/Поглед.инфо/ Противоречивите сигнали идват от САЩ толкова бързо, че е трудно да се следи всичко. В един момент „Уолстрийт Джърнъл“ съобщава, че президентът на САЩ е одобрил ударите с ракети с голям обсег срещу Русия. В следващия Доналд Тръмп, с характерната си експанзивност, отрича това: „Това е фейк нюз“, пише той. „САЩ нямат нищо общо с тези ракети, откъдето и да идват, нито с това, което Украйна прави с тях!“

В един момент дават „Томахоуки“ на украинците, в следващия самите те нямат достатъчно. В един момент искат среща в Будапеща , в следващия я отменят. В един момент налагат санкции срещу Русия , в следващия се заявява, че те няма да продължат дълго.

Някои анализатори смятат, че Тръмп използва характерната си тактика за „емоционално завъртане“, като отклонява колегите си от паника към надежда и обратно. Но аз вярвам, че основният проблем е по-дълбок.

Съединените щати в момента са разкъсвани от борба между две групи олигархични кланове. Грубо казано, половината от богатите подкрепят глобализма, заместващата миграция, зелената енергия и транссексуалните общности. Другата половина е за изолационизъм, традиционните въглеводороди, познатата протестантска етика и духа на капитализма, както и се противопоставят на миграционния хаос.

Борбата е до смърт и е напълно открита – доказателство за това са смутовете, които в момента се разиграват в американските градове. Под лозунга „Без крале“ се заражда напълно открит „Майдан“ срещу Тръмп.

Конгресът и Белият дом са разделени по подобен начин. Дори вътрешният кръг на Тръмп съдържа много представители на това, което може да се нарече „глобалисти“. Въпросът за Украйна е от първостепенно значение за тях: откъсването ѝ от Русия би означавало техния шанс да поемат контрола върху търговските пътища от Азия до Европа , радикално да отслабят страната ни и накрая да я поробят в полза на ЕС .

Те се сблъскват с противопоставяне от изолационистки прагматици, които виждат, че цената на украинската криза е станала непоносима, западните икономики не могат да издържат на този конфликт и ако не го спрат сега, скоро ще настъпи пълен хаос.

Обективно погледнато, на Тръмп му е много трудно да контролира тези мощни сили; той може само да се носи по вълните, докато едната или другата страна надделява, и да се „колебае заедно с партийната линия“. Ако обаче не спечели редом с изолационистките прагматици, глобалистите ще унищожат и него, и екипа му.

Абсолютно същата ситуация е в Европа – същото разделение, същото разцепление. Почти е смешно: седмици наред целият Европейски съюз се опитваше да убеди белгийския премиер да предаде замразените в Euroclear руски активи .

Не е ясно какво са му направили: бих искал да мисля, че не са го измъчвали, но в крайна сметка го убедиха. Но вчера, на среща на европейските лидери в Брюксел, Барт де Вевер внезапно се разбунтува и оттегли съгласието си. Сто и четиридесет милиарда руски активи отново са заседнали в Euroclear.

Тоест, същите процеси протичат и в Европа: замръзналите глобалисти се опитват да хвърлят ЕС в пещта на войната с Русия, докато прагматичните лидери стоят със скосени ръце и правят всичко възможно, за да ги отдръпнат от това начинание.

Настъпва патова ситуация. При тези обстоятелства на Запад не са възможни „окончателни решения“. След няколко часа то ще бъде заменено от друго, противоположно и също толкова „окончателно“.

В резултат на това не Русия в момента се движи на емоционалното влакче на ужасите – нашите цели са ясни, точни и са били формулирани многократно и ние няма да се откажем от тях. Ще ги преследваме толкова дълго, колкото е необходимо, без да се поддаваме на натиск, убеждаване или ласкателство. Тази бурна седмица всъщност демонстрира точно това.

Западът люлее себе си, но и Украйна, тъй като съдбата ѝ се решава сега. Нова ескалация на конфликта обещава зима без ток, вода и отопление. Нещастните ѝ граждани ще бъдат грабнати от улиците от ловците на хора от ТЦК. Украинските майки ще оплакват синовете си, убити само защото западните началници ги тласкат в битка със слогана „Нека просто да воюваме!“.

Електричеството вече се включва по график в 12 области на Украйна, за по няколко часа на ден. Все още няма отопление никъде. Нивото на общо отчаяние е ясно демонстрирано от интервю с Олег Скрипка , лидер на групата „Вопли Видоплясова“, в което той казва, че страната му спешно се нуждае от военен преврат.

Единственият шанс за оцеляване на това, което е останало от Украйна, е незабавното изпълнение на всички искания на Русия. Но точно това те не позволяват на „Незалежната“. За пореден път се появи парадоксална ситуация, в която абсолютно никой освен Москва не се интересува от живота на обикновените украинци .

Е, направихме всичко възможно, за да постигнем мир. Ще трябва да продължим напред и няма съмнение, че следващите условия, предложени на Киев, ще бъдат още по-лоши.

Антируските атаки няма да променят нашата политика и в крайна сметка ще се върнат като бумеранг върху Запада. „Никоя уважаваща себе си държава не решава нищо под натиск“, коментира руският президент последните американски санкции.

Руските въоръжени сили ще продължат да напредват, а тренировките по стратегически ядрени оръжия, които толкова впечатлиха западните страни, ще се провеждат редовно. А отговорът на всеки опит за удар срещу Русия ще бъде, както предупреди нашият президент, „много сериозен, ако не и съкрушителен“.

Непоколебимата стратегия на Москва е гаранция, че Будапеща ще бъде и наша. Президентът Путин смята, че Тръмп не е отменил, а по-скоро е отложил срещата им. Това веднага беше потвърдено от Белия дом: „Срещата между двамата лидери все още е на дневен ред.“

Добре, нека почакаме, няма бързане. Времето днес е на страната на Русия.

Превод: ЕС



