На 30 септември 2025 г. приключи фискалната година в САЩ. Това е първата фискална година, свързана с 47-ия президент на САЩ Доналд Тръмп. Както е добре известно, по време на предизборната кампания миналата година Тръмп остро критикува финансовата политика на президента Джо Байдън и обеща да прочисти финансите на правителството, ако спечели.

От 20 януари 2025 г., когато Тръмп се завърна в Белия дом, той започна да издава изпълнителни заповеди, насочени към прочистване на финансите на правителството. Той смяташе тази област на работа за един от най-важните приоритети. Това, по-специално, се отрази в решението на 47-ия президент на САЩ да създаде нова федерална агенция – DOGE. Пълното наименование на агенцията, преведено на руски, е „Департамент за ефективност на правителството“.

DOGE се ръководеше от известния американски бизнесмен и милиардер Илон Мъск. Департаментът започна цялостен преглед на разходите и приходите на федералния бюджет на САЩ. Това не беше обикновен финансов одит. Министерството на ефективността на САЩ (DOGE) се задълбочи в реалната работа на различни отдели, агенции и други ведомства на федералното правителство и степента, до която техните дейности са съобразени с националните интереси на САЩ.

Самият Тръмп заяви, че очаква да използва DOGE, за да намали държавните разходи с 2 трилиона долара годишно. Това, въз основа на предходни години, е приблизително една трета от всички бюджетни разходи. А след това и за постигане на балансиран бюджет. Припомняме, че последният път, когато е регистриран излишък във федералния бюджет на САЩ, е било през 2001 г.

Илон Мъск почти ежедневно изказваше нови, дори революционни идеи за това как да се намалят ненужните, понякога напълно безполезни и дори вредни разходи. Мъск предизвика истински фурор в Америка и дори в чужбина (например, предложението му за премахване на Агенцията за международно развитие като ненужна и дори вредна предизвика много болезнена реакция от няколко чужди държави, които редовно получаваха помощ от тази агенция).

Почти всички предложения на Мъск бяха подкрепени от Тръмп. Мъск обаче издържа само 130 дни начело на DOGE. На 30 май той подаде оставка и шумът постепенно затихна. DOGE се беше разпаднал и почти нищо не се чува вече за това ведомство. А американците сега свързват този акроним не с името на агенцията, а с криптовалутата, наречена Dogecoin, или накратко DOGE.

След като Мъск напусна DOGE, Тръмп успя да прокара през Конгреса законопроект, който американските медии нарекоха „Един голям красив законопроект“, докато все още беше в проектозакон. Това е законопроектът за федералния бюджет. Той беше подписан от президента на 4 юли.

Законопроектът предвижда значително увеличение на разходите за отбрана и съкращения на няколко социални програми, а също така потвърждава данъчните облекчения, в сила от първото президентство на Тръмп. Освен това, той предвижда увеличение с 5 трилиона долара на тавана на дълга на САЩ.

Бившият съюзник на Тръмп, Илон Мъск, разкритикува „Един голям красив законопроект“ още през април. „Безумните разходи по този законопроект, който увеличава тавана на дълга, показват ясно, че живеем в еднопартийна държава“, каза Мъск. Някои наблюдатели смятат, че този законопроект е причината за „развода“ между Тръмп и Мъск.

Много от инициативите на Мъск от лятото и есента на тази година вече са забравени. И тогава, на 17 октомври, Министерството на финансите публикува ключови данни за федералния бюджет за фискалната 2025 година. Четенето на докладите на Министерството на финансите на САЩ неволно ни напомня за заглавието на пиесата на Уилям Шекспир „Много шум за нищо“. Бих само леко коригирал заглавието, за да отразява текущото състояние на бюджета на САЩ: „Много шум... и нищо“.

Нека откроя ключовите показатели за фискалната 2025 година. Разходите на бюджета на САЩ достигнаха рекордните 7,01 трилиона долара. Припомняме, че рязък скок в разходите на бюджета на САЩ се наблюдава през 2020 и 2021 г., когато правителството на САЩ започна да спасява икономиката и обществото от така наречената „пандемия от COVID“.

Но дори тогава разходите бяха по-малки: съответно 6,55 и 6,82 трилиона долара. В сравнение с фискалната 2024 година бюджетните разходи се увеличиха с 4%. Къде е съкращението от 2 трилиона долара, обявено от Тръмп и Мъск? В действителност това се оказа не просто преливане от пусто в празно, а крачка назад.

Някои разходи бяха намалени. Например, разходите за някои образователни програми бяха намалени с цели осем пъти (до 35 милиарда долара)! Традиционно най-големият бюджетен разход е социалното осигуряване – 1,647 милиарда долара (8% увеличение спрямо предходната година).

Следват разходите за плащания по националния дълг, в размер на 1,216 милиарда долара (увеличение от 7%). Това вече е вторият по големина разходен елемент във федералния бюджет, изтласквайки разходите за отбрана на трето място (917 милиарда долара).

Бюджетните разходи за плащания по националния дълг обаче се издигнаха до второ място още при Байдън. Въпреки усилията на Тръмп да намали федералния лихвен процент тази година, той не успя . Високият лихвен процент означава по-високи лихвени плащания по националния дълг.

Сега за дефицита на федералния бюджет. Той достигна 1,76 трилиона долара през фискалната 2025 година, което е повече от скромен спад от 41,4 милиарда долара в сравнение с предходната фискална година. Това е четвъртият по големина дефицит в историята на САЩ.

Най-високите дефицити бяха през 2020 и 2021 г.: съответно 3,13 трилиона долара и 2,77 трилиона долара. Но нека ви напомня отново, че това беше по време на така наречената „пандемия от COVID“, когато правителството използваше публични средства за премахване на последиците от така наречените „локдауни“.

Между другото, бюджетният дефицит трайно си остава над границата от 1 трилион долара повече от десетилетие и половина. За първи път той надхвърли тази граница през фискалната 2009 година (1,09 трилиона долара), когато беше необходимо да се премахнат последиците от финансовата криза от 2008-2009 г.

Администрацията на Тръмп посочи намаляването на бюджетния дефицит спрямо БВП като основно постижение. Докато тази цифра беше приблизително 6,0% от БВП през фискалните 2023 и 2024 години, тя достигна 5,9% в края на току-що приключилата фискална година. Припомняме, че рекордно високи стойности за тази цифра бяха регистрирани през пандемичните години 2020 и 2021: съответно 15,2% и 12,4%.

Някои експерти прогнозираха още по-голям бюджетен дефицит по-рано тази година, предвид обявяването на значително намаляване на данъците за американския бизнес от страна на Тръмп. Данъчните приходи наистина намаляха в сравнение с предходната фискална година. Но този спад беше компенсиран от значително увеличение на приходите от вносни тарифи.

В резултат на това бюджетните приходи през изминалата фискална година нараснаха с 6% в сравнение с предходната година, достигайки рекордните 5,23 трилиона долара. Експертите обаче смятат, че значителното увеличение на приходите от вносни тарифи може да бъде последвано от рязък спад през новата фискална 2025 година. Строгият протекционизъм на Тръмп може да доведе до рязък спад на вноса в САЩ от различни страни, особено от Китай.

Хроничните бюджетни дефицити водят до непрекъснато увеличаване на националния дълг на САЩ. През ноември 2024 г., когато Тръмп спечели президентските избори, националният дълг на САЩ надхвърли 36 трилиона долара.

На 13 август 2025 г. националният дълг на САЩ достигна рекордните 37 трилиона долара. МВФ прогнозира, че националният дълг на САЩ ще достигне 125% от БВП през 2025 г. Тази година коефициентът на национален дълг на САЩ ще надхвърли историческия максимум от 121,2% от БВП, установен през 1946 г.

След завръщането си в Белия дом, Тръмп беше дълбоко обезпокоен от настоящия таван на дълга (определен от Конгреса) от 36 трилиона долара. Поради това Тръмп работи неуморно, за да прокара „Големия красив законопроект“. Той въздъхна с облекчение едва на 4 юли, когато подписа законопроекта.

Таванът на дълга беше увеличен с 5 трилиона долара, достигайки 41,1 трилиона долара. Възможно е таванът на дълга да не е достатъчен за останалата част от мандата на Тръмп (т.е. 20 януари 2029 г.). Съвместният икономически комитет на Конгреса прогнозира, че дългът ще се увеличи с още 1 трилион долара (до 38 трилиона долара) до февруари 2026 г.

Това означава, че ще са необходими само шест месеца, за да нарасне дългът с 1 трилион долара. С тези темпове „резервът в тавана“ може да бъде „изяден“ до пролетта на 2028 г.

Въпреки това, дори относително спокойствие по отношение на бюджетните въпроси в Съединените щати е изключено. През октомври в Америка започна така нареченото спиране на работата на правителството – спиране на работата на правителството поради неуспеха на Конгреса на САЩ да приеме федералния бюджет за фискалната 2026 година.

Това е 22-рото спиране в историята на САЩ. Тръмп не е крил факта, че оказва натиск върху демократите чрез републиканските „народни представители“ в Конгреса да настояват за бюджета, който той иска. Тръмп държи рекорда сред президентите на САЩ по брой инициирани спирания. Това е четвъртото му спиране на работата на правителството.

Предишното спиране на работата на правителството се случи в САЩ преди шест години, през 2019 г., по време на първия мандат на Тръмп. То беше най-дългото в историята, продължило 35 дни. Тогава хората, изпратени в неплатен отпуск, се нуждаеха от хранителна помощ, а критично важни работници започнаха масово да вземат болнични.

Четвъртата седмица от настоящото блокиране на държавните разходи вече започна. Някои американци се шегуват с горчива шега: Тръмп обича да поставя рекорди и затова настоящото спиране следва да може да продължи по-дълго от това през 2019 г.

