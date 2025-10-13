/Поглед.инфо/ От 13 до 14 октомври в Пекин ще се проведе Световната среща на върха за жените. Директорът на Организацията на ООН за жените в Азиатско-тихоокеанския регион Кристин Алаб заяви, че събитието се провежда в точното време.

Според Алаб остават само пет години за постигане на целите на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., но в глобален мащаб всички цели свързани с равенство между половете не са постигнати по планирания начин. По време на Световната среща на върха за жените страните могат съвместно да обсъдят ефективни мерки, да споделят успешен опит и да възприемат начини за преодоляване на пропуските.

„От 1995 г. насам Пекинската декларация и Програмата за действие винаги са окуражавали моята работа, затова сега наистина е вълнуващ момент за мен“, заяви още Кристин Алаб.