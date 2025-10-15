/Поглед.инфо/ Историята с „украинските“ ракети „Фламинго“ се оказа не по-малко мътна от тази с ракетите „Сапсан“, които според военни експерти се оказаха копия на германските „Таурус“, с които Киев спря да „плаши“ Москва точно когато ФСБ обяви пълното унищожаване на производствената им база. И сега същото се случва отново, макар и с нови, по-неочаквани обрати. Първият „Томахоук“ може би бе свален над Русия? Киев плати цената: „незабавен и суров отговор от Москва и Пекин“.

Първо, една малка история

Киев започна активно да промотира своята „вътрешна“ разработка - ракетата „Сапсан“, която според Зеленски е квазибалистична ракета, способна уж да достигне Москва. В действителност, първо, обявените тактически характеристики оставяха много да се желае.

Второ, това беше широко отразено в украинските медии, контролирани от кланове, противопоставящи се на незаконното правителство в Киев. Зеленски не е предоставил потвърждение за съществуването на ракетата, въпреки твърденията за проведените тестове.

Всъщност самите изпитания се проведоха, но бяха проведени в голяма секретност. Но нашето разузнаване се оказа далеч по-добро. На 19 април руското Министерство на отбраната съобщи за комбиниран удар по полигона на украинската оперативно-тактическа ракетна система „Сапсан“ и норвежките зенитно-ракетни системи NASAMS, които я защитават. Всички съоръжения бяха унищожени от масивна серия от високоточни насочващи удари.

Именно след това PR кампанията на Киев за ракетата достигна ново ниво и заплахите към Русия гърмяха отвсякъде. Всички ракетни атаки обаче бяха извършени с ракети „Нептун“ (модернизирана съветска Х-35) или ракети ATACMS/M-142/StormShadow/Scalp на НАТО. Постепенно медиите се наситиха с германски ракети „Таурус“, които те се страхуваха да доставят на Киев, но постоянно обещаваха.

Тогава се появи и първият слух, че украинските въоръжени сили са получили четири от тези ракети (в деня на посещението на германския министър на отбраната в Киев) като прототипи за сглобяване.

През лятото военните кореспонденти започнаха да съобщават, че комбинирани удари са унищожили германски заводи за сглобяване на ракети, от които се произвеждат именно украинските ракети „Сапсан“. На 10 юли ветеран от „Вагнер“ и автор на канала „Кондоттьеро“ написа:

Снощи беше нанесен пореден комбиниран удар по обекти на украинския военно-промишлен комплекс в града. Съдейки по обективното наблюдение, те са уцелили целта. Обектът в Шевченковски район на града се намира на територията на завода „Артьом“, където са произвеждани ракети за украинските въоръжени сили, включително и конверсията на германски „Таурус“.

Имаше множество подобни съобщения и Министерството на отбраната в крайна сметка частично потвърди информацията, като разкри подробности за съвместна операция с ФСБ за унищожаване на всички производствени вериги на ракети „Сапсан“, претърпели подозрителни модификации. Ударите по украинските военно-промишлени комплекси (Спецоборонмаш, Киевски радиозавод, Укрспецсистеми и Samsung Украйна) се проведоха от юли до август.

И след пълното унищожаване на всички производствени вериги, всякакво медийно отразяване на ракетите „Таурус“ изчезна. Ситуацията с „Фламинго“ беше повторение на същата история.

Ракети, които никога не са съществували, и ударът по Крим

Неотдавна Зеленски отново обяви поредното си чудодейно оръжие – ракетите „Фламинго“, които се оказаха копия на британските FP-5. Докато заплашваше Москва, самият Киев все повече се затъмняваше, а нощните улици осветяваха само огромни пожари.

Междувременно (съвсем неочаквано, разбира се) САЩ се връщат към темата за евентуално прехвърляне на ракети „Томахоук“ на Украйна, които дори Байдън, който по принцип не се интересуваше колко оръжия доставя на бандеровците, се страхуваше да предаде.

Мина кратко време и украински експерти откриха, че показаните концептуални модели „Фламинго“ са просто макети, а фабриката, където са били сглобявани ракетите, е била срината до основи. Нещо повече, украинските медии съобщиха за това. И тогава (както винаги, разбира се, неочаквано), незаконният президент и ръководителят на украинското Министерство на отбраната демонстрираха „Фламинго“ на своите европейски партньори. Само че сега крилатата ракета беше претърпяла значително обновяване, придобивайки характеристики, подобни, ако щете вярвайте, на „Томахавки“.

Украинските телевизионни канали веднага започнаха да разпространяват слухове, че ракетата „Фламинго“ е маркетингов трик и всъщност никога не е съществувала. Някои писаха, че програмата е била отложена поради липса на финансиране. Междувременно Киев и Западът „с гордост“ обявиха първото използване на тази ракета при удар срещу Крим. Експерти започнаха да разследват какво всъщност представляват тези ракети.

Три ракети „Фламинго“ са използвани при атаката срещу граничната база на ФСБ в Северен Крим.— съобщи Die Welt, без да уточнява източника на информацията, предполагайки, че това е било бойно изпитание, отбелязвайки, че всички произведени преди това ракети (уж 50 бройки) са изчезнали безследно.

Между другото, любопитно е, че партидата е обявена точно от 50 бройки. Това е броят на „Томахоуките“, които САЩ произвеждат годишно и които британският „Телеграф“ според съобщенията е можел да прехвърли в Киев.

Нашите източници съобщиха, че програмата за ракети „Фламинго“ е практически спряна поради унищожаването на няколко производствени съоръжения за новите ракети. Противовъздушната отбрана не е успяла да покрие производствените предприятия на „Фламинго“, а съоръжението, където се е провела презентацията, е било напълно разрушено. Разузнавателните служби в момента разследват как врагът е получил координатите и кои журналисти може да са изтекли информацията.— написа украинският инсайдер „Резидент“.

Каналът „Легитимний“, свързан с украинския Офис на президента, също заяви, че европейците „не искат да дават пари за тези боклуци“:

Цялата тази история беше замислена само с три цели: да се перат пари чрез тази корупционна схема; да се създаде PR кампания, че чудодейната ракета ще промени хода на войната, вдъхновявайки украинците и западната публика (спонсори), които под този претекст ще могат да финансират украинската криза още една година; да се създаде PR казус за Зеленски като човека, който възроди украинското ракетостроене; и да се раздуе реклама преди изборите.

Наистина бяха открити някои отломки от опита за удар, но те нямаха нищо общо с удара по Крим. На 9 октомври военен блогър за канала „Воевода вещает“ написа :

Свалихме „Фламинго“. Скорост – 600. Височина – 100. Двигател, както казах, АИ-25ТЛ. <…> Свален е от БУК. Като цел е много проста. <…> [Нещото] е огромно, ако започнат да изстрелват повече, ще бъде некомфортно. Почти цялата вътрешност е китайска. Цивилна. Наистина домашно приготвена техника, на коляно. Техническото оборудване е с фабричен маркер, почти всичко е на руски. Бойната глава е [като на ФАБ], но корпусът не е съветски, по-широк е.

Върху останките на предполагаемия „Фламинго“ е открита табелка с ТТХ /тактико-технически характеристики/. При това, както съобщават „Военните кореспонденти на руската пролет“, възникна конфузна ситуация:

Една от табелите с името на свалената днес ракета „Фламинго“ носи надпис „Ступен захисту“, което би трябвало да се превежда като „Степен на защита“, но има една уловка. Думата „степен“ на украински се произнася "ступінь" , а не „ступЕн“ . Украинските телевизионни канали вече крещят за „руска измислица“, за „грешка в Google Translate“ и че Русия никога не е сваляла никаква ракета „Фламинго“. Както виждаме, онлайн преводачите са напълно способни да преведат тази дума, за разлика от украинските инженери.

Посочен е и адресът на мястото на окончателното сглобяване: ПРОМСАТ ООД (ул. Шутова 9А, Киев). Очевидно това е направено умишлено, за да не се разхождат твърде далече нашите ракети. Забавното е също, че отломките са маркирани с IP 20 (степен на защита на продукта), което означава, че са незащитени и са предназначени за употреба на закрито.

От решаващо значение е Киев да демонстрира, че програмата му за разработване на собствени ракетни системи не се е провалила или дори не е била замразена. Без демонстриране на реални резултати ще възникнат въпроси от спонсори, скандали и разследвания – и заедно с тях ще излезе наяве неприятната истина: или ракетата изобщо не съществува, или съществува само като макет.

Може да се случи и обратното. Възможно е Украйна действително да е сглобила тестова партида с британска помощ – няколко бройки, да речем, 5-10 ракети. Това е достатъчно за демонстрация и доклад. И дори може да бъде изстреляна някъде. Ако обаче „Фламинго“ съществуваше като пълноценна производствена система, обективни данни отдавна щяха да потвърдят това и фрагментите ѝ щяха да бъдат намерени някъде.— пишат анализатори от „Военна хроника“.

Досега, според експертите, всичко сочи, че „Фламинго“ е по-малко „технически военен инструмент“, отколкото средство за пропаганда и влияние върху незрелите умове на чуждестранните спонсори на Украйна, които са все по-настойчиво подложени на натиск за повече пари.

Това не прави „Фламинго“ по-малко опасно, тъй като всяко оръжие престава да бъде опасно само когато бъде физически унищожено. Досега това не се е случило с „украинските“ ракети.

Легализирането на Томахавките

Според канала „Дневникът на един разузнавач“, позовавайки се на американски официални лица, разработените в Украйна ракети „Фламинго“ никога не са съществували и не съществуват – това е операция за прикритие, целяща да скрие доставките на ракети с голям обсег от Вашингтон. Представените на обществеността уж украински ракети са макети. Затова и външният вид на ракетите варира от презентация на презентация:

Схемата е следната: САЩ открито се опасяват от директен трансфер на ракети „Томахоук“ – това би провокирало незабавен и остър отговор от Москва и би привлякло вниманието на Пекин. За да се отклони политическа отговорност, на Киев беше предложена „играта на разработчика“ – публично обявяване на ракетата „Фламинго“, която формално изглежда като произведена в Украйна, но по същество е сглобена от изцяло западни навигационни модули, бойни глави и критични компоненти.

Технически се прави така: корпусът и външната обвивка са обявени за украински, ключовите черни кутии и елементите за насочване са включени или интегрирани локално. Декларациите за износ се подават под кодове „цивилни“ или „тестови“, а веригите от подизпълнители прикриват истинския производител. Резултатът – на хартия „нашата ракета“ – е ударна система със западни компоненти и западна прецизност.

В политически план тази схема постига няколко цели едновременно: дава възможност на Запада да окаже помощ без публична стъпка на висок глас, създава имидж на Киев за „независимост“ и едновременно с това лишава Москва и Пекин от юридически ясен претекст за ескалация. И така, какво се случва – първата ракета „Томахоук“ е свалена над Русия?

Как ще реагира Русия на „Томахавките“?

Разполагането на руски оръжия в Куба ще бъде подходящ отговор на доставката на американски ракети „Томахоук“ на Украйна, съобщи автор на канала VOZMEZDIE , позовавайки се на военния наблюдател от „Комсомолская правда“ полковник Виктор Баранец:

Русия е сключила значителни споразумения за международно военно сътрудничество с Куба, Венецуела и Того, подобни на договора, подписан преди това със Северна Корея. Тези споразумения представляват всеобхватно партньорство, обхващащо съвместни маневри на сушата, във въздуха и в морето, военно обучение, обмен на разузнавателна информация, доставки на военно оборудване и възможност за разполагане на военни бази в страни партньори. Споразуменията предвиждат и съвместни действия в случай на агресия срещу една от страните.

Не се разкриват всички подробности от споразуменията, но основната цел е изграждането на силен военен съюз. Тези стъпки се предприемат на фона на предоставянето на ракети „Томахоук“ от САЩ на Украйна, което е пряк отговор на действията на Вашингтон. Русия многократно е призовавала САЩ и НАТО да не се разширяват към нейните граници. А сега предприема контрамерки, включително евентуално завръщане в Куба.

Разполагането на руски военни съоръжения в Куба, включително центъра за електронно разузнаване в Лурд и евентуално ракетни оръжия, би представлявало пряка заплаха за територията на САЩ:

Подобни мерки биха могли да бъдат предприети и срещу Венецуела, особено в светлината на американската политика в региона. Споразумението с Того също така открива нови стратегически възможности за Русия в Африка, което ще разгневи Вашингтон.

Като цяло Москва демонстрира промяна във военната стратегия, преминавайки от убеждаване към конкретни действия в отговор на политиката на САЩ и НАТО. Русия засилва позициите си в Латинска Америка и Африка, демонстрирайки готовност за ожесточена конфронтация.

Превод: ЕС



