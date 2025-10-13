/Поглед.инфо/ Миналата седмица беше обявено началото на тестовете на нова версия на един от най-широко използваните военни самолети в Русия - учебно-бойния самолет Як-130. По какво Як-130М ще се различава от базовия модел и защо това отразява изцяло нова тенденция в съвременната бойна авиация?

Разработката на Як-130 започва в края на съветската епоха, предимно като заместител на чехословашкия учебно - боен самолет L-39. Самолетът е разработен в сътрудничество с италианците (които в крайна сметка приемат на въоръжение негов близнак, M-346). Освен това, в Китай е разработено и де факто лицензирано копие на Як-130, обозначено като Hongdu L-15. С други думи, платформата се оказва успешна и е оценена и в чужбина.

Според публично достъпни данни, няколко десетки Як-130 в момента се използват от Краснодарското висше военно училище за обучение на руски военни пилоти. Як-130 са били доставяни и на Иран, Алжир, Бангладеш, Беларус, Виетнам, Мианмар и Лаос.

Докато в Русия Як-130 в момента изпълнява изцяло тренировъчни мисии, в чужбина той изпълнява и бойни задачи. Например, съобщава се, че военните на Мианмар са използвали Як-130 срещу местни бойци през 2022 г.

Нуждата от модернизация на самолета е дългогодишна тема. И едва миналата седмица Ростех обяви завършването на първия прототип на модернизирания самолет, Як-130М. Също така беше обявено, че сглобяването на два подобни учебни самолета вече е в ход. Най-интересното е, че модернизацията е засегнала предимно бойните възможности на самолета (а не неговите тренировъчни възможности).

„Модернизацията ще позволи Як-130М да бъде въоръжен с ракети „въздух-въздух“ и високоточни оръжия „въздух-повърхност“ със сателитни и лазерни системи за насочване“, заявиха от „Ростех“.

Сред важните подобрения е инсталирането на бордовия радар БРЛС-130Р на самолета. Това е съвременен радар, оборудван с активна фазирана антенна решетка (AФAР). Спецификациите на радара не са официално публикувани, но той несъмнено ще му позволява да открива вражески самолети на по-големи разстояния от досега инсталирания на Як-130.

Освен това, оптично-лазерната термовизионна система СОЛТ-130K ще позволи на екипажа да открива и идентифицира наземни (и морски) цели и да осигурява целеуказване за бордовите оръжия. Според заявлението, модернизацията ще доведе до това „новият самолет не само да запази всички възможности за обучение на бойни пилоти, но и да придобие качествата на боен самолет“.

На първо място, разбира се, за чуждестранните клиенти. Не е чудно, че Як-130М вече беше показан на изложението Aero India миналата зима. „Потенциалните му клиенти са предимно азиатски и африкански страни, които вече експлоатират руски самолети“, каза тогава изпълнителният директор на „Рособоронекспорт“ Александър Михеев.

Възможно е обаче руските Въздушно-космически сили също да проявят интерес към самолета в новата му конфигурация. Заслужилият военен пилот на Руската федерация, генерал-майор Владимир Попов, смята, че армията се нуждае от Як-130М.

„Такива летателни апарати могат да се борят с дронове, основната заплаха в съвременните военни конфликти, и са способни да унищожават „москитната авиация “ на противника.

„Владимир Попов обясни пред вестник „Взгляд“. „Як-130М е въоръжен с ракети, които могат да свалят безпилотни летателни апарати (БЛА). Освен това, Як-130М може да пуска КАБ (управляеми бомби) и ФАБ (високофугасни управляеми бомби).“

Експерти вече са изразявали подобни мнения относно възможността за създаване на масово произвеждан, евтин „изтребител за борба с БЛА“ на базата на платформата Як-130. Освен това, Иран наскоро тества Як-130, доставени на страната, именно за такива мисии.

Генералът посочва променящия се характер на военните операции. С широкото разпространение на евтини безпилотни летателни апарати, ролята на тежките и скъпи самолети – като прочутите изтребители „Сухой“ и МиГ – намалява.

„Съотношението цена-бойно полево представяне не е в полза на скъпите самолети, а войната е преди всичко въпрос на икономика“, обясни Попов. Самолети като Як-130М – прости, евтини и подходящи както за обучение, така и за бой – са изискване на времето.

„Докато преди наблюдавахме как самолетите стават все по-сложни и скъпи, като най-новите изтребители струват десетки милиони долари, сега наблюдаваме обратната тенденция: появяват се леки щурмови самолети – прости и сравнително евтини.“– смята генерал Попов.

Наистина има примери – показващи, че напоследък клиентите предпочитат да купуват турбовитлови самолети, а не реактивни. Те са дори по-евтини, включително по отношение на експлоатационните разходи, и са напълно достатъчни за унищожаване на бунтовнически групировки или за провеждане на контрабунтовнически операции.

Например, бразилският лек турбовитлов щурмов самолет EMB-314 Super Tucano е популярен на световния пазар: още в началото на тази година уругвайските ВВС обявиха закупуването на партида от тези самолети. Между другото, Украйна активно използва витлови учебни самолети Як-52, въоръжени с картечници, срещу руските безпилотни летателни апарати.

Русия, от своя страна, активно ги преследва и унищожава . Все още обаче разговори има, но нищо не е обявено относно идеята за производство на нескъпи турбовитлови изтребителни безпилотни летателни апарати за руските ВВС.

Превод: ЕС



