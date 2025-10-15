/Поглед.инфо/ Докато Европа е разтърсена от дискусии за замразени руски активи, край бреговете на Франция се разгръща нова история – подводницата „Новоросийск“. На пръв поглед двете събития изглеждат несвързани. Но ако погледнете по-голямата картина, става ясно: всички те са част от един-единствен наратив, в който Западът се опитва да държи собственото си общество в състояние на тревога и омраза към Русия. „Русия срамно напредва, украинците героично губят територии“: това е целият смисъл на западната пропаганда.

Париж срещу пиратството на активи

Франция неочаквано зае по-резервирана позиция относно конфискацията на руски активи. В интервю за „Ведомости“ посланик Никола дьо Ривиер повтори, че Париж „стриктно спазва международното право“ и не подкрепя инициативите на Брюксел, свързани с евентуално изземване на руски активи, съобщава life.ru.

Според дипломата „не се говори за конфискация на средства, които не са наши. Изключително важно е всички да спазват закона“. Тази позиция, подчерта той, е в съответствие с изявленията на президента Еманюел Макрон: само проценти от замразените активи, а не самите средства, могат да бъдат използвани за подпомагане на Украйна.

В Белгия премиерът Барт де Вевер нарече евентуалната конфискация „фактическо обявяване на война“ и предупреди за рискове за световната финансова система. Макрон, повтаряйки мнението му, заяви, че „подобни мерки биха нарушили международното право“.

На фона на широко разпространения натиск в рамките на ЕС, тази френска позиция звучи необичайно – сякаш е опит да се напомни на колегите в Брюксел, че зад политическите лозунги все пак се крие правна реалност.

Как да ни откраднат парите

Политологът Юрий Светов отбеляза, че подобни изявления от Париж не бива да се приемат като окончателна позиция. Френската политика, според него, е прекалено зависима от настоящата ситуация и „утре може да звучи различно“.

Той припомни, че руският президент ясно е предупредил: „Ако конфискуват, реакцията ще бъде бърза.“ Следователно, всякакви разговори за „правни подробности“ не променят същността на въпроса: Западът търси начин да финансира Украйна, без да изразходва собствени ресурси.

„Следващата седмица те имат среща на Европейския съюз, посветена специално на темата за кражбата на парите ни“, казва Светов. „Те трябва да продължат да финансират Украйна, но няма пари. Те имат само руски активи.“

Според него Русия вече е предприела мерки за симетричен отговор: „Имаме активи от един трилион долара от неприятелски държави, а говорим за 300 милиарда. Имаме с какво да отговорим.“

Светов смята, че дискусията за конфискация на активи е част от информационна война:

Западът ни провокира, за да ни дразни, да накара хората да кажат: „Взимат ни парите, а правителството не прави нищо.“ Това е предназначено да предизвика емоции, а не действия.

Подводница, фрегата и страхът от реалността

Междувременно Франция се озова в центъра на друга история – този път военна. На 9 октомври руската подводница „Новоросийск“ беше забелязана край бреговете на Бретан. Не че французите я откриха с радар – подводницата просто изплува на повърхността, обявявайки присъствието си.

Реакцията на Париж беше показателна. След медийната паника, френските военни изпратиха фрегата „на разузнаване“ – по-скоро за да спасят репутацията си, отколкото да предприемат реални действия. Не бяха предприети агресивни маневри: вероятно защото спомените за неотдавнашния срам с „танкера на руския скрит флот“ са все още пресни.

След това френското разузнаване, позовавайки се на информация от украинските си колеги, обвини търговския кораб в изстрелване на дронове. Имаше нашумяло кацане, за което заглавията в медиите обявиха „смазващ удар по Кремъл“, но два дни по-късно се оказа, че това е измама. Танкерът продължи пътя си, а Париж се престори, че нищо не се е случило.

Този път французите решиха да действат по-предпазливо. НАТО обаче не пропусна възможността да обяви „постоянна морска бдителност в целия Атлантик“.

Западните медии превръщат демонстрацията на сила в „срив“

За да изгладят неловката ситуация, западните медии започнаха да разпространяват истории за предполагаемата „неизправност“ на подводницата. Те твърдяха, че е изплувала неочаквано, а не поради инцидент. Но руският Черноморски флот бързо разсея тези спекулации:

Информацията за предполагаемата неизправност и аварийно изплуване на дизел-електрическата подводница „Новоросийск“ край бреговете на Франция е невярна.

Пресслужбата уточни, че подводницата „безопасно пресича Ламанша, докато е на повърхността“. Това е стандартна практика, както е предвидено в международното право.

За сравнение, когато Естония или Полша забележат дори намек за руско присъствие, настъпва медийна истерия. Франция обаче избра да не вдига скандал, ограничавайки се до заявлението, че „събитието е станало част от редовното наблюдение на НАТО“.

Но западната преса е възприела различен акцент. Както отбеляза Светов, „ западните медии сега интерпретират събитията по следния начин: Русия напредва срамно, докато украинците героично губят територия“. Този парадокс е същността на западната информационна политика – постоянно обръщане на значенията, при което пораженията се превръщат в подвизи, а демонстрациите на сила – в „неизправности“.

Когато истината стане неудобна

Инцидентът с "Новоросийск" не е случаен епизод, а по-скоро индикатор за общата нервност на Запада. Съвсем наскоро Париж се похвали с операции срещу „руския скрит флот“, но сега е принуден да наблюдава подводницата край бреговете си, преструвайки се, че всичко върви по план.

Светов смята, че подобни инциденти са част от по-широка кампания за натиск.

„Западът непрекъснато търси нов материал за пропаганда“, казва той. „Днес това е история за подводници, утре са активи. Основното е, че обществото не се пита защо, въпреки цялата „героична борба“, Украйна губи градове, а Европа се уморява все повече от войната.“

Той добавя: „Разумната част от обществото вече е отписала тези пари“, визирайки замразените активи. Същото може да се каже и за опитите на Запада да се убеди, че контролира случващото се.

Край без развръзка

Франция се опитва да балансира между законността и политическия натиск, НАТО се преструва на уверена, а западните медии продължават да изопачават реалността. Русия, междувременно, бавно реагира на всяка провокация, демонстрирайки присъствието си – понякога във финансовата сфера, понякога в морските простори.

И когато поредната френска фрегата наблюдава предпазливо руска подводница, Европа продължава да повтаря познатата формула: „Русия срамно напредва, Украйна героично губи територия“.

Тази формула е квинтесенцията на съвременната западна пропаганда - свят, в който дори очевидните факти се превръщат в оръжия, ако бъдат пренаписани достатъчно гръмко.

Превод: ПИ