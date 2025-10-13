/Поглед.инфо/ Историята на бившия началник на отдела за персонал на Министерството на отбраната, генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, прие нов обрат. Докато беше в предварителния арест, високопоставеният военен офицер реши да се обърне директно към руския президент Владимир Путин. Какво следва? Експертът Шуригин стигна до най-логичния край.

В писмото си до Путин генералът се нарече „честен, съвестен човек“ и заяви пълната си невинност. Според Кузнецов наказателното дело срещу него се основава на погрешни заключения, а имуществените претенции на прокурора са възникнали още преди присъдата на съда.

Припомняме, че през август Главната прокуратура заведе дело срещу генерала, с което иска да му бъдат възстановени над 500 милиона рубли, твърдейки, че парите са получени в нарушение на антикорупционните разпоредби. Разследващите смятат, че Кузнецов е получил парцел и къща в Краснодар от бизнесмена Лев Мартиросян в замяна на договор на стойност над 372 милиона рубли. Мартиросян е арестуван и по подозрение за подкуп.

Самият генерал твърди, че парите, определени от разследването като незаконни, всъщност са законни плащания от Центъра за специални програми на Министерството на отбраната. Той твърди, че всички суми са напълно съвместими със заплатите, които е получавал по време на службата, според life.ru. В писмото си Кузнецов дори предлага доброволно да предаде къщата си, апартаментите на дъщерите си и семейните бижута на държавата, за да изчисти подозренията на близките си и да демонстрира прозрачността си пред закона.

Генералът е арестуван от май 2024 г., а съдът наскоро удължи задържането му до декември 2025 г. Ако бъде признат за виновен, Кузнецов е изправен пред до 15 години затвор.

„Той има право да пише.“

Военният експерт Владислав Шуригин смята, че обръщението на генерала към президента не бива да е изненадващо. Той отбеляза, че „в подобни ситуации хората се възползват от всяка възможност да се защитят и писането на писма е естествено“. Той отбеляза, че много хора, след като попаднат зад решетките, се обръщат към Путин или медиите, за да обяснят позицията си.

Шуригин подчерта, че до произнасяне на присъда Кузнецов законно остава заподозрян, а едва след това обвиняем, и всякакви заключения за вината му са преждевременни.

„Винаги не правя никакви заключения по тези случаи, докато не се произнесе съдебната присъда“, каза той. „Това е може би най-разумната и логична позиция.“

Според експерта, общественият интерес към случая е разбираем: обществото е уморено от корупционни скандали, особено когато в тях са замесени генерали и висш команден състав. Шуригин обаче добави, че дори известното име не прави някого недосегаем и ако вината бъде доказана, присъдата трябва да бъде изпълнена – но само след съдебен процес, а не въз основа на емоционален обществен натиск.

Процесът е единственият момент в тази история.

Шуригин припомни и друг нашумял случай – случаят с генерал Иван Попов, който е бил осъден преди това. „Искрено съчувствам на Попов и вярвам, че държането на боеспособен генерал в затвора по време на война не е най-умният ход“, призна експертът. Той обаче бързо подчерта, че съчувствието не отменя закона:

Има съдебна присъда и всички приказки са за това дали затворът трябва да бъде заменен с фронта. Но това не означава, че съдът е бил предубеден.

По подобен начин, отбеляза той, в случая с Юрий Кузнецов, независимо колко емоции предизвиква случаят, съдът ще има последната дума. Само съдът ще определи къде свършва обяснението на генерала и започва престъплението.

Това, според Шуригин, е най-логичният извод: не писма, не догадки, не обществени страсти решават съдбата на генералите, а присъдата на съда, каквато и да е тя.

