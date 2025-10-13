/Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на Зорница Илиева с проф. Дарина Григорова, в която тя прави анализ на политическата обстановка в България и ролята на Турция в тези процеси.

- Следите ли вътрешнополитическия живот у нас и какво мислите за ситуацията?

- Къде сбъркаха нашите управляващи?

- Ролята на Турция на Балканите, включително в България?

- Имат ли активна позиция Вашите студенти по отношение на вътрешнополитическата ситуация у нас? Следят ли геополитическите процеси?

/ВИДЕО/

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=7rsnTvWVXT8&t=2s