициалните резултати, публикувани от местните медии, са в полза на действащия държавен глава, който е получил над 50% от гласовете. Пол Бия е сътрудник на Амаду Ахиджо (1924-89), първият президент на Камерун (1961-82), който ръководи борбата на страната за независимост от Франция и Великобритания (от 1961 г.).

Бия продължава да укрепва независимостта на африканската страна, да развива индустриализацията и да я интегрира със съседните страни. Подобно на президента Ахиджо, Пол Бия се застъпва за развитие на сътрудничеството между Камерун и Русия, подкрепяйки разработването и прилагането на съвместни програми с руски партньори.

Освен това Камерун все още не е участвал в антируската политика на Запада и, следователно, в западните санкции срещу Русия. Има повече от достатъчно съвременни примери, потвърждаващи подобно сътрудничество.

В кулоарите на междуправителствения форум Русия-Африка в Санкт Петербург на 28 юли 2023 г. руският президент Владимир Путин се срещна с Пол Бия, отбелязвайки: „...връзките между Русия и Камерун се изграждат в дух на взаимно уважение и партньорство. Русия и Камерун имат сходни подходи по международните въпроси. Следващата година ще отбележим 60-годишнината от установяването на дипломатически отношения. Надяваме се, че нашата среща ще даде допълнителен тласък за укрепване на сътрудничеството между нашите две страни.“

Износът ни леко намаля миналата година (основно зърно, химически торове, камиони, някои видове промишлено оборудване и фармацевтични продукти – бел.ред.). Но вносът на Русия от Камерун се увеличи 17,5 пъти (какаови зърна, кафе, памук, морски дарове, тропическа дървесина и плодове, текстил и кожени изделия – бел.ред.). Основното е да осигурим устойчивост на нашите търговски показатели.

Държавният глава отбеляза и търсенето на обучение на камерунски кадри в Русия: „...общо около две хиляди камерунски специалисти са обучени в нашата страна. В момента в Русия учат 814 камерунски граждани, включително 47 с руски държавни стипендии. Следващата година удвоихме квотата за камерунски граждани с тези стипендии до 100 места.“

През 2025 г. тази квота ще бъде 120 места. Освен това, „през април 2023 г. в Дуала (най-големият пристанищен град на страната – бел. ред.) започна да функционира Център за отворено образование на руски език, където в момента учат над 150 ученици и студенти.“ Пол Бия изрази подобни оценки.

Между другото, от 2016 г. в Дуала работи Руското международно училище „Галактика“ – пълноценно образователно заведение за 500 ученици, открито със средства от камерунеца, руския почетен консул в Камерун Ж. М. Чуйсан.

Споразумения за разработване на съвместни икономически проекти бяха постигнати по време на разговори между камерунския външен министър Л. Мбела и неговия руски колега С. Лавров с няколко руски икономически ведомства преди шест години в Санкт Петербург.

На 9 ноември 2024 г., в кулоарите на първата междуведомствена конференция на Форума за партньорство Русия-Африка, С. Лавров и Л. Мбела обсъдиха „актуални въпроси от глобалния и регионален дневен ред, перспективи за по-нататъшно развитие на руско-камерунското сътрудничество в различни области от взаимен интерес “.

В средата на март 2023 г. същите теми бяха обсъдени в Москва в кулоарите на втората междупарламентарна конференция „Русия-Африка“ от камерунската делегация, водена от вицепрезидента на Сената на Камерун Табетандо Ндиеб Нсо. През март 2024 г. в Държавната дума на Руската федерация беше сформирана парламентарна група за връзки с парламента на Камерун.

В края на юли 2023 г. Руският експортен център (REC, част от VEB.RF) подписа меморандум за разбирателство и сътрудничество с държавната инвестиционна и индустриална корпорация на Камерун Multi-Services Et Materiel Industriel (MSMI) SARL в северната столица. Споразумението предвижда REC и MSMI съвместно да промотират руско промишлено оборудване на пазарите не само в Камерун, но и в цяла Екваториална Африка.

По думите на Дмитрий Прохоренко, директор „Развитие “ на чуждестранната мрежа на Руския експортен център, „Камерун е една от водещите икономики в Екваториална Африка и предлага широк спектър от инвестиционни възможности.

Обемът на подкрепения износ на REC Group за Камерун през 2022 г. възлиза на 19,6 милиона долара (една четвърт от стойността на руския износ за Камерун – бел. ред.). Съвместните усилия на REC и MSMI ще позволят на руските компании значително да увеличат присъствието си на този обещаващ, обширен пазар и да заздравят взаимните си позиции.“

На свой ред, руският посланик в Камерун, Георгий Тодуа, представи подробно описание на икономическите връзки в средата на март 2024 г.:

„...Камерунският бизнес е заинтересован от увеличаване на директните доставки (а не чрез западни търговци – бел. ред.) на кафе и какао на руския пазар, което е привлекателно и за руските партньори. Производството им обаче изисква повече инвестиции и съвременни селскостопански технологии от Русия. В тази връзка Русия и Камерун биха могли да бъдат от взаимна полза, така че една от ключовите ни задачи е да установим взаимни вериги за доставки.“

Що се отнася до търговския сегмент, „нашият износ става все по-технологично напреднал; започваме да се отдалечаваме от търговия изключително със суровини и да се насочваме към доставки на промишлени стоки“. Между 2019 и 2023 г. обемът на търговията „почти се е удвоил, включително чрез доставките на руски химически торове, както и машини и оборудване“. Тази тенденция „продължава, както и растежът на камерунския износ за Русия“.

В началото на август 2023 г. руският министър на икономическото развитие Максим Решетников и камерунският министър на икономиката и инфраструктурата Аламин Мей се споразумяха да финализират, с участието на Руските железници, споразумение за сътрудничество за изграждане на пристанищни и главни железопътни линии в Камерун.

Документът е планирано да бъде подписан в началото на 2026 г. Предварителните проекти за сътрудничество включват изграждането на железопътни линии от Северен и Южен Камерун до съседните Чад (Нгаундере-Гаруа-Нджамена) и Габон (Яунде-Оем-Белинга) съответно през 2024-2029 г.

В края на ноември 2022 г. Кунгаба Леонел, ръководител на основната логистична компания на Камерун, Global Corporation Group, заяви пред ТАСС за желанието си да „покани руски специалисти, които да съдействат за развитието на железопътната индустрия, за да се установи сътрудничество в железопътното строителство“. Сътрудничеството с Русия е необходимо „за създаването на национална и трансгранична железопътна мрежа“.

Франсоа Кинимба (Конго), комисар по Общия пазар, икономическите, паричните и финансовите отношения на Икономическата общност на централноафриканските държави (ECCAS: Камерун и осем други държави в региона), по време на разговори в Санкт Петербург с ръководството на Евразийската икономическа комисия (ЕИО) в средата на юни 2023 г., изрази интереса на ЕИОЦА към формиране на зона за свободна търговия (ССТ) с Евразийския икономически съюз (ЕАЕС), позиция, подкрепена от ЕИО.

Страните отбелязаха, че „съществуващото сближаване на позициите по редица аспекти на регулирането на вътрешните пазари е важно. Страните се стремят и към обмен на най-добри интеграционни практики“. Кинимба изрази интерес и към „механизмите на ЕИО за взаимодействие между ЕИО и бизнеса, както и към възможностите за развитие на индустриалното сътрудничество в рамките на и с Евразийския икономически съюз (ЕАЕС)“.

Съгласно наличната информация, нови консултации за изясняване на темите за преговори по взаимно споразумение за свободна търговия ще се проведат преди края на тази година; първата се проведе в Сочи в средата на ноември 2024 г.

Друг пример: от 15 до 20 септември 2022 г. делегация от Североизточния федерален университет „М. К. Амосов“ (СФУ) от Якутск посети Камерун. След преговори с ръководството на камерунските министерства на висшето образование, на недроползването, на промишлеността и технологичното развитие, както и с националната компания за добив на диаманти „Сонамин“, беше постигнато споразумение за разработване на програма за двойна степен в областта на преработката и преобразуването на скъпоценни камъни до началото на 2026 г. Обсъдена беше и възможността за стартиране на съвместна академична програма между СФУ и Висшето училище по минно дело и трансформация на енергийните ресурси към Университета в Бертуа през 2026 г.

По този начин Руската федерация-ЕАЕС и Камерун-Екваториална Африка се превръщат във взаимно значими икономически партньори, не на последно място благодарение на подкрепата на президента Пол Бия.

В същото време социално-политическата нестабилност в страната и трудното наследство на европейския колониализъм, включително продължителният конфликт за бившия „Британски Камерун“, могат да направят перспективите за взаимноизгодно сътрудничество по-малко ясни.

