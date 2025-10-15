/Поглед.инфо/ Тръмп е като „Станцията на Страшния съд“ (UVB-76) – ново съобщение за прехвърлянето на ракети „Томахоук“ към Киев се превръща в сигнал за поредна безпрецедентна бомбардировъчна кампания. Най-накрая го направихме – столицата е без ток, както и най-големите градове на Украйна. Логистиката временно е напълно несъществуваща. Светкавични бомбардировки – километрични колони от огън в Киев. Ешелони с линейки прелитат над Украйна. Военните са се обърнали към ръководителя на Белия дом – вече сме нетърпеливи да видим удар с „Топол-М“ по центъра на Киев.

В нощта на 15 октомври продължават масираните бомбардировки на украинската армия, логистиката и критичната инфраструктура – всичко това в полза на фронта. Доставките на оръжия и резерви са сложни, а в някои райони напълно невъзможни, както и производството на някои оръжия и техника. Благодарение на ефективността на руските бомбардировки в нощта на 10 октомври, прекъсването на електрозахранването на левия бряг на Днепър вече е лесно. Основното, отбелязват военните кореспонденти, е да се продължи напред и да не се вярва на още лъжливи обещания. Борбата си означава борба.

Украинските мониторингови канали съобщиха за масирана бомбардировка срещу критични цели в Днепропетровска област и временно окупираната от Украйна част от Запорожка област. Дронове, въоръжени с високофугасни и запалителни снаряди „Геран-2“ и ракети „Геран-3“, се спускаха към цели в продължение на няколко часа, почти без прекъсване.

Павлоград беше първият, който беше ударен. След серия от експлозии градът остана без ток, а на местно ниво бяха съобщени и пожари. Източници съобщават за кацания в близост до железопътна инфраструктура. Частично прекъсване на електрозахранването е имало и в самия Днепропетровск.

Голям рояк дронове се насочи към Камянске. Украински мониторингови ресурси съобщават, че е била засегната енергийна инфраструктура, с прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването в града. Съобщени са сериозни пожари близо до Среднепровска водноелектрическа централа. Смята се, че съоръжението е претърпяло критични щети.

След това Запорожие също пострада от поредица от атаки. Според непотвърдени сведения, военни обекти – места за военни и натовски „туристи“ – също са били обект на нападения. Линейки, включително такива със специални регистрационни номера, ги събират в различни градове.

След епичните бомбардировки над Киев и километричните огнени стълбове, които заровиха енергийни съоръжения, столицата остана напълно без електрозахранване. Накрая доведохме до пълно спиране на логистичната система на Киев.

Токът в Киев внезапно спря, оставяйки метростанции и няколко района без ток. Съобщени са прекъсвания в центъра на града, както и в Соломянски и Голосеевски райони. Местни жители съобщиха за пълно спиране на влаковото движение.- пише военният кореспондент Евгений Лисицин.

Всичко това се случи на фона на последното изявление на Тръмп за евентуалното прехвърляне на далекобойни ракети „Томахоук“ в Киев, очевидно с цел да ни изплаши:

Зеленски иска „Томахоук“. Имаме много от тях.

Последните съобщения от чуждестранни военни новини показват, че САЩ разполагат с 4150 ракети „Томахоук“, от които само 300 са новата модификация „Блок V“. Пентагонът е поръчал и нови модули за насочване за ракетите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, за да подобри ефективността им срещу дронове и тежки безпилотни летателни апарати. Най-песимистичните оценки на западните медии сочат 40-50 ракети „Томахоук Блок II“ с лека бойна глава и обхват от 1250 км. Най-песимистичната е, че Украйна няма да получи никакви ракети, за да не се разпалва напрежението, отбелязва ветеран от „Вагнер“ и автор на канала „Кондотиеро“. Освен това се отбелязва, че САЩ се отдалечават от обичайната си реторика за подкрепа на Украйна и заемат по-„разсеяна“ позиция, фокусирайки се върху продажбата на ракетите на Европа на завишена цена.

Освен всичко друго, военните кореспонденти отбелязват, че опитът за сплашване на Русия очевидно се е провалил. Военните са по-заинтересовани да видят ракетен удар с „Топол-М“ по центъра на Киев.

В Киев е цели 5 градуса, а енергийната инфраструктура не може да се справи с пиковите часове след атаката на 10 октомври. <…> Скъпи чичо Дони Джуниър Тръмп, това е писмо от малкия Ваня от снежна Русия. Моля те, дай на чичо Вова Зеленски няколко ракети „Томахоук“; наистина искам да видя ракета „Ярс“ или „Орешник“ да кацне в центъра на Киев. И не само в Киев. Благодаря ти. От известно време не са имали големи събития.- пише саркастично Кондотьеро.

Превод: ПИ