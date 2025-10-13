/Поглед.инфо/ Темата бе основна по време на провелата се от Институт „Конфуций” към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ международна научна конференция за отношенията между Китай и страните от Централна и Източна Европа, която показа също, че интересът към китаистиката сред младите българи постоянно нараства.

За дванадесети пореден път Институт „Конфуций“ към Великотърновския университет в България е домакин на Международна научна конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“.

„Радвам се, че за пореден път съм част от тази престижна конференция. Прави ми впечатление, че през последните няколко години интересът към китайския език сред българските студенти е все по-голям, а броят на китайските студенти, обучаващи се при нас, нараства. Нашият институт е вторият най-голям в Европа, което освен че е повод за гордост, е и знак, че тук при нас ежедневно се работи. Пожелавам успех на всички участници във форума“, обърна се към гостите ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Димитър Димитров.

Участниците в конференцията приветстваха директора на Институт „Конфуций” доц. д-р Искра Мандова за огромния й принос в популяризиране и изучаване на китайски език в България.

Участници в конференцията са над 60 български и китайски представители - преподаватели, изследователи и любители на китайската култура от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“, Университета за национално и световно стопанство, БАН и други образователни институции от България и Китай.

Сред официалните гости при откриването на форума бяха ръководители на местната власт на Община Велико Търново, както и областния управител, ректори и декани на филологически университети от България и Китай. Всички те бяха единодушни, че такива форуми са мост между България и Китай в областта на науката и културата.