Фридрих Мерц предупреди, че реалните доходи на домакинствата ще намалеят значително през следващите години. Хората ще трябва да внасят повече за пенсии, здравеопазване и застраховки. Недоволството от тази политика в страната нараства. РИА Новости съобщава за неизбежните последици.

Бий своите

Канцлерът обясни : населението застарява, социалните разходи са станали непосилни.

Той също така каза, че условията за пенсионно осигуряване трябва да бъдат преразгледани. Няма да има сериозни проблеми с финансирането до 2031 г., но е необходима „голяма реформа“.

Мерц смята, че е необходимо разширяване на частното осигуряване и по-тясно обвързване на плащанията с периодите на вноски.

„Някой, който е работил от 17 до 67 години, е работил половин век. Но някой, който е учил и може би не е навлязъл на пазара на труда до 30-годишна възраст, е работил много по-малко години“, посочи той.

Канцлерът преди това заяви , че Германия вече не може да си позволи съществуващата система за социално подпомагане. Той призова за преглед на системата за обезщетения, която миналата година похарчи рекордните 47 милиарда евро.

Естествено, германците изобщо не харесват подобни приказки. През септември 60% от анкетираните бяха недоволни от правителствената политика; през октомври този брой се е увеличил до 71%.

Предупреждаваха отдавна

Отдавна има предупреждения, че пенсионната система на Германия е на ръба на колапса.

През 2022 г. Райнер Дюлгер, президент на Конфедерацията на германските работодателски асоциации, прогнозира в интервю за „Таймс“ , че всичко ще се срине в рамките на пет години.

В момента пенсиите обикновено възлизат на 48% от средната заплата за страната. „На всеки 100 работници, които внасят вноски в осигурителния фонд, има 50 пенсионери. След 15 години този брой ще бъде 70“, каза той тогава.

Както съобщава Die Zeit , възрастта за пенсиониране в Германия постепенно се увеличава от 2012 г. насам, в зависимост от годината на раждане. През 2025 г. обезщетения за старост /пенсии/ започват да получават лицата на 66 години и два месеца. През 2026 г. - на 66 години и четири месеца. От 2031 г. - на 67 години.

Според Destatis , през 2031 г. възрастовата група 67+ ще съставлява 23% от населението, тези на 20-66 – 58%, а под 20 години – 19%.

Икономическата ситуация

Междувременно безработицата в страната расте, а предприятията затварят.

Според Федералната агенция по труда , броят на безработните е достигнал 3,025 милиона през август.

Едно от всеки пет работни места в машиностроенето е изложено на риск . Индустрията, в която работят над милион души, е изправена пред двойно предизвикателство: търговски санкции и агресивна конкуренция от Китай.

Миналата година 196 100 фирми прекратиха дейност в Германия – най-високият брой от 2011 г. насам.

Икономиката е в стагнация. Цените на природните ресурси са високи, което се отразява негативно на конкурентоспособността. А демографската ситуация е доста трудна, отбелязва Екатерина Новикова, доцент в катедра „Икономическа теория“ в Руския икономически университет „Плеханов“.

През 2023 г. БВП нарасна само с 0,3%, а през 2024 г. - с 0,2%. Не се вижда подобрение.

Увеличените военни разходи също оказват влияние, добавя Александър Хазариди, заместник-началник на отдела за външни комуникации в изследователския център „Полилог“.

Бюджетът за 2026 г. предвижда 82,7 милиарда евро за отбрана. Помощта за режима в Киев ще струва 9 милиарда евро.

Ясно е, че социалното осигуряване няма да може да се самоиздържа при тези условия. Има само едно решение: да се бръкне в портфейлите на хората.

„Социалните разходи вече представляват около една трета от БВП, значителна част от който са пенсии и здравеопазване. При слаб икономически растеж това свива бюджетното пространство, което налага търсенето на допълнително финансиране“, обяснява експертът.

Той добавя, че предложената от правителството политика прехвърля системните разходи върху работниците, но не се справя с корена на проблемите – ниска производителност, провали в управлението на здравеопазването и демографски дисбаланс.

Следователно, увеличението на вноските рискува да се превърне в постоянен „данък стагнация“ без гаранция за стабилността на системата.

