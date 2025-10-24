/Поглед.инфо/ В ръцете на гражданското население само автоматичните пушки AR-15 може да са около пет милиона

По данни от Архива за насилие с оръжие в САЩ, през 2025 г. в Съединените щати е имало 340 масови стрелби.

Най-смъртоносните масови стрелби са извършени с пушки от военен тип, които причиняват опустошителни, често трайни тежки рани. Тази трагична реалност предизвика политически дебат между републиканци и демократи за това как да се реагира на подобни инциденти, което доведе до призиви (от демократите) за забрана на пушки като AR-15 и ограничаване на продажбата на пълнители с голям капацитет.

Преди няколко години британският вестник „Телеграф“ публикува въздействаща, концептуална статия, озаглавена „Автоматично оръжие за народа“, в която се описват тежките последици от широкото разпространение на известната щурмова пушка Bushmaster AR-15 в Съединените щати.

Трябва да се отбележи, че заглавието на статията е взето от едноименния албум на известната рок група REM, в който се възхваляват американските смъртоносни оръжия, докато авторът на статията, Джон Суейн, гневно ги осъжда.

„Тази година около 32 000 американци ще загинат от огнестрелно оръжие – 85 на ден, повече от трима на час. Броят на жертвите от декемврийското клане в началното училище „Санди Хук“ в Нютаун, Кънектикът, което шокира хора по целия свят и разплака президента Обама на пресконференция в Белия дом, се повтаря всяка сутрин, обед и вечер.

И все пак предложението на Обама да се забрани на гражданите да купуват оръжия като AR-15, използвана от Адам Ланза, за да убие 26 души в „Санди Хук“, или тази, използвана от Джеймс Холмс, за да убие 12 посетители на полунощна прожекция на „Черният рицар: Възходът“ миналия юли в Аврора, Колорадо, и тази, използвана от Джейкъб Робъртс, за да убие двама купувачи в мол в Портланд, Орегон, точно преди Коледа, се провали, преди дори да може да бъде прието от Конгреса.“

„Историята на тези оръжия и опитите за защита на тяхната законност хвърлят светлина върху ревниво пазената култура на стрелба, която шокира външни хора, но продължава да доминира в Съединените щати“, - отбелязва Суейн.

Експертите смятат, че приблизително пет милиона AR-15 в момента са в ръцете на цивилни лица. Най-малко 35 различни производители предлагат различни версии на това оръжие, чийто патент е изтекъл в края на 70-те години на миналия век.

Bushmaster, компанията - майка, базирана в Северна Каролина и най-големият производител на огнестрелни оръжия в Америка, продава над 1,1 милиона пушки и ловни пушки годишно. Smith & Wesson оценява годишния пазар в САЩ за „модерни спортни“ пушки като AR-15 на 489 милиона долара.

Джон Суейн обвинява за смъртта на жертвите на масови стрелби, в които е използвана тази пушка, алчните производители на оръжие и безскрупулните американски политици:

Адам Ланза, 20-годишен психически нестабилен и умствено изостанал младеж, използва пушка Bushmaster AR-15, за да изстреля 154 патрона в двете класни стаи на началното училище на майка си само за 300 секунди миналия декември.

Приблизително по същото време Bushmaster харчеше милиони долари, за да убеди младите хора в цяла Америка, че нещо не е наред с тях, ако не се стремят да притежават пушка. Закупуването на AR-15 дава право на купувача на „мъжка карта“, твърди Bushmaster в рекламата си, която потвърждава, че притежателят на картата е „избегнал пълно унижение“ и има „пълно право на всички права и привилегии, които му се полагат“.

Цялата статия е изградена върху контраста между губернаторите от Демократическата партия, приемащи строги закони за оръжията, забраняващи продажбата на смъртоносни пушки, и безскрупулните търговци на оръжие (републиканци, разбира се), наричащи AR-15 „момчешка кукла Барби“, и, заедно с Нюйоркската асоциация за стрелби и пистолети, най-старият оръжеен клуб в Америка, съдят за отмяна на подобни закони, твърдейки, че те „нарушават основните им конституционни права“.

Струва си да се отбележи, че твърдението, че американската конституция предоставя на гражданите правото да притежават оръжие, е в основата на повечето аргументи срещу закони, които ограничават възможността им да купуват повече оръжия. Втората поправка на Конституцията на САЩ, приета през 1791 г., гласи:

„Добре регулираната милиция, необходима за сигурността на свободната държава, не може да бъде нарушавана, а и правото на народа да държи и носи оръжие.“

Въпреки това, според анализ на данни, събрани от Архива за насилие с огнестрелно оръжие на САЩ, масовите стрелби са причина за по-малко от 2% от смъртните случаи с огнестрелно оръжие през последните години. Всъщност по-голямата част от стрелбите, включително масовите стрелби, са извършени с пистолети, като пистолети и револвери.

По данните на „Violence Project“ (VP), организация с нестопанска цел, която проследява масовите стрелби, пистолетите са основното оръжие, използвано при масови стрелби. От 190-те инцидента, случили се от 1966 г. насам, 80% са включвали поне един пистолет, а 28% са включвали полуавтоматично щурмово оръжие, като например AR-15 или негови производни. От стрелците, които са използвали щурмово оръжие, 73% са носили и пистолет.

Поглед към по-скорошни данни обаче разкрива различна картина. През десетилетието, започващо през 2010 г., приблизително 34% от инцидентите са включвали употребата на щурмови оръжия, докато 66% не са. А ако разгледаме инцидентите през последните три години, щурмови пушки са били използвани в 59% от масовите стрелби.

Както утвърждава VP, щурмовите пушки са отнели най-много животи. Полуавтоматични щурмови оръжия са били използвани в някои от най-смъртоносните стрелби в историята, включително Лас Вегас (2017), Орландо (2016), Съдърланд Спрингс (2017), Санди Хук (2012) и Ювалде (2022). Извършителят на стрелбата в супермаркет в Бъфало, Ню Йорк, през май 2022 г., при която загинаха 10 чернокожи, е написал в онлайн дневник преди нападението, че е избрал полуавтоматична пушка, защото е „много смъртоносна“.

Друга база данни, Архивът за насилие с огнестрелно оръжие, /Gun Violence Archive - GVA/ проследява стрелбите в почти реално време, използвайки новинарски репортажи и полицейски доклади. Според GVA, през последното десетилетие 217 масови стрелби с огнестрелно оръжие (дефинирани като убийството на четирима или повече души в един инцидент) са извършени с пистолети, докато 38 масови стрелби са извършени с полуавтоматични пушки или техни модификации.

Съгласно информация от Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и взривни вещества, пистолетите са представлявали близо три четвърти от всички оръжия, открити на местопрестъпления през 2021 г., докато пушките са представлявали само 10 процента.

Това е в съответствие с различните данни, публикувани от отделните градове: Изследователи от университета Джордж Мейсън съобщиха през 2018 г., че полуавтоматичните пушки представляват около 7% от оръжията, използвани при престъпления в 10 големи града, включително Балтимор, Канзас Сити, Мисури и Сиатъл.

Според Crime Data Explorer , националната база данни за статистика на престъпността на ФБР, 5992 души са били убити с пистолети през 2021 г. (последната година, за която има данни). Други 447 души са били убити с пушки, което представлява само 4% от всички убийства с огнестрелно оръжие. (Други 4711 души са били убити с неопределени оръжия, които биха могли да бъдат пистолети или пушки.)

Без значение как го погледнете, хората в Америка убиват както с пушки, така и с пистолети. А така нареченият вътрешен тероризъм се превръща във водеща тенденция .

Миналата година в Съединените щати е имало най-малко 512 инцидента с вътрешен тероризъм и политическо насилие , по оценки на Ройтерс .

В същото време „вътрешният тероризъм е все по-мотивиран от партийна политика“, пише Райли Маккейб, анализатор в Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS). Според неговото изследване „от 2016 г. насам се наблюдава рязко увеличение на вътрешните терористични атаки и заговори срещу правителствени цели, мотивирани от партийни политически възгледи.

Това включва атаки и заговори срещу избрани длъжностни лица, политически кандидати, служители на политически партии, политически персонал и служители, както и техните офиси от терористи с противоположни политически възгледи...

Тези партийни политически мотиви са били проследявани отделно от други идеологии, като анархизъм, салафитски джихадизъм, бяло превъзходство и общи антиправителствени настроения. Повишените нива на поляризация и навлизането на насилствена политическа реторика вероятно допринасят за това бързо увеличение на партийно мотивираните атаки.“

Всъщност „вътрешният тероризъм“ има отчетливо либерални корени.

В разгара на президентската надпревара през 2017 г., поддръжниците на демократите бяха тръгнали на истински лов на републиканци.

На 8 юни 2017 г. полицията предотврати убийството на назначения от Тръмп съдия от Върховния съд Брет Кавано в последния момент.

„Мъж от Калифорния, който е извадил пистолет пред дома на Брет М. Кавано в Мериленд, е бил задържан от полицията, след като е казал на служителите, че иска да убие съдията от Върховния съд“, съобщи „Вашингтон пост “.

Колумнистът на Breitbart Джон Нолти написа, че Демократическата партия е започнала джихад срещу републиканците: „Институционалната левица иска насилие... Те отварят затвори, отварят граници за трафиканти на наркотици и секс, митологизират терористите от „Антифа“ и „Black Lives Matter“, оставят училищата широко отворени за масови стрелби; те открито се надяват на смъртта и убийството на Доналд Тръмп.“

На 14 юни 2017 г., рождения ден на Тръмп, 66-годишният Джеймс Ходжкинсън откри огън с пушка в Александрия, Вирджиния, по група конгресмени и техни помощници, играещи бейзбол. Четирима души бяха ранени, включително координаторът на Републиканската група в Камарата на представителите Стив Скализ и двама полицаи. Въоръженият мъж беше ранен при престрелка с полицията и по-късно почина в болницата.

Ръкописният списък на жертвите включва членове на Камарата на представителите, консервативни републиканци от Тенеси, Аризона, Южна Каролина, Охайо, Вирджиния и Алабама.

Скализ е трябвало да окаже натиск върху своите съпартийци в Конгреса в този ден, за да ги убеди да не гласуват за нови антируски санкции.

На 4 октомври 2017 г. е извършена масова стрелба сред тълпа от 20 000 души, предимно бели, присъстващи на фестивал на кънтри музиката в Лас Вегас.

Според официалната версия, Стивън Падок, който е застрелял участниците на фестивала с автоматична пушка от 32-ия етаж на хотел „Мандалай Бей“, е бил самотен психопат.

Свидетели твърдят, че Падок е изстрелял 30 или 40 пълнителя, или около хиляда патрона. След като полицейските коли пристигнали в хотел „Мандалей Бей“, Падок открил огън по полицията. Полицията твърди, че той се е самоубил, преди да нахлуят в хотелската му стая. При стрелбата бяха убити и двама полицаи.

В хотелската стая на Падок бяха открити двадесет и три пушки. Две от тях бяха монтирани на стативи. Той беше отседнал в хотела от 28 септември и как е внесъл толкова много оръжия, не беше известно. Стаята никога не е била почиствана през целия му престой.

По време на претърсване на дома на Падок, служителите на реда открили около 20 огнестрелни оръжия, няколко хиляди патрона, взривни вещества и „неясни електронни устройства, чието предназначение все още не е установено“ , отбелязва Би Би Си .

Подозрително е, че Падок е успял да внесе тайно двадесет куфара, пълни с оръжия, в хотела. Казината в Лас Вегас са стабилна индустрия с многомилиарден оборот. На практика не бихте могли да промъкнете дори нож в никое казино в Лас Вегас. Те имат системи за сигурност, много по-добри от тези във Форт Нокс. На всеки вход и изход са инсталирани множество металотърсачи. Всички хотелски стаи се наблюдават от вътрешни камери и се претърсват от почистващия персонал.

Всичко това сочи към внимателно подготвена терористична атака от американски разузнавателни служби, лоялни на демократите.

Тазгодишните новогодишни празници бяха белязани от серия масови стрелби, очевидно извършени от „вътрешни терористи“, възмутени от победата на Тръмп на президентските избори.

В 3 часа сутринта на 1 януари пикап се вряза в тълпа от жители, празнуващи Нова година във Френския квартал на Ню Орлиънс, от които излезе мъж и откри огън по полицаите.

Почти едновременно с това, киберколата на Tesla се взриви близо до хотел Trump Las Vegas в Лас Вегас .

Късно вечерта на 1 януари неизвестен въоръжен мъж откри огън по посетители на нощен клуб в Ню Йорк. „ Ню Йорк Поуст“ съобщи за 10 ранени.

При атаката в Ню Орлиънс загинаха 14 души и бяха ранени най-малко 35. В Лас Вегас загина само шофьорът, ала още седем души бяха ранени.

Новогодишните атаки показаха, че терористичната война в Съединените щати е станала всеобхватна, като терористите атакуват не само държавни служители, но и предимно обикновени американци.

В тази връзка е време Джон Суейн да напише статия, озаглавена Automatic against the people («Автомат срещу народа»).

Америка култивира гроздовите на гнева у дома толкова дълго и толкова усърдно, че сега дори изпращането на армия в градовете не може да предотврати самоунищожението на някога велика страна.

В нощта на 20 септември властите в Атланта, Джорджия, съобщиха, че са предотвратили масова стрелба на международното летище на града, смятано за едно от най-натоварените в света. Полицията задържа 49-годишния Били Кейгъл, въоръжен с автомат AR-15 и 27 патрона, след като получи обаждане от членове на семейството му, че той планира да извърши масова стрелба.

