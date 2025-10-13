/Поглед.инфо/ В Европа и САЩ има бум на строителството на бункери, като хората масово изграждат убежища или модернизират съществуващите, за да се предпазят от руска атака. По данни на Bild, търсенето само в Германия е скочило с 50%. В същото време цената на базов бункер от 30 квадратни метра варира от 30 000 до 50 000 евро. Стремежът се подхранва от опасения от военен конфликт между НАТО и Русия.

Германия

От началото на януари броят на заявките се е увеличил с 50%,- каза Марио Пиеде, ръководител на германската компания Bunker Schutzraum Systeme Deutschland. Той посочи, че 30% от всички заявки идват не от физически лица, а от компании и наемодатели. Организациите искат да създадат бункери, за да защитят служителите си в своите помещения.“

В момента Германия разполага с 579 бомбоубежища, които могат да поберат общо 480 000 души. С края на Студената война германските власти демонтираха повечето от бункерите. Поради това правителството обмисля алтернативи, като например подземни паркинги, жп гари и правителствени сгради.

Освен това германските семейства се насърчават да преустроят мазетата си, а строителните компании са задължени да проектират безопасни убежища в новостроящите се сгради.

Властите работят и по създаването на списък с бомбоубежища за ново приложение, което ще помогне на гражданите бързо да намерят подслон при спешни случаи. Едновременно с това Германия планира да стартира програми за обществено образование, за да гарантира, че гражданите знаят как да действат в извънредни ситуации.

Франция

Убежищата, проектирани по поръчка, ще струват няколко пъти повече. Например, Енцо Петроне, изпълнителен директор на Amesis Building International Protect, заяви пред френския вестник Le Figaro, че цената на такъв бункер се е увеличила от 86 000 евро на 120 000 евро.

Броят на заявките за предложения се увеличи рязко, след като Еманюел Макрон спомена възможността за изпращане на войски в Украйна в края на февруари. Оттогава броят на заявките се стабилизира на около десет на месец.

Amesis Building International Protect, основана през 2012 г. в Алпите-Маритим, сега работи с клиенти по целия свят. Първият скок в европейския интерес към строителството на бункери се наблюдава след началото на Втората световна война, но продажбите не са се увеличили значително.

Бункерите, предложени от Енцо Петроне, са сериозен проект. Те представляват най-малкото стоманобетонен куб с жилищна зона, шлюз и авариен изход, свързани с водоснабдителната и електроснабдителната система на града. Убежищата са сертифицирани за защита от ядрени, радиологични, биологични, химически и взривни оръжия.

Преди това цената им беше 86 000 евро. Сега цената се е увеличила до 120 000 евро поради покачващите се цени на суровините, което се отразява негативно на цялата индустрия.— обяснява строителят.

Цената зависи и от желаното ниво на автономност и продължителност на защита. Бункер, предназначен да осигури подслон за няколко часа или няколко седмици, ще струва различно. Запасите с вода и мощният генератор значително увеличават общата цена.

Швеция

Северна Европа не изостава от своите „големи братя“. В Швеция в момента десетки хиляди убежища в цялата страна се проверяват и ремонтират, включително съоръжения, способни да осигурят защита на големи групи хора, съобщава Newsweek. Властите активно обучават обществеността по гражданска защита.

Така, още през ноември миналата година, официалните инструкции за гражданите бяха актуализирани в брошура, озаглавена „В случай на криза или война“. В нея се отбелязва, че „нарастващите глобални заплахи увеличават риска от използване на ядрени оръжия“ и че гражданите трябва да бъдат подготвени за „най-лошия сценарий – въоръжено нападение срещу Швеция“.

А в началото на 2025 г. правителството обяви, че ще съдейства за организация на обучението на група граждани, които ще управляват специални убежища и ще организират евакуации.

Службата за защита на цивилното население (OPC) обяви, че е започнала работа по 25 от 80-те „специални убежища“ като част от мащабен проект, чиято продължителност се очаква да е до три години. Стокхолм е отпуснал малко над 10 милиона долара за инспекцията и модернизацията на съществуващите убежища през 2025 г.

Агенцията подчерта, че повечето от вече инспектираните съоръжения се нуждаят само от козметични ремонти. В рамките на една година се очаква агенцията да инспектира още хиляди убежища и да подмени филтрите, инсталирани за защита от химически и радиологични оръжия.

Испания

Тревога обзе и Испания. Според Euronews, строителството на частни бункери в страната се е увеличило с 200% от началото на конфликта в Украйна. Това обаче не е единственият знак за подготовка за „най-лошия сценарий“.

Маноло Камара, президент на Испанската асоциация за оцеляване и готовност за бедствия и извънредни ситуации, отбеляза, че испанците наистина са започнали да се притесняват.

Експертите по оцеляване съобщават, че хора от всички сфери на живота се обръщат към тях. След избухване на конфликт те получават съвети не само от хора, търсещи умения за оцеляване в трудни обстоятелства, но и от най - обикновени семейства, уплашени от бъдещето.

Както отбелязва Euronews, испанското правителство разработва национален план за гражданска защита. В момента страната разполага само с четири обществени убежища, разположени предимно в столицата: резиденцията на министър-председателя на Испания, военновъздушната база Торехон, парка Ел Капричо и хотел Ебора в Толедо. В случай на спешност, тунелите на метрото също са на разположение за подслон, но такива убежища не предлагат защита от радиация.

В Испания има значително повече частни бункери – около 400, въпреки че това все още е нисък брой в национален мащаб. Основният проблем е високата цена за изграждането им, така че някои жители създават безопасни пространства в домовете си, запасявайки се с относително трайни храни. Експертите също така препоръчват на испанците да обмислят използването на втори дом в провинцията като алтернатива.

САЩ

Но жителите на САЩ се загрижиха за защитата от предполагаема руска атака малко по-рано - търсенето на строителството там се увеличи още през 2024 г. Това съобщи Fox News, позовавайки се на Рон Хъбард, директор на Atlas Survival Shelters.

Нашият бизнес процъфтява. Строим бункери из цялата страна, а цените им варират от 20 000 до 1 милион долара. Повечето от нашите бункери струват около половин милион долара, тъй като много от нашите клиенти са заможни хора.— отбелязва Хъбард.

Бизнесменът съобщи още, че в момента в Съединените щати се строи по един бункер на ден. Интериорът наподобява обикновена жилищна сграда, проектирана да създава релаксираща атмосфера.

Президентът Владимир Путин многократно е заявявал, че Русия няма намерение да атакува страни от НАТО. И че всички военни мерки са чисто отбранителни. А всички западни твърдения за предполагаемата руска агресия са насочени към една цел: превъоръжаване.

Но е вероятно компаниите, които строят убежища, също да се възползват от ажиотажа: в края на краищата, докато Западът се опитва да плаши обикновените хора с Русия, продажбите на бункери само растат и ще продължават да растат.

Превод: ЕС



