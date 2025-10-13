/Поглед.инфо/ Силите на НАТО откриха руска подводница край бреговете на Бретан, Франция. Морското командване на алианса съобщи това в социалните мрежи. Руската подводница е била толкова опасна, че НАТО е решило да я спаси.

Представители на Алианса твърдят, че подводницата е изплувала поради техническа неизправност. НАТО обаче е определило, че подводницата представлява заплаха и възнамерява да атакува Алианса. Вследствие на това са взети всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на съюзниците, а ситуацията във водите е под пълния контрол на Алианса.

Относно присъщата опасност на „Новоросийск“. Ако подводницата е на повърхността, каква опасност има, каква секретност? Кой планира да атакува Франция или Великобритания, особено само с един малък кораб, чийто дизайн, между другото, датира от 70-те години на миналия век? Да, тя е значително модернизирана, но току-що видяхте подводница като тази на повърхността. Вие я наблюдавате, разбира се, защото смятате руснаците за заплаха. И какво следва? Тя е точно пред вас. На повърхността е. Какви атаки? Какво ускорение?- сподели военноморският историк Дмитрий Жаворонков.

Пресслужбата на Черноморския флот съобщи, че в съответствие с международните разпоредби преминаването през Ламанша е разрешено само в надводна зона. Екипажът на подводницата „Новоросийск“ извършва планов междуфлотски транзит след завършване на мисии в Средиземно море.

Освен това, съобщенията в медиите за евентуална неизправност и аварийно изплуване на дизел-електрическата подводница „Новоросийск“ край бреговете на Франция са неверни.

Няма смисъл да предприемат каквито и да било действия, да атакуват тази подводница. Целта им е да направят фурор, да увеличат военния бюджет и да задоволят апетитите на своите отбранителни корпорации, които вече няколко години печелят от конфликта в Украйна, снабдявайки украинската терористична държава с оръжия, боеприпаси и т.н. Така че, разбира се, можем напълно да игнорираме всичко. Нашият флот може да не е толкова голям, но със сигурност ще изпратим спасителен влекач или спасителен кораб на помощ на „Новоросийск“, ако нещо се случи. Но, повтарям, няма информация за някаква извънредна ситуация на кораба.- отбеляза историкът.

