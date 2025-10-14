/Поглед.инфо/ „Вотовете на недоверие у нас, и в ЕП си приличат, но в ЕП този път имаше нещо уникално – каза евродепутатът от „Възраждане“ Петър Волгин по БНТ. – За първи път едновременно се проведоха два вота на недоверие, и то подготвени от две групи, които са много различни. Едната група беше „Левицата“ в ЕП, другата група е „Патриоти за Европа“, където са партията на Марин льо Пен, италианската „Лига“, партията на Виктор Орбан.“ Волгин обясни, че двете групи по повечето въпроси гласуват абсолютно различно, имат различни идеи, но този път излизат с едно и също искане. Те искат тази Европейска комисия да си ходи.“

Вотовете на недоверие не успяха. Мнозинството е много здраво, формирано от ЕНП, социалисти и демократи, либерали, зелени и др. Волгин уточни, че той и неговите колеги от „Европа на суверенните нации“ са гласували и за двата вота на недоверие, защото когато става дума за бъдещето на ЕС, тогава всички дребни партийни боричкания трябва да минат на заден план.

По отношение на констатацията на водещите, че групата около Джорджа Мелони се оказва, че гравитира повече около ЕК, отколкото около опозицията, българският евродепутат допълни, че г-жа Мелони всъщност гравитира около управляващите отдавна, още от самото начало. „Тя е много интересен казус – каза Волгин. – Защото, когато нейната партия беше в опозиция в Италия, тя се представяше едва ли не като италианския Виктор Орбан, като човек, който ще бъде много критично настроен към редица политики на Европа, в Брюксел доста се страхуваха от нея. Но в момента, в който взе властта, изведнъж всичко се обърна и г-жа Мелони се превърна в много здрав стълб на статуквото.“ Волгин обясни, че такова политическо поведение не е честно към избирателите и допринася за тази апатия към политическия процес, която се наблюдава и у нас.

Имаше очаквания за тръмпистка революция в Европа, но тя не се случи, напомниха водещите по БНТ. Защо? „Оказа се, че настоящото ръководство на ЕС е много изгодно на Доналд Тръмп. Когато той дойде на власт в САЩ, от страна на върховете в Брюксел, както и в ЕП имаше много хора, които се отнасяха критично към него. Но, спомняте си онова споразумение за митата, всичко, което каже Доналд Тръмп, се приема от Урсула фон дер Лайен едно към едно, така че защо американците, които сега управляват, да искат промени в ЕС, той прекрасно ги устройва, няма нищо, което да застрашава американската политика. Критиците на Тръмп в ЕП се превърнаха в негови почитатели. Възможно е това да е ситуативно и да изчакват да мине мандата му, но така или иначе изпълняват неговите желания“, отговори риторично Волгин.

Той поясни също, че тази роля на ЕС е много тъжна, просто да изпълнява нечии задачи. Европа е на заден план във всичко, продължи тезата си Волгин. „Например в споразумението за Газа видяхме, че Европа нямаше никаква роля. Европа няма никаква роля и в опитите за постигане на мир в Украйна. Европа няма роля в нищо. Това е много тъжно, защото континентът, от който са дошли най-великите идеи в науката, в политиката, във философията, сега се влачи в петия, шестия отбор, от Европа не можем да очакваме нищо смислено. Всичко идва от това, че управляващият елит на ЕС е съставен от хора, които в по-голямата си част нямат качествата за това. Това са хора, които са едни добри изпълнители на поръчения, но за жалост нямат никаква визия, нямат никаква стратегия за бъдещето. Те са подбрани на принципа на антиселекцията. Колкото повече не става един човек, толкова повече бива бутан нагоре и му се дават високи постове.“ Докато се действа на този принцип, няма как да очакваме от ЕС да има голяма роля, подчерта Волгин.

За ситуацията в България и страховете от еврозоната, Петър Волгин каза, че благоденствието на една държава не зависи от това с каква валута се разплащаш. Има държави, които са много добре и са членове на еврозоната, както има и държави, които са много добре без да са членове на еврозоната. Не зависи от това къде си, зависи от това какво е състоянието на обществото, на икономическата, финансовата, политическата система. Българските управляващи трябваше да работят по съвсем различни приоритети, а не за еврозоната. Докато ние не оправим нашата държава като структура и да имаме наистина свестни политики, България ще продължава да затъва, както затъва сега, да се дави под вода, или да не достига вода, и всичко това ще се случва без значение в какъв клуб сме, в еврозоната или извън еврозоната, заключи Волгин.











