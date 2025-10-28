/Поголед.инфо/ Китайско-американските отношения засягат световното развитие, а едни здрави, стабилни и устойчиви двустранни отношения отговарят както на дългосрочните интереси на Пекин и Вашингтон, така също и са общо очакване на международната общност, заяви китайският външен министър Уан И по време на вчерашния си телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

На фона на трудностите в двустранните търговско-икономически връзки, Китай и Съединените щати изясниха своята позиция и увеличиха взаимното разбирателство и са постигнали принципно единодушие за разрешаване на належалите проблеми към момента. Това отново доказва, че само когато двете страни изпълнят консенсуса между техните лидери, разрешават противоречията чрез диалог, отношенията им ще могат да се стабилизират и развиват, каза още китайският първи дипломат.

Рубио подчерта, че американско-китайските отношения са най-важните двустранни отношения в света и очаква чрез взаимодействието на високо равнище да се даде позитивен сигнал на целия свят.