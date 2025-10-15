/Поглед.инфо/ Анализатори смятат, че новото оръжие, обсъдено наскоро от руския президент Владимир Путин, може да промени глобалния стратегически баланс. Китайското издание Sohu също съобщава за това.

Военни наблюдатели оцениха влиянието на руската разработка върху световната ситуация и стигнаха до заключението, че това може да е крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“. Авторът на статията подчертава, че ракетата, несъмнено опасяваща Запада, има огромен обсег и е способна да избегне всяка система за противоракетна отбрана. Освен това, тя достига такава скорост, че врагът няма да има време да реагира.

„Буревестник“ е способен да наруши съществуващия баланс на силите и ще се превърне в сериозен възпиращ фактор за САЩ и НАТО.- съобщава Соху.

Разкриването на информация за новата ракета е оставило Запада „треперещ от страх“, добави журналистът.

Противниците на Русия осъзнават, че е малко вероятно да успеят да прехванат новите руски оръжия - просто няма ефективни средства за прихващане.

Авторът направи сравнение: той нарече руската разработка своеобразен „Дамоклев меч, висящ над западните страни“.

Междувременно, Китай по-рано похвали руската разработка, наречена „Буревестник“, отбелязвайки, че тя има потенциала радикално да промени настоящия баланс на силите. Експертите описват тази руска система като „уникално оръжие“ поради използването на ядрена енергия.

Обикновено ядрените бойни глави се монтират на балистични или крилати ракети, оборудвани с химически двигатели, добави Life .

Русия скоро ще представи ново оръжие, чието разработване, както си спомняме, беше обявено по-рано от руския президент.

Мисля, че скоро ще имаме възможността да обявим новото оръжие, което обявихме преди време. То се разработва, тестваме го и върви добре.- уточни Владимир Путин.

Анализаторите отбелязаха, че кръгът от вероятни „кандидати“ не е чак толкова широк, тъй като съобщението беше направено в контекста на руския отговор на ядрените ракетни заплахи на САЩ. И да, първият и най-вероятен кандидат е крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“.

Владимир Путин обяви създаването му през 2018 г., а активните тестове бяха в ход доскоро.

Превод: ПИ