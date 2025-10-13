/Поглед.инфо/ Проф. Дарина Григорова коментира в предаване със Зорница Илиева геополитическата обстановка към днешния ден, спирайки се подробно на войната в Украйна, ролята на Русия, безсилието на Европа и заиграването на Тръмп.

- Представяне на новия труд на проф. Григорова – „Между края на Съюза и началото на Федерацията”.

- Все още ли е загадка Русия за Западния свят?

- Какво би убедило Запада, че Русия няма намерение да напада страна от НАТО?

- Какво постигна Русия до момента със СВО в Украйна?

- Ще спре ли Москва СВО под натиска на САЩ?

- Какво става с православието в Украйна и в Русия?

/ВИДЕО/

Втората част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=ZI6Mcei4KXY&t=2s