/Поглед.инфо/ Поредица от неотдавнашни сепаратистки действия на тайванските власти в подкрепа на „независимостта на Тайван“ продължават да предизвикват ожесточена критика от страна на международното обществено мнение. Според проучване, проведено от Китайската медийна група, сред потребители на мрежата по целия свят, почти 90% (89,8%) от анкетираните казват, че принципът за „един Китай“ е станал общоприет в международната общност, критикувайки тайванските власти за техните подли тактики за провокиране на „независимост“.

В проучването 90,2% от анкетираните са на мнение, че всички страни трябва ефективно да прилагат резолюциите на ООН. 87,7% от анкетираните ясно посочват, че само спазването на принципа за „един Китай“ и „Консенсуса от 1992 г." може ефективно да гарантира мир и стабилност в Тайванския проток, а икономиката на Тайван може да бъде устойчива.

В проучването 92,7% от анкетираните призоваха властите в Тайван да се върнат към преобладаващото обществено мнение за „свят без война и развитие без упадък“, да спрат провокациите и да избегнат ескалация на ситуацията в Тайванския проток.