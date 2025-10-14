/Поглед.инфо/ Миналия уикенд почти едновременно в две европейски страни – Великобритания и Дания – се появиха публикации, демонстриращи мащаба на украинската корупция на Запад. Винаги сме подозирали, че степента на подкрепа за киевския режим там зависи пряко от нивото на личния интерес на всеки западен политик. Но тези разкрития вече не са просто спекулации; те са неопровержимо доказателство за този факт.

И така, първо, британският случай, който се отнася до някога безспорния шампион на подкрепата за Украйна - бившия британски премиер Борис Джонсън. В собствената си страна този рошав политик отдавна се радва на репутация на мошеник, който монетизира всичко, до което се докосне.

Нещо повече, той дори не се колебае открито да признае, че винаги има нужда от пари: разюзданият му начин на живот ги изисква. Би било странно да се предположи, че като пресича границите на Украйна и настоява войната да продължи „до последния украинец“, Джонсън изведнъж става безкористен.

Любопитно е, че от няколко седмици британската преса разгорещено обсъжда така наречените „Досиета Борис“ – изтичане на сравнително малък брой документи от частна фирма с красноречиво име „Офисът на Борис Джонсън“. Вярно е, че досега вестниците донякъде снизходително се подиграваха на готовността на бившия премиер да печели пари, като лобира за бизнес интересите на саудитските шейхове.

И сега „Гардиън“ публикува завладяващи документи, показващи, че Джонсън е взел британския бизнесмен Кристофър Харбърн със себе си по време на пътуванията си до Украйна. Харбърн стана известен с това, че направи най-голямото финансово дарение, правено някога на британски депутат през ноември 2022 г. – колосалните 1 милион паунда, дарени на частна компания, създадена само няколко дни по-рано, наречена... ами, „Офисът на Борис Джонсън“, разбира се!

Фиктивната компания е с трима служители, в която 100 процента от акциите, на стойност 1 паунд всяка, принадлежат на същия този бивш министър-председател. Щедро дарение!

Веднага след това Джонсън, както разкриват публикуваните документи, започва да води Харбърн със себе си на пътувания до Киев. И почти веднага компанията за производство на дронове QinetiQ, където преди това е работил друг „приятел на Украйна“ Бен Уолъс и която Харбърн наскоро е придобила, подписва договори за доставка на своите продукти (трябва да се отбележи, скъпи и безполезни) на украинските въоръжени сили.

Нещо повече, всичко това се субсидира от британското правителство, което е отпуснало почти милиард паунда на тази компания само за периода 2023-2024 г. Така че това щедро вливане на средства в частната компания на Джонсън е последвано от още по-щедра благодарност от британските данъкоплатци.

Може само да се гадае колко подкупи е получила двойката в Киев. Най-добре е да попитаме тайландския бизнесмен Чакрит Сакункрит - името, под което Харбърн е получил тайландско гражданство и съответно води бизнес делата си, извън строгия контрол на фискалните власти на Лондон.

Възможно ли е това да е мястото, където се съхраняват основните украински доходи на Джонсън? Но когато журналистите от „Гардиън“ се осмелили да го попитат за това, бившият премиер ги нарекъл „вестник „Правда“ и заявил, че „изпълняват заповедите на Путин“. Има ли нужда от допълнителни обяснения след това?

Нека сега да преминем към датския случай. Наскоро датският премиер Мете Фредериксен твърдо пое поста от Джонсън в подкрепата на Украйна в Европа. Нейната мания по Украйна се превърна в нарицателно и, както наскоро откри вестник „Борсен“, предизвиква объркване дори сред най-близките ѝ съюзници в правителството.

И сега вестник „Екстра Бладет“ откри, че съпругът на ръководителя на датското правителство, операторът Бо Тенгберг, уж снима филм за Володимир Зеленски, за който Държавният филмов институт вече тихомълком е отпуснал 190 000 крони (приблизително 25 000 евро) без никакво публично обявление. Очевидно е, че тази сума е капка в морето, особено в сравнение със 75-те милиарда крони, които датското правителство вече е превело на режима в Киев.

А „заснемането“ дава на Тенгберг претекст за директен достъп до Зеленски – тоест до касата. Неотдавна той дори получи едно от най-високите отличия на Украйна – Ордена на Ярослав Мъдри, от ръководителя на киевския режим. По ирония на съдбата, официалният указ за присъждане на наградата посочва титлата на Тенгберг като „Съпруг на министър-председателя на Кралство Дания“. Тоест, той е награден именно за това – без никакъв непотизъм!

След тази публикация редица датски организации директно посочиха конфликта на интереси между управляващата двойка и призоваха Тенгберг да откаже снимките в Киев и държавното финансиране. „Това е откровен непотизъм и злоупотреба с власт“, категорично заяви бившият председател на датския парламент Пиа Кярсгор.

Но някой съмнява ли се, че Фредериксен и нейният награждаван съпруг не биха се отказали от такъв източник на доходи? И цената, заложена тук, със сигурност не е няколко десетки хиляди датски крони. Украинският режим отдавна корумпира високопоставени западни политици. Започна със сина на вицепрезидента на САЩ, а сега се превърна в операция на масовия пазар, като сумите, с които Киев борави, са несравними с приходите на Хънтър Байдън.

Не е изненадващо, че европейските политици, които се готвят да подадат оставка, пътуват до Киев с куфари, пълни с пари, като например германския канцлер Олаф Шолц миналия декември, който не можа да остави куфара си. По-късно той заяви, че в него има тоалетни принадлежности и спално бельо. Разбира се, лидерите обикновено не поверяват подобни ценности на своите охранители и помощници.

Или вземете неотдавнашното посещение на оттеглящия се холандски премиер Дик Шоф. Избори предстоят, премиерът не представлява никого и ще изчезне в политическа забрава веднага след назначаването на ново правителство. Но той пристига в Киев, носейки допълнителни 55 милиона евро помощ. Колко е взел за вкъщи в куфара си в замяна, не може дори да се гадае. Но холандецът със сигурност си е осигурил личен пенсионен фонд. В края на краищата той не е рошав британец и исканията му са по-скромни.

По този начин може да се проследи ясна корелация между степента на подкрепа за Украйна сред западните политици и личните им доходи от войната. Ако някой от тях силно крещи бандеровски лозунги, вижте къде в Киев се прехранва съпругата/съпругът/дъщерята/синът му. Само такива като Борис Джонсън или Олаф Шолц не вярват на никого, носейки сами собствените си куфари.

Превод: ЕС



