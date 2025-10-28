/Поглед.инфо/ Пекин се противопоставя категорично на санкциите, наложени от Великобритания, върху 11 китайски компании за връзки с Русия, заяви на пресконференция говорител на Търговското министерство.

Предвид продължаващия конфликт в Украйна, Китай не е преставал да упражнява строг контрол върху износа на стоки с двойна употреба, и нормалното сътрудничество между китайски и руски компании не трябва да бъде обект на външна намеса или влияние. Решението на Великобритания за едностранно налагане на санкции няма основание в международното право и пълномощията на ООН, посочи говорителят.

„Пренебрегвайки протестите на Пекин и доброто развитие на двустранните търговско-икономически отношения, Великобритания включи китайски компании в санкционния си списък, което ще окаже отрицателното влияние върху двустранните икономически връзки. Призоваваме Лондон да коригира погрешното си поведение, да отмени санкциите срещу китайските икономически субекти. Същевременно, Китай ще защитава решително законните интереси на своите компании“, заяви още говорителят.