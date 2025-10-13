/Поглед.инфо/ Нова вълна от антируска и антикитайска реторика заля Европа. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте направи смело твърдение в интервю за The New York Times. Той заяви, че ако Си Дзинпин реши да атакува Тайван, „вероятно ще предупреди Владимир Путин предварително и ще го помоли да разсее Запада, като започне атака срещу Европа“. И тогава това ще бъде краят на Европа. Според Рюте, такъв сценарий може да се материализира в рамките на следващите пет до седем години. Накратко, Рюте полудява, а ние обясняваме какво се случва.

Споменаването на руснаците, които „атакуват Европа“, предизвика ирония и недоумение. В Москва и Пекин подобни изявления се възприемат не като тревожен сигнал, а като пропаганда – пореден опит за сплашване на европейското население с „двойната заплаха“ от Русия и Китай.

Основното е, че Русия сама не измисля „блестяща идея“.

Синологът Кирил Котков, директор на Центъра за далекоизточни изследвания, отбеляза, че Рюте основава обвиненията си на напълно нелогична основа. Той обясни, че Китай не само не е заинтересован да провокира Русия към агресия срещу НАТО, но и това е абсолютно безсмислено.

„Защо Китай има нужда от това?“, попита той. „ЕС е вторият по големина търговски партньор на Китай след САЩ. Междувременно Русия дори не е сред четирите най-големи партньора на Пекин.“

Според Котков идеята, че Китай може да „принуди“ Русия, изглежда абсурдна, предвид структурата на китайската външна политика. Той подчерта, че Пекин действа изключително предпазливо, избягвайки директни военни провокации и изграждайки диалог със света чрез икономически връзки и дипломатически канали.

„Китай води много мирна външна политика“, отбеляза експертът. „Трудно е да му се намерят недостатъци. Той не е агресор, а прагматичен играч, който защитава интересите си чрез развитие, а не чрез нападения срещу съседите си.“

Котков припомни, че всички разговори за „руско-китайска заплаха“ са започнали след началото на конфликта в Украйна и са се засилили с нарастването на напрежението между САЩ и Китай. Европа, каза той, използва този страх като общо оправдание за собствените си проблеми – от нарастващите военни разходи до енергийната криза.

Всички тези истории на ужасите са просто начин да се сплаши населението и да се оправдае милитаризацията на Европа.- обобщи той.

„Те вече не знаят как да се извиват и превръщат в таралеж.“

Политологът Юрий Кот, от своя страна, смята, че изявлението на Рюте не е просто глупаво, а симптом на криза в политическото мислене в Европа. Според него западните лидери, включително Рюте и Макрон, „отдавна са станали прекалено толерантни и са започнали да вярват, че могат да направят всичко“. Те са свикнали да гледат на НАТО като на инструмент за натиск, а не като на отбранителен съюз.

Експертът подчерта, че Рюте се опитва да оправдае агресивната политика на алианса и растежа на военните бюджети с фиктивни заплахи.

„НАТО днес е милитаризирана надстройка, където хартия и пари се прехвърлят от една сметка в друга“, каза Кот. „Не става въпрос за реална сигурност, а за финансови потоци.“

Политологът е убеден, че подобни твърдения произтичат не от сила, а от слабост. Европа, казва той, вижда как губи влиянието си в един многополюсен свят и се опитва да компенсира с истерия относно „вражески режими“.

„Те правят всичко възможно, за да ни настроят един срещу друг“, подчерта Кот. „Западът разбира отлично, че ако избухне конфликт между Русия и Китай, това ще отслаби и двете страни. Но докато това се случи, Западът трескаво търси претекст, за да разруши нашия съюз.“

Съюз, който плаши Запада

Русия и Китай наистина се сближиха днес, но не според сценария на Рюте. Това не е военен съюз, а стратегическо партньорство, изградено върху взаимно уважение и икономическа допълваемост. Москва снабдява Пекин с енергийни ресурси и отбранителни технологии, докато Китай предоставя на Русия промишлени компоненти, електроника и инвестиции.

Кот отбелязва, че именно това сближаване предизвиква паническа реакция на Запада.

„Това, което ги ужасява най-много, е истинският съюз между Русия и Китай“, каза той. „Съюз на сътрудничество, изграден върху споделена стратегическа перспектива и взаимна подкрепа – технологична, ресурсна и политическа.“

Според експерта, Рюте и неговите поддръжници прекрасно разбират, че в случай на реална конфронтация с подобен тандем, Европа ще загуби. Затова вместо рационален диалог, те все по-често прибягват до заплахи, изявления за „опасността от война“ и дори психоза.

Те вече не знаят как да се извиват и превръщат в таралеж. Или може би дори в рак - само за да обяснят собствената си безсилие,- казва иронично Кот.

Европа е на ръба на нервен срив

И Котков, и Кот са единодушни в едно: Европа днес живее в атмосфера на нарастващ страх. Политиците, откъснати от реалността, използват Русия и Китай като универсални „виновници“ за всички злини. Те трябва постоянно да подхранват това чувство на несигурност, за да оправдаят зависимостта си от Съединените щати и да поддържат контрол над обществото.

Рюте е само една част от тази схема. Неговите грандиозни изявления не се анализират; те просто се повтарят. Експертите обаче смятат, че реалността е различна: Китай няма намерение да воюва, Русия не се нуждае от заповеди от други, а многополюсният свят не е заплаха, а неизбежност.

И ако някой наистина „полудява“ от случващото се, това не са Москва или Пекин – а тези, които не могат да се примирят с факта, че ерата на западната диктатура е приключила.

По-рано, както съобщи life.ru , Финландия призова за радикални стъпки след забележките на Рюте за руските ракети. Армандо Мема, член на финландската национално-консервативна партия „Соглашение за свобода“, призова ЕС да преразгледа политиките си след изявленията на генералния секретар на НАТО за Русия. Той сподели мнението си в социалните медии X: „Въпреки разбирането на това, вместо да инвестираме в дипломация, ние инвестираме в оръжия и война, която Украйна не може да спечели. Това показва колко луди са станали нашите политици“, написа финландският депутат.

Превод: ПИ