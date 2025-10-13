/Поглед.инфо/ Днес в Пекин, при откриването на Световната среща за жените, китайският председател Си Дзинпин направи преглед на участието на страната в каузата за подкрепа на жените по света през годините и подчерта, че заради настоящите промени в международната среда глобалната кауза на жените е изправена пред риск от загуба и дори отстъпление на вече постигнатите резултати.

Участниците във форума високо оцениха идеите на китайския председател Си Дзинпин и подчертаха ключовата роля на жените в човешката история и развитието на обществото. Срещата призова за общи действия в десет сфери на сътрудничество и обмен с цел насърчаване на женското развитие.

В приетата декларация страните изразиха висока оценка за значителния напредък на Китай в областта на правата и развитието на жените, както и за бъдещите планове и важни мерки в тази посока. Те отправиха и благодарност към Китай и ООН за съвместното организиране на срещата.