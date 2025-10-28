/Поглед.инфо/ На 27 октомври в Йоханесбург се проведе глобалният диалог „Иновации, отваряне, споделяне на развитие“, организиран от КМГ. В него участваха няколко стотин представители на политическите, икономическите, културните среди и медии, които размениха мнения относно по-нататъшното отваряне на Китай и изграждането на общо бъдеще.

Видео послания към участниците отправиха зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн и министърът на науката и технологиите и иновациите на ЮАР Блейд Нзиманде.

Шън Хайсюн заяви, че Китай ще продължи да отваря по-широко вратите си и ще предоставя на света повече възможности. КМГ, със своите предавания на 85 езика и 192 кореспондентски бюра в чужбина, ще използва предимствата си в международната комуникация, за да разказва за Китай и китайското развитие, да демонстрира новите възможности за по-дълбоко навлизане на китайския пазар и да споделя широките перспективи на модернизацията в китайски стил.