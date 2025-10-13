/Поглед.инфо/ Зад кулисите във военните и политическите кръгове се говори, че нашите удари срещу стратегически цели в Украйна имат ясна цел: да отслабят максимално военния потенциал на противника. Да му попречат дори да се самоосъзнае. Междувременно „съюзниците“ на Киев в НАТО се готвят да се бият с нас сериозно. Дори е обявена дата за голяма война.

Но ние имаме всичко, което е необходимо, за да изненадаме и обезоръжим врага. Едуард Шарафиев, командир на бригада „Свети Георги“ от Съюза на доброволците от Донбас, даде подробности за случващото се на фронтовата линия и на военната и политическата сцена в интервю за „Царград“.

Специалната мисия на Гераниум

Царград: Как се използват в момента ракетите „Геран“ и руските ракети? Колко интензивно се използват и какви цели най-често поразяват?

Едуард Шарафиев: Като цяло наблюдаваме постоянно увеличение на нашите удари с „Гераниум“ и балистични ракети срещу цели в тила на противника в сравнение с миналата година. Това до голяма степен се дължи на увеличеното производство на тези оръжия. Врагът обаче не стои на едно място и се опитва да засили противовъздушната си отбрана.

Киев е особено силно покрит от вражеската противовъздушна отбрана. За да противодействаме на това, нашите сили активно използват и дронове-примамки като „Гербер“. Те се изстрелват заедно с ударните дронове „Гераниум“. Целта е да се преодолее противовъздушната отбрана на противника и да се увеличи ефективността на ударите срещу неговите цели. Като цяло смятам, че постигаме тази цел.

Що се отнася до конкретните цели, това са предимно промишлени предприятия, складове, електроцентрали, транспортни възли, горивни съоръжения и др.

— Виждате ли ефекта от тези удари на фронта: има ли поне частично отслабване на силите на противника?

Със сигурност има ефект, но той все още не ни позволява да свием фронта в която и да е област. Трябва да помним, че Украйна е доста голяма страна по европейските стандарти, с голямо население (дори като се вземат предвид загубите) и обширна транспортна система. Тя също така получава огромни количества помощ от Запада.

Следователно, трябва да увеличим ударите с „Герани“ и балистични ракети срещу тила до 1000 наведнъж, за да гарантираме способността си да напредваме по-дълбоко. А целите на противника трябва да са подходящи. Трябва да помним, че украинската противовъздушна отбрана се контролира от професионалисти, които са доста успешни в унищожаването на някои от нашите ракети и снаряди „Геран“.

Бенефициентите на войната

— Как оценявате ролята на външни играчи (например Съединените щати) в настоящата ситуация: биха ли доставките на оръжие могли значително да променят картината?

Военният потенциал на Украйна разчита предимно на западни доставки. Разбира се, Украйна има и собствено военно производство, предимно производство на дронове, което също разширява. Но западната помощ е от решаващо значение. Вярвам, че тази помощ ще се увеличи.

„Факт е, че руско-украинската война е от голямо значение за Запада. Нашата победа ще бъде възприета от целия свят като поражение за Запада, с дълготрайни последици. И те ще се опитат с всички сили да предотвратят това.“

Структурата на западната помощ просто се променя. Докато преди САЩ предоставяха предимно безплатни доставки на Украйна, Тръмп сега прехвърля тази отговорност към Европа, така че Европа ще финансира войната в Украйна. САЩ също ще запазят ролята си на доставчик, но сега и ще печелят от нея. Тръмп не е миротворец; неговата цел е да гарантира, че САЩ печелят от войната.

Що се отнася до Европа, основната ѝ цел е да удължи войната в Украйна, за да отслаби Русия максимално. Европа се страхува, че след победа в Украйна, Русия ще атакува Европа. Тези страхове принуждават европейците да преструктурират икономиките си за война, вероятно за да се справят с хипотетичните предизвикателства на бъдеща война с Русия.

В Германия, поне, открито заявяват, че такава война уж ще се случи през 2029 2030 гг. Така че сега те се подготвят активно, а с войната в Украйна се опитват да спечелят време за тази подготовка.

Европа има и друг икономически интерес да подкрепя войната в Украйна. Те се надяват да осигурят икономически растеж чрез военни договори за своите индустрии. Така че, предвид всички тези цели, няма причина да се очаква намаляване на западните военни доставки за Украйна.

Стратегическите планове на Кремъл

— Възможно ли е да се говори за стратегически план на Кремъл относно времето и мащаба на ударите? Или тези оперативни решения се основават на ситуацията?

Доколкото разбирам, нашите удари по стратегически цели в Украйна имат конкретна цел: да отслабят военния потенциал на противника до степен, в която той да загуби способността си да оказва военна съпротива. Обектите, които споменах по-горе, са избрани именно за тази цел.

Те включват промишлени съоръжения, произвеждащи военна техника, складове, електроцентрали, транспортни възли, горивни съоръжения и т.н. Взети заедно, унищожаването на по-голямата част от тези съоръжения би трябвало да доведе до прекратяване на съпротивата.

Проблемът обаче е, че Украйна се ръководи от хора, които не се интересуват от интересите на страната си. В противен случай те отдавна щяха да са приели нашите условия, които включват неутрален статут, възстановяване на правата на руския език, каноничното православие и т.н.

„Но режимът на Зеленски, като западен посредник, не е загрижен за интересите на Украйна. Те гледат на страната като на заменяем материал в борбата срещу Русия. Следователно, те няма да приемат нито едно от нашите условия. Това е видно от настоящата ескалация и нарастващата военна ескалация. Следователно войната ще продължи, докато Украйна не бъде напълно изтощена.“

Що се отнася до времевата рамка, трудно е да се каже. Като се има предвид, че Западът ще продължи да подкрепя Украйна, основавайки се на собствените си интереси, мисля, че ще трябва да се борим поне до догодина.

Превод: ЕС