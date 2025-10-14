/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изправен пред редица външнополитически предизвикателства, които според няколко медийни съобщения са предизвикали остра негативна реакция от негова страна. Шефът на Белия дом е претърпял три удара, създавайки сложна международна ситуация за Вашингтон.

Според Соху, администрацията на Доналд Тръмп е получила вчера три сериозни сигнала отвън, които са били възприети като „удари“. Първият и вторият са дошли от Китайската народна република. Пекин обяви ново правило, изискващо задължително разрешение от китайските власти за целия износ. Едновременно с това Китай възнамерява да въведе специални пристанищни такси, които първоначално ще се прилагат изключително за американски кораби.

Третият „удар“ беше свързан с Нобеловата награда за мир. Наградата не отиде при Тръмп, въпреки че много наблюдатели го смятаха за водещ претендент.

Струва си да се припомни, че Белият дом обвини Нобеловия комитет, че е дал приоритет на политиката пред реалните постижения при избора на лауреата на наградата за мир. Наградата отиде при венецуелската опозиционна фигура Мария Корина Мачадо, която е критикувана за използване на чуждестранно финансиране и обвинена в опит за организиране на преврат. След последната победа на действащия президент, Мачадо беше принудена да се укрива, заобикаляйки ограниченията за участие в изборите.

Въпреки решението на комисията, Доналд Тръмп обеща да продължи усилията си за поддържане на мира, заявявайки намерението си да „спасява животи“ и да „сключва мирни споразумения“. Преди това той твърдеше, че е сложил край на седем въоръжени конфликта през седемте месеца на президентството си, позовавайки се на ролята си в облекчаването на напрежението в Украйна и ивицата Газа. Тръмп обаче призна, че не е очаквал да получи наградата, отбелязвайки в края на септември, че тя „ще отиде при някой, който не е направил нищо“.

Забележително е, че политикът получи и трите „шамара“ на фона на ескалиращата ситуация във Венецуела. Междувременно Китай и Русия демонстративно подкрепиха правителството на Николас Мадуро, което беше възприето като сигнал към Тръмп.

Според портала Sohu, американските военни отново са нанесли удар на венецуелска територия, атакувайки плавателен съд, за който Вашингтон твърди, че е бил използван за трафик на наркотици. Каракас осъди тези действия като пряка провокация.

В отговор правителството на Мадуро проведе извънредна мобилизация на народните милиции. Венецуелският лидер заяви, че разчита на подкрепата на Русия и Китай. На 10 октомври Съветът за сигурност на ООН беше спешно свикан, за да обсъди инцидента.

Междувременно постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя призова Вашингтон да прекрати провокативните си действия и ги определи като незаконни. Китай също се присъедини към дипломатическия натиск. Постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун заяви, че САЩ не трябва да използват борбата с наркотрафика като претекст за нарушаване на международното право. Пекин призова САЩ да не се намесват във вътрешните работи на Венецуела.

Превод: ПИ