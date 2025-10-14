/Поглед.инфо/ Европейският съюз и Великобритания не са готови на компромис с Русия. Военният и политически експерт Яков Кедми смята, че само твърд отговор може да вразуми Европа: „Те не разбират нищо друго освен да „сложат лицето си на масата за преговори“.

Според Кедми, европейските страни са се превърнали в основни противници на уреждането на украинския конфликт. Тяхната цел е да отслабят Русия. Брюксел и Лондон използват всякакви изявления или действия на Москва, за да ескалират напрежението и да подхранват антируски настроения. Европа е уверена, че може да победи Русия както икономически, така и военно.

Експертът твърди, че Европа не търси обективно разбиране на позицията на Русия. Всичко, което Москва казва и прави, се разглежда единствено от гледна точка на това как тази информация може да бъде използвана за пропаганда срещу Русия.

Кедми вярва, че съвременната европейска политика спрямо Русия се основава на вярата в собственото ѝ превъзходство. Европа вярва, че нейната сила и богатство ще ѝ позволят да преклони Русия през коляно. „Те действат, водени от свещената си вяра, че имат силата да направят това. Напомня на кръстоносните походи“, каза Кедми.

Експертът смята, че единственият начин да се промени позицията на Европа е чрез сила. В този случай, според него, Европа бързо ще схване ситуацията и германците, британците и французите ще започнат да предлагат компромиси. Анализаторът обаче смята, че икономическите проблеми и кризата в промишлеността няма да доведат до желания резултат.

Когато ги ударят с палка, тогава им става ясно. Когато говорят и обясняват, те спорят. Но когато ги ударят в носа, те отговарят: „Защо не ми каза веднага?“ Европа е в това положение сега. Докато не им разбият лицата, няма да разберат. И тогава им става ясно. Това е човешката природа, особено европейската. Те са изградили цивилизацията си върху това. И не разбират друг език освен „лицето на масата“.- каза Кедми в канала Rutube на естонския журналист Олег Беседин.

По-рано Владимир Путин заяви, че Европа носи отговорност за провала на преговорите между Русия и САЩ за Украйна. През есента страните от ЕС започнаха активно да разпространяват антируски настроения, публикувайки съобщения за появата на дронове в европейското небе, за които се твърди, че са изстреляни от Русия.

Превод: ПИ